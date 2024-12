Köln - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 04.12.2024

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 09:00 Uhr Köln - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Unser Köln - Hertha Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.12.2024 lautet: Die Berliner warten immer noch auf das erste Pokalfinale daheim. Auch im Wett Tipp heute zu Gast in Köln ist nach 90 Minuten maximal ein Unentschieden drin.

Erst am 2. November 2024 standen sich Hertha BSC und der 1. FC Köln in der 2. Bundesliga gegenüber. Die Geißböcke siegten im Olympiastadion in einem ziemlich ausgeglichenen Spiel am Ende knapp mit 1:0. Am Mittwoch treffen beide Teams im Achtelfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander, nur dieses Mal in der Domstadt. Die Quoten der Bookies schicken die Hausherren in der Köln Hertha Prognose als recht klare Favoriten ins Rennen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Köln vs Hertha auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Köln ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Hertha konnte lediglich eines der letzten 8 Duelle gegen den Effzeh für sich entscheiden

Die Berliner gewannen nur eine der letzten 4 Partien in der Liga

Köln vs Hertha Quoten Analyse:

In der Zweitliga-Tabelle hat der Effzeh zwei Plätze und einen Punkt Vorsprung auf den BSC. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei den Köln vs Hertha Quoten der Wettanbieter mit deutscher Lizenz eine recht deutliche Favoritenstellung für die Gastgeber.

Ein Heimsieg nach 90 Minuten wird mit Quoten im Schnitt von knapp über 1,70 bezahlt. Auf der Gegenseite dürft ihr euch für ein Weiterkommen der Gäste in der regulären Spielzeit über Köln gegen Hertha Wettquoten zwischen 4,00 und 4,60 freuen.

Köln vs Hertha Prognose: Wer kann den Aufschwung fortsetzen?

Zu Saisonbeginn hatte das Team von Gerhard Struber noch Probleme mit dem neuen System des Trainers. Dann kam auch noch viel Pech dazu. Die Mannschaft spielte einen herausragenden und attraktiven Fußball, ließ aber durch viel Unglück immer wieder Punkte liegen. Deshalb stellte der Coach die Mannschaft danach deutlich defensiver auf. Das sorgte für eine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Niederlage. Der Rückstand auf Rang 2 beträgt dadurch nur noch einen Zähler. Außerdem ist dem Effzeh inzwischen das Glück hold.

Gegen Fürth gelang der entscheidende Treffer in letzter Minute. Gegen Münster verhinderte die Latte einen Ausgleichstreffer. Im Top-Spiel am Samstag gegen Hannover durften die Geißböcke ab der 55. Minute in Überzahl spielen, mussten aber mit dem 2:2, welches durch ein Eigentor von Florian Kainz in der 86. Minute fiel, wieder mal einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Zum ersten Mal nach vier Spielen kassierte Köln gegen H96 wieder einen Gegentreffer. Trotz vieler Abschlüsse kommen insgesamt noch zu wenige klare Chancen dabei heraus. Seit der Saison 2009/10 stand der Verein nicht mehr im Pokal-Viertelfinale, das soll sich im Köln Hertha Tipp ändern.

In der kompletten Saison hat die Hertha unter Trainer Cristian Fiel immer wieder ihre enorme technische Klasse aufblitzen lassen. Doch der BSC war 2024/25 viel zu oft auch schlampig und zu selten wirklich zwingend. Durch den Mangel an taktischer Disziplin und nötiger Reife stellte man sich immer wieder selbst ein Bein und ließ zahlreiche Punkte liegen. Zudem lud die “Alte Dame” den Gegner durch individuelle Fehler immer wieder zu äußerst einfachen Gegentoren ein. Nach lediglich einem Punkt aus drei Spielen stand die Hertha am Freitag zu Gast in Magdeburg unter Druck.

Trainer Cristian Fiel stellte mit zwei Sechsern aber viel defensiver als sonst auf. So ließ man gerade mal einen Expected-Goals-Wert Magdeburgs von 0,67 zu. Da die Offensivabteilung mit Scherhant, Maza und Niederlechner sowieso in guter Form ist und dann auch noch Unterstützung von Rückkehrer Fabian Reese, der in der Vorsaison mit 34 Scorerpunkten der Unterschiedsspieler war, bekam, gewannen die Berliner am Ende beim FCM verdient mit 3:1. In der Tabelle steht der Hauptstