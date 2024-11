Kiel - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 06:00 Uhr Kiel - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ergattert Kiel einen Punkt im Abstiegskampf?

Unser Kiel - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.11.2024 lautet: Aufsteiger Kiel hat erst einen Sieg auf dem Konto und kämpft ums Überleben. Im Wett Tipp heute daheim gegen Mainz schaut aber wieder nichts Zählbares heraus.

Am 24. November 2024 empfängt das neu aufgestiegene Team Holstein Kiel Mainz 05 um 15:30 Uhr im Holstein-Stadion. Es ist das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Holstein Kiel steckt nach einem schwierigen Saisonstart mit nur 5 Punkten aus 10 Spielen am Tabellenende fest. Besonders auffällig ist die schwache Defensivarbeit mit 25 Gegentoren. Mainz 05 hingegen steht auf Platz 10 und peilt die obere Tabellenhälfte an. Mainz 05 läuft als Favorit auf. Mit Topscorer Jonathan Burkardt, der bereits 6 Saisontore erzielt hat, und gestützt von Cheftrainer Bo Henriksen, der die Mannschaft letztes Jahr vor dem Abstieg bewahrt hat, stehen die Chancen gut.

Daher lautet unser Kiel Mainz Wett Tipp heute: “Sieg Mainz” zu einer Quote von 2,30 bei Betano .

Darum tippen wir bei Kiel vs Mainz auf “Sieg Mainz”:

Für diese Bundesliga-Begegnung lautet unser empfohlener Wett-Tipp auf einen Sieg von Mainz 05. Mainz 05 geht als Favorit ins Rennen, was sich auch in den Quoten widerspiegelt. Die Mannschaft verfügt über erfahrene Spieler wie Jonathan Burkardt, der in dieser Saison bereits 6 Tore erzielt hat. Holstein Kiel kämpft hingegen am unteren Ende der Tabelle und hat bisher nur 5 Punkte gesammelt.

Mainz 05 hat den psychologischen Vorteil durch den Sieg im letzten direkten Duell.

Holstein Kiel zeigt defensive Schwächen mit durchschnittlich 2,5 Gegentoren pro Spiel.

Mainz 05 hat eine bessere Gesamtleistung in dieser Saison und peilt die obere Tabellenhälfte an. Mit diesen Faktoren ist ein Sieg von Mainz 05 eine aussichtsreiche Wette.

Kiel vs Mainz Quoten Analyse:

Wenn Holstein Kiel gegen Mainz 05 am 24. November 2024 im Holstein-Stadion antritt, fallen die Kiel Mainz Quoten zugunsten der Gastmannschaft Mainz 05 aus. Diese könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen. Mit den Buchmacherquoten für den Sieg von Mainz 05 bei 2,30, einem Unentschieden bei 3,40 und einem Sieg von Holstein Kiel bei 3,15, sehen die Experten Mainz als klaren Favoriten.

Holstein Kiel muss seine defensiven Schwächen in den Griff bekommen, nachdem das Team in dieser Saison bereits 25 Gegentore in 10 Spielen kassiert hat. Gleichzeitig könnte Mainz' historische Unfähigkeit, gegen neu aufgestiegene Teams zu gewinnen, Kiel einen Hoffnungsschimmer geben, was die Kiel Mainz Wettquoten spannend macht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Mainz Prognose: Analyse Kiel

Kiels jüngste Leistungen: NNLNN

Holstein Kiel hat in seinen letzten fünf Spielen eine gemischte Bilanz. Mit nur einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen stehen die Störche vor einer schwierigen Aufgabe gegen Mainz 05. Trotz einer beeindruckenden Defensive in der 2. Bundesliga haben sie in dieser Saison bereits 25 Gegentore kassiert und nur ein Clean Sheet in den letzten fünf Spielen verzeichnet.

Mit durchschnittlich nur 0,60 Toren pro Spiel in den letzten fünf Partien zeigt sich auch die Offensive schwach. Der beste Torschütze, Shuto Machino, hat bis jetzt 4 Tore erzielt.

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis

Werder Bremen Holstein Kiel 2:1 (Niederlage)

Holstein Kiel FC Heidenheim 1:0 (Sieg)

FC Köln Holstein Kiel 3:0 (Niederlage)

VfB Stuttgart Holstein Kiel 2:1 (Niederlage)

Holstein Kiel Union Berlin 0:2 (Niederlage)

Holstein Kiel muss daher seine defensive Stabilität verbessern und mehr Durchschlagskraft in der Offensive zeigen, um gegen Mainz 05 bestehen zu können.

Kiels Schlüsselspieler

Holstein Kiel wird sich stark auf seinen Top-Torjäger Shuto Machino verlassen müssen, der in dieser Saison bereits 4 Tore erzielt hat. Trotz der defensiven Instabilität wird die Mannschaft auf ihre Offensive vertrauen müssen, um Mainz 05 zu überraschen.

Eine Schlüsselrolle wird auch Nicolai Remberg im Mittelfeld spielen, da er sowohl defensiv als auch offensiv entscheidend sein kann. Darüber hinaus könnte die Rückkehr von Spielern wie Steven Skrzybski und Max Geschwill, die kürzlich Verletzungsprobleme hatten, wichtige Impulse geben.

Erwartete Aufstellung für Kiel:

Torwart: Timon Weiner

Verteidiger: Marko Ivezic, Patrick Erras, Lasse Rosenboom

Mittelfeldspieler: Timo Becker, Nicolai Remberg, Lewis Holtby, Armin Gigovic, Tymoteusz Puchacz

Stürmer: Phil Harres, Shuto Machino

Kiels Sperren & Verletzungen

Holstein Kiel wird beim kommenden Spiel gegen Mainz 05 einige Schlüsselspieler aufgrund von Verletzungen und Sperren vermissen. Dies könnte ihre ohnehin wacklige Defensive weiter schwächen und ihr Angriffsspiel beeinflussen.

Spieler Verletzung Erwartete Rückkehr

Colin Kleine-Bekel Kreuzbandverletzung Anfang Dezember 2024

Andu Kelati Knieverletzung Anfang Dezember 2024

Alexander Bernhardsson Leistenverletzung In wenigen Tagen

Carl Johannson Knieverletzung Mitte Dezember 2024

Benedikt Pichler Beinverletzung Anfang Dezember 2024

Max Geschwill Schlagverletzung In wenigen Tagen

Steven Skrzybski Schlagverletzung In wenigen Tagen

Spieler Sperre Erwartete Rückkehr

Magnus Knudsen 5. Gelbe Karte 1 Spiel

Die Verletzungen und die Sperre von Magnus Knudsen, einem wichtigen Mittelfeldspieler, bedeuten, dass Holstein Kiel sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld improvisieren muss. Der Ausfall von erfahrenen Spielern wie Steven Skrzybski könnte die Angriffskraft der Mannschaft zusätzlich beeinträchtigen.

Kiel - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-5-2

Schlüsselstürmer: Shuto Machino

Mittelfeldkombination: Nicolai Remberg, Lewis Holtby, Armin Gigovic

Abwehrreihe: Marko Ivezic, Patrick Erras, Lasse Rosenboom Wichtige defensive Aspekte:

Holstein Kiel hat nur ein einziges Mal in den letzten fünf Spielen eine weiße Weste behalten und insgesamt 25 Gegentore in 10 Spielen kassiert.

Umfangreiche Verletzungsprobleme in der Verteidigung erhöhen die Anfälligkeit der Abwehr zusätzlich. Offensive Strategie:

Shuto Machino, der beste Torjäger des Teams mit 4 Toren, wird das Angriffsspiel anführen.

Holstein Kiel hat in dieser Saison in 80 % der Spiele mindestens ein Tor erzielt, was ihre Hartnäckigkeit im Angriff unterstreicht. Defensive Anpassung:

Die Sperre von Magnus Knudsen und mehrere Verletzungen machen flexibles Spiel essentiell.

Kiel vs Mainz Prognose: Analyse Mainz

Mainz jüngste Leistungen: SUNUN

Mainz 05 hat in den letzten fünf Spielen eine gemischte Bilanz vorzuweisen. Diese besteht aus einem beeindruckenden Sieg gegen Borussia Dortmund, einem torlosen Unentschieden gegen Freiburg und einer enttäuschenden 0:4-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen Bayern München.

Die Mainzer haben in dieser Zeit im Durchschnitt 0,80 Tore pro Spiel erzielt und einmal eine weiße Weste behalten. Ihre letzten fünf Resultate lauten wie folgt:

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis

Mainz 05 Borussia Dortmund 3:1 (Sieg)

Freiburg Mainz 05 0:0 (Unentschieden)

Mainz 05 Bayern München 0:4 (Niederlage)

Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 1:1 (Unentschieden)

Mainz 05 RB Leipzig 0:2 (Niederlage)

Trotz starker Leistungen, wie dem Sieg gegen Dortmund, bleibt Mainz flexibel. Jonathan Burkardt bleibt mit 6 Toren ein entscheidender Spieler, während Verletzungen und wechselhafte Leistungen das Team beeinflussen.

Mainz Schlüsselspieler

Mainz 05 hat mehrere Schlüsselspieler, die am kommenden Spieltag entscheidend sein könnten. Jonathan Burkardt führt das Team mit 6 Toren an und wird eine wichtige Rolle in der Offensive spielen. Seine Fähigkeit, Lücken in der Abwehr zu erkennen, wird entscheidend sein.

Anthony Caci bietet Stabilität auf der linken Seite, während Nadiem Amiri und Jae-Sung Lee im Mittelfeld eine große kreative Rolle einnehmen. Diese Spieler könnten entscheidend im Kampf um die Kontrolle im Mittelfeld sein.

Erwartete Aufstellung für Mainz:

Torwart: Robin Zentner

Abwehr: Dominik Kohr, Moritz Jenz, Andreas Hanche-Olsen, Anthony Caci, Phillipp Mwene

Mittelfeld: Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Paul Nebel, Jae-Sung Lee

Angriff: Jonathan Burkardt

Behalte diese Schlüsselspieler im Auge, da sie das Potenzial haben, das Spielgeschehen zu dominieren!

Mainz Sperren & Verletzungen

Mainz 05 geht mit einigen Verletzungssorgen ins Spiel gegen Holstein Kiel. Diese Ausfälle könnten die Dynamik und die Spielweise der Mannschaft beeinflussen.

Spieler Verletzung Voraussichtliche Rückkehr

Karim Onisiwo Gastrointestinale Beschwerden In ein paar Tagen

Nelson Weiper Muskelverletzung Anfang Dezember 2024

Diese Verletzungen könnten die Optionen von Trainer Bo Henriksen einschränken, besonders im Angriff, wo Karim Onisiwo normalerweise eine wichtige Rolle spielt.

Zum Glück sind keine Sperren für Mainz 05 zu verzeichnen, was bedeutet, dass sie ansonsten auf eine gut vorbereitete und vollständige Mannschaft zurückgreifen können. Henriksen wird darauf hoffen, dass die verbleibenden Stammspieler die Lücken effizient füllen können, um eine starke Leistung zu zeigen.

Mainz - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Spielmacher: Jonathan Burkardt

Mainz 05 tritt in dieser Saison meist in einem 3-4-2-1-System an. Im Angriff setzt Trainer Bo Henriksen auf Jonathan Burkardt, der bisher 6 Tore erzielte und damit der Topscorer des Teams ist.

Schlüsselspieler:

Jonathan Burkardt: Feldführer und Torjäger



Kaishu Sano und Nadiem Amiri: Kontrolle des Mittelfelds

Die Mittelfeldstrategie setzt auf die Kreativität von Kaishu Sano und Nadiem Amiri, die das Spiel lenken. Anthony Caci und Phillipp Mwene agieren als Außenbahnspieler und sind sowohl defensiv als auch offensiv eine Bereicherung.

Verteidigung: Drei-Mann-Riegel mit Kohr, Jenz und Hanche-Olsen

Mit zwei Zu-Null-Spielen in den letzten fünf Begegnungen zeigt Mainz eine robuste Abwehr. Sie sind besonders stark in den Zeitabschnitten 31-45, 0-15 und 46-60 Minuten.

Diese taktische Ausrichtung könnte für Holstein Kiel besonders herausfordernd sein.

Kiel vs. Mainz Head-to-Head

In den letzten Begegnungen zwischen Holstein Kiel und Mainz 05 zeigt sich ein gemischtes Bild:

Heim Auswärts Ergebnis

Mainz 05 Holstein Kiel 3:2

Holstein Kiel Mainz 05 2:0

Es ist klar, dass beide Teams in der Vergangenheit das Zeug dazu hatten, den Gegner zu schlagen. Holstein Kiel wird versuchen, die Heimstärke zu nutzen und die enttäuschende 1:2-Niederlage gegen Werder Bremen hinter sich zu lassen.

Mainz 05 hat das psychologische Momentum auf seiner Seite, dank des letzten 3:2-Sieges im Jahr 2017. Mit einem erfahrenen Kader und der aktuellen Tabellen-Position auf Platz 10 könnten sie diesen Vorteil ausspielen.

Unser Kiel - Mainz Tipp: Sieg Mainz

Das Holstein-Stadion in Kiel ist bereit für das Bundesliga-Duell zwischen Holstein Kiel und Mainz 05. Das Stadion hat eine Kapazität von etwa 15.034 Zuschauern und wird sicherlich ein heißer Ort für die Fans von Holstein Kiel sein, die ihr Team unterstützen wollen.

Die Bedingungen könnten zu einem eher defensiven Spiel führen, besonders da beide Teams in den letzten fünf Spielen nur einmal die weiße Weste bewahrt haben. Holstein Kiel wird versuchen, die heimischen Bedingungen zu nutzen, während Mainz 05 möglicherweise seine Strategie auf schnelle Konter anpasst, um die Gastgeber zu überraschen.