Kiel - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 18.01.2025

Unser Kiel - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Während Holstein zuletzt gegen Dortmund beeindruckte, schlittert Hoffenheim immer weiter in den Abstiegsstrudel. Im Wett Tipp heute schenken sich beide Teams nichts und erzielen Treffer.

Am 18. Januar 2025 erwartet uns ein packendes Duell in der Bundesliga, wenn Holstein Kiel auf Hoffenheim trifft. Beide Mannschaften kämpfen in dieser Saison ums Überleben und stehen in der unteren Tabellenhälfte. Holstein Kiel belegt den vorletzten Platz mit elf Punkten, während Hoffenheim mit 14 Punkten nur knapp darüber steht.