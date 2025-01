Kiel - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2025

SPORT1 Betting 13.01.2025 • 09:37 Uhr Kiel - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holt der BVB den dringend benötigten Dreier?

Unser Kiel - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.01.2025 lautet: Auch wenn sich die Westfalen in der Fremde in dieser Saison eigentlich gar nicht so wohl fühlen, sind sie im Wett Tipp heute zu Gast an der Förde die klaren Favoriten.

In dieser Saison lautet das Mindestziel in Dortmund natürlich wieder „Qualifikation für die Champions League“, doch der BVB konnte an den vergangenen fünf Bundesliga-Spieltagen gerade einmal einen Sieg feiern. Nach der 2:3-Heimpleite am Freitag gegen Leverkusen sind die Schwarz-Gelben auf Rang 8 abgerutscht.

Schon am Dienstag können die Westfalen zu Gast bei den Störchen für Wiedergutmachung sorgen. Die Chancen dafür stehen in der Kiel Dortmund Prognose auch recht gut. So spielen wir mit einer Quote von 1,60 bei NEO.bet den Kiel Dortmund Wett Tipp heute „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Dortmund auf „Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore“:

Die Borussia hat lediglich eines der letzten 6 BL-Spiele verloren

Kiel konnte an den ersten 16 Spieltagen nur 2 Siege feiern

Die Störche sind noch ohne Punkt und Tor gegen den BVB

Kiel vs Dortmund Quoten Analyse:

Auch wenn es für die Borussia aktuell nicht nach Wunsch läuft, haben die Schwarz-Gelben in der Tabelle klare Vorteile gegenüber den Störchen. Dieses Tabellenbild schlägt sich auch in den Kiel vs Dortmund Quoten nieder.

Für einen Sieg der Gäste schaffen es die Quoten gerade mal so auf einen Wert von 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Wettanbietern für einen Dreier der Hausherren Kiel gegen Dortmund Wettquoten zwischen 5,75 und 6,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Dortmund Prognose: Der BVB braucht Punkte

Schon die ganze Saison tut sich der Aufsteiger aus Kiel im Oberhaus schwer, doch mit dem 5:1 gegen Augsburg im letzten Heimspiel vor der Winterpause und dem 2:1 im Test bei Union Berlin war bei den Störchen wieder Hoffnung aufgekeimt. So hatten sich die Männer von Trainer Marcel Rapp am Samstag zu Gast in Freiburg auch etwas ausgerechnet, doch die Norddeutschen traten im Breisgau überraschend ängstlich auf. Bis zur 85. Minute lagen die Kieler mit 0:3 zurück.

Erst dann wachte die KSV auf und sorgte mit zwei späten Toren nochmal für Spannung. Am Ende setzte es mit einem 2:3 aber die zwölfte Niederlage nach 16 Spieltagen. In der Fremde kassierte der Aufsteiger sogar die fünfte Pleite in Serie. Damit steht Kiel weiter auf dem vorletzten Platz und hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Mit 41 Gegentoren stellen die Störche die schwächste Abwehr der Liga. Die einzigen zwei Saisonsiege holten die Schleswig-Holsteiner immerhin daheim, aber deswegen kommt unser Kiel Dortmund Tipp noch nicht ins Wanken.

BVB-Coach Nuri Sahin hatte ohne Spieler wie Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Filippo Mane ausgerechnet gegen den formstarken Meister aus Leverkusen eine zusammengewürfelte Not-Abwehr aufs Feld schicken müssen. Diese neue Viererkette kassierte in den ersten 18 Minuten direkt drei Treffer. So liefen die Schwarz-Gelben früh einem Rückstand hinterher, den sie am Ende nicht mehr aufholen konnten.

Gegen einen tiefstehenden Gegner entwickelten die Hausherren im Spiel nach vorne zudem auch viel zu wenig Gefahr. Das 2:3 gegen Bayer war die erste Pleite nach 39 ungeschlagenen Heimspielen an einem Freitagabend (30S, 9U) und auch die erste Heimniederlage in dieser Saison. Zudem ging der Verein nach 20 ungeschlagenen Auftaktspielen (15S, 5U) in ein Kalenderjahr erstmals wieder als Verlierer vom Feld. Der Rückstand auf Rang 4 ist auf fünf Zähler angewachsen. Von den letzten neun Gastspielen in der Liga konnte Dortmund nur eines gewinnen.

Kiel - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:3 Freiburg (A), 5:1 Augsburg (H), 1:4 Gladbach (A), 0:2 Leipzig (H), 1:3 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:3 Leverkusen (H), 3:1 Wolfsburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 2:3 Barcelona (H), 1:1 Gladbach (A)

Letzte Spiele Kiel vs Dortmund: 0:5 (A), 0:4 (H)

Am Dienstag stehen sich Kiel und Dortmund erstmals in einem Liga-Spiel gegenüber. Bisher gab es diese Paarung nur im DFB-Pokal. Beide Male, in der Saison 2011/12 und in der Saison 2020/21, setzte sich der BVB souverän durch.

Auf ein 4:0 an der Förde folgte ein 5:0 für Schwarz-Gelb in Westfalen. Allzu große Bedeutung hat der direkte Vergleich für unsere Kiel Dortmund Prognose aber nicht. Eine Frage lautet allerdings: Erzielen die Störche das erste Tor gegen die Borussia?

Die Chancen dafür stehen im Kiel Dortmund Tipp gegen die ersatzgeschwächte Abwehr der Gäste gar nicht schlecht. Bei AdmiralBet gibt es für Tore auf beiden Seiten eine Quote von 1,54.

Warum wir diesen Anbieter uneingeschränkt empfehlen können, verrät euch unser AdmiralBet Test .

So seht ihr Kiel - Dortmund im TV oder Stream:

14. Januar 2025, 18:30 Uhr, Holstein-Stadion, Kiel

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Für Bundesliga-Spiele in einer englischen Woche besitzt Sky die Exklusivrechte.

So braucht ihr für die Live-Übertragung des Duells zwischen Kiel und Dortmund ein Abo beim Bezahlsender. Anstoß im Holstein-Stadion ist am Dienstag um 18:30 Uhr.

Kiel vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Weiner – Becker, Zec, Komenda – Porath, Remberg, Holtby, Javorcek – Kelati, Machino – Harres

Ersatzbank Kiel: Dähne (Tor), Geschwill, Johansson, Ivezic, Knudsen, Arp, Rosenboom, Gigovic, Bernhardsson

Startelf Dortmund: Kobel – Yan Couto, Ryerson, Lührs, Kabar – Nmecha – Adeyemi, Beier, Brandt, Gittens – Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka (Tor), Lelle, Azhil, Wätjen, Duranville, Reyna, Sabitzer, Malen, Campbell

Eine wichtige Frage bei der Kiel Dortmund Prognose dreht sich natürlich um die Grippewelle beim BVB. Bekommt Nuri Sahin den einen oder anderen Erkrankten zurück?

Stand jetzt fallen neben dem gesperrten Groß aber auch weiterhin Spieler wie Meyer, Anton, Bensebaini, Mane, Schlotterbeck, Can und Süle aus. Bei den Hausherren fehlen Erras, Schulz und Skrzybski.

Unser Kiel - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore

Die Störche dürfen hoffen, denn einerseits fühlt sich der BVB in dieser Saison auswärts gar nicht wohl, andererseits brechen den Gästen durch die Grippewelle wieder einige Stammspieler weg.

Trotzdem rechnen wir mit einem Sieg der Westfalen. Die Qualität spricht trotz aller Personalprobleme für Schwarz-Gelb. Zudem hat Kiel zu selten in dieser Saison sein Erstliga-Niveau nachweisen können.