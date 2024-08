Kiew - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 15:00 Uhr Kiew - Glasgow Rangers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Bangt Philippe Clement früh um seinen Posten?

Unser Kiew - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 06.08.2024 lautet: Ein enttäuschender Saisonstart am vergangenen Wochenende hat die Rangers in unserem Wett Tipp heute noch stärker in die Außenseiterrolle gerückt.

Philippe Clement hat die Glasgow Rangers als Trainer durch 44 Begegnungen geführt und dabei durchschnittlich 2,23 Punkte pro Spiel geholt. Im ersten Moment klingt das nach einer guten Ausbeute, doch der Schein trügt. Die Gers haben nur vier ihrer letzten zehn Ligaspiele gewonnen und den Auftakt in die neue Spielzeit ebenfalls vergeigt. Dynamo Kiew hat in der zweiten Qualifikationsrunde zur Königsklasse eine überzeugende Vorstellung geboten und Partizan insgesamt mit 9:3 Toren abgefertigt.

Im Wett Tipp heute folgt ein weiterer „Sieg Kiew“ mit einer Quote von 2,20 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Kiew vs Glasgow Rangers auf „Sieg Kiew“:

Kiew hat in der zweiten Qualifikationsrunde beide Spiele gegen Partizan (6:2, 3:0) klar gewonnen.

Die Glasgow Rangers haben 3 von 4 Vorbereitungsspielen verloren.

Der Ligaauftakt am vergangenen Wochenende verlief für die Rangers ebenfalls nicht gut (0:0 vs. Hearts).

Kiew vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Die Glasgow Rangers haben weder in der Vorbereitung noch beim Ligastart geglänzt und stehen schon früh in der neuen Spielzeit unter Druck. Leicht ist auch die Ausgangslage im Hinspiel gegen Dynamo Kiew nicht, das zeigt die maximale Siegquote von 3,10 deutlich an.

Was den Gästen allerdings zu Gute kommt, ist ihre starke Abstimmung in der Verteidigung. Mehr als 1,07 xGA ließen die Gers am vergangenen Wochenende gegen die Hearts (0:0) nicht zu. Daraus resultiert unsere Idee, Siegquoten bis 2,25 für einen Erfolg von Dynamo Kiew nicht ohne Gratiswette zu platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiew vs Glasgow Rangers Prognose: Ein gut gewählter Mix

Weiterhin trägt Dynamo Kiew seine internationalen Heimspiele im Exil aus. In dieser Saison dient die Arena Lublin in Polen als Heimspiel-Alternative. Die Blau-Weißen haben ihren Anhängern dort bereits ein echtes Highlight geboten und Partizan im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zerlegt (6:2).

Obwohl im zweiten Vergleich kein großer Bedarf vorhanden war, ließen sich die Spieler von Oleksandr Shovkovskyi nicht hängen, sondern fügten einen weiteren 3:0-Erfolg der Vereinshistorie hinzu.

Neun Tore in zwei Qualifikationsspielen, acht verschiedene Torschützen und insgesamt 4,88 erwartbare Tore stützen unseren Wett Tipp heute als Grundgerüst. Die Startelf der Shovkovskyi-Auswahl bietet einen spannenden Mix aus jüngeren und älteren Spielern.

Stellvertretend können zwei Torschützen aus dem Rückspiel gegen Partizan (3:0) genannt werden. Andriy Yarmolenko (34 Jahre) hat 23 Tore in 98 Partien auf der europäischen Bühne erzielt und Sturmkollege Vladyslav Vanat (22 Jahre) hat in der letzten Spielzeit 24 Scorer-Punkte (14 Tore, 10 Torvorlagen) gesammelt.

Kiew - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiew: 3:0 Partizan (A), 6:2 Partizan (H), 2:3 Union Berlin (H), 1:0 Mamelodi (H), 4:0 Bröndby (A).

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 0:0 Heart of Midlothian (A), 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Birmingham (A), 0:2 Manchester United (H), 1:2 Ajax (A).

Letzte 5 Spiele Kiew vs. Glasgow Rangers: -

Gemeinsam mit ihren Teammitgliedern werden die beiden Offensivspieler das Abwehrbollwerk der Schotten testen und auf Missverständnisse in den Abstimmungen überprüfen.

Einen Freifahrtschein wie gegen Partizan werden die Rangers zwar nicht anbieten, doch eine großartige Gegenwehr im Angriff ist in der jetzigen Saison-Phase ebenfalls nicht zu erwarten.

Zum Abschluss der letzten Spielzeit haben die Gers nur vier von zehn Ligaspielen gewonnen. Zusätzlich verloren die Clement-Schützlinge das Pokalfinale. Von diesen Rückschlägen hat sich das Team aus Glasgow offensichtlich noch nicht erholt.

Die Vorbereitung verlief ebenfalls nicht nach den eigenen Vorstellungen und war mit drei Niederlagen aus vier Begegnungen eine Warnung vor einem schwierigen Saisonstart. Gegen die Hearts haben die Gäste kein Gegentor zugelassen, dafür aber in vier Vorbereitungsspielen satte zehn Gegentreffer hingenommen.

Unser Kiew - Glasgow Rangers Tipp: Sieg Kiew

Ausgeruht und ohne größere Personalsorgen startet Dynamo Kiew mit einem Heimspiel gegen die Glasgow Rangers in die dritte CL-Qualifikationsrunde. Den Ukrainern steht genügend Kreativität und Torgefahr für einen knappen Sieg gegen die Gers zur Verfügung.