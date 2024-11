Köln - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 23:00 Uhr Köln - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht die Serie des EffZeh weiter?

Unser Köln - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: In den letzten Wochen zeigte die Formkurve bei den Geißböcken deutlich nach oben. Im Wett Tipp heute wartet aber ein enges und eher defensiv geprägtes Spiel auf die Kölner.

In der 2. Bundesliga geht es nach 13 Spieltagen der Saison 2024/25 extrem eng zu. Zwischen Platz 1 und Rang 7 liegen gerade einmal drei Punkte. Mitten unter diesen Teams befinden sich auch der 1. FC Köln und Hannover 96. Beide Vereine treffen am 14. Spieltag in Köln-Müngersdorf direkt aufeinander. Die Quoten der Köln Hannover Prognose schlagen sich dabei auf die Seite der Hausherren.

Wir sehen keine Mannschaft wirklich vorne und spielen mit einer Quote von 2,05 bei ODDSET den Köln Hannover Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Köln vs Hannover auf „Unter 2,5 Tore“:

Köln ist seit vier Pflichtspielen ohne Gegentor.

Hannover hat die beste Abwehr der 2. Bundesliga.

In den letzten 6 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen nie mehr als 2 Treffer.

Köln vs Hannover Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle sind beide Vereine auf den Plätzen 4 und 5 Nachbarn. Die 96er haben einen Punkt mehr auf dem Konto. Die Köln Hannover Quoten berücksichtigen aber auch den Heimvorteil und die Formkurve.

So sind die Hausherren bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Buchmacher ohne Steuer befinden, mit Siegquoten von im Schnitt 1,74 die Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Köln Hannover Wettquoten zwischen 4,20 und 4,50.

Köln vs Hannover Prognose: Bleibt die Defensive des EffZeh so stabil?

Zu Beginn unter Coach Gerhard Struber stand Köln für einen spektakulären Fußball, der allerdings auch zahlreiche Gegentore zur Folge hatte. So entschied sich der Trainer nach der Niederlage gegen Paderborn (1:2) für eine Systemumstellung vom 4-4-2 hin zum 3-4-3. Und seitdem kassierte der EffZeh kein Gegentor mehr: Im Pokal besiegten die Rheinländer Kiel mit 3:0 und in der Liga folgten drei 1:0-Erfolge gegen Hertha BSC, Greuther Fürth und Preußen Münster. Erstmals seit Bundesliga-Gründung (1963/64) feierte der Verein vier Pflichtspiel-Siege in Serie ohne Gegentor.

Mit 21 Punkten aus den ersten 13 Spielen, die der EffZeh aktuell auf dem Konto hat, stieg Köln in sechs von sechs Fällen am Ende einer BL2-Saison auch immer auf. Die Geißböcke sind das Team im Unterhaus, welches die meisten Schüsse abgab (259), sich die meisten Großchancen erspielte (47) und den höchsten Expected-Goals-Wert erzielte (27,6). Als einziges Team in der laufenden Zweitliga-Saison konnte das Team von Trainer Struber auch in jeder Partie mindestens einmal treffen. Allerdings gab Köln 2024/25 auch schon 12 Punkte nach Führung ab - ein Wert, der nur von Darmstadt übertroffen wird (14).

Zwei Spieltage lang stand Hannover 96 an der Tabellenspitze im Unterhaus. Durch das 1:3 in Elversberg und das 1:2 daheim gegen Darmstadt mussten die Niedersachsen die Pole Position wieder abgeben und rutschten auf den vierten Platz ab. Auch ging mit der Pleite gegen die Lilien eine Heimserie von sechs Siegen hintereinander zu Ende. Mit 18 Punkten aus sieben Partien sind die 96er aber immer noch das beste Heimteam der Liga. In der Fremde aber haben nur Braunschweig (2) und Regensburg (0) eine schlechtere Ausbeute als H96 (4).

Dafür haben die Männer von Coach Stefan Leitl weiterhin die meisten Weißen Westen (6) und die beste Defensive. Seit drei Spielen konnte die Mannschaft aber nicht mehr zu Null spielen und kassierte in diesen Partien die Hälfte ihrer 12 Gegentore. Die Niedersachsen sind auch mit nur 46,4 Prozent das zweikampfschwächste Team und die einzige Truppe, die noch ohne Weitschusstor ist. Dafür gewann Hannover 96 all seine sieben Saisonspiele nach Führung.

Köln - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:0 Preußen Münster (A), 1:1 Groningen (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Hertha BSC (A), 3:0 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:2 Darmstadt (H), 2:2 Magdeburg (H), 1:3 Elversberg (A), 2:1 Karlsruher SC (H), 3:0 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Hannover: 1:1 (H), 0:0 (A), 2:0 (A), 0:1 (H), 1:1 (H)

Nach 53 Pflichtspielduellen ist die Bilanz mit 23 Siegen für Hannover und 21 Erfolgen für Köln beinahe ausgeglichen. Erstmals seit 25 Jahren spielen beide Vereine zusammen in der 2. Bundesliga.

Die letzten Pflichtspiele zwischen dem EffZeh und den 96ern fanden in der Bundesliga-Saison 2017/18 statt und endeten jeweils unentschieden. Die Niedersachsen verloren lediglich eins der letzten sieben Duellen mit den Geißböcken (3S, 3U).

Die letzten drei BL2-Partien konnte Köln mit 1:0 gewinnen. Ist dieses Ergebnis auch am Samstag denkbar? Für den Köln Hannover Tipp „1:0-Sieg Köln“ würden wir bei Intertops eine Quote von 7,25 bekommen.

Diese zugegebenermaßen etwas riskante Wette könntet ihr mit einem kleinen Einsatz und in Verbindung mit dem aktuellen Intertops Gutschein durchaus wagen.

So seht ihr Köln - Hannover im TV oder Stream:

30. November 2024, 13 Uhr, Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die 2. Bundesliga hat seit vielen Jahren ihre Heimat bei Sky. Fußballfans können bei dem Bezahlsender alle Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Dazu gehört auch die Partie zwischen Köln und Hannover.

Eröffnet wird das Duell am Samstag um 13 Uhr im Rhein-Energie-Stadion von Köln.

Köln vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe – Pauli, Hübers, Heintz – Thielmann, Huseinbasic, Martel, Paqarada – Ljubicic – Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Urbig (Tor), Bakatukanda, Finkgräfe, Obuz, Uth, Olesen, Kainz, Downs, Waldschmidt

Startelf Hannover: Zieler – Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik – Christiansen, Leopold – Lee, Gindorf – Tresoldi, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf (Tor), Dehm, Knight, F. Kunze, Momuluh, Voglsammer, Nielsen, Rochelt, Oudenne

Die Hausherren müssen am Samstag nur auf den verletzten Christensen verzichten. Auch bei den Gästen fällt mit Ezeh lediglich ein Spieler aus. So können wir für unsere Köln Hannover Prognose die Personalsituation bei beiden Teams getrost außer Acht lassen.

Unser Köln - Hannover Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Schaut man auf den Heimvorteil und die Formkurve, liegen die Hausherren in der Einschätzung der Buchmacher zurecht vorne. Zudem tun sich die Niedersachsen 2024/25 in der Fremde deutlich schwerer als daheim. Trotzdem entscheiden wir uns gegen einen Ergebnistipp.

Die 96er werden nach zwei Pleiten in Folge wieder ein anderes Gesicht zeigen. Da hier die beste Abwehr der Liga beim EffZeh, der seit vier Pflichtspielen ohne Gegentreffer ist, zu Gast ist, erwarten wir ein enges, umkämpftes und torarmes Spiel. Der direkte Vergleich unterstützt unsere Einschätzung.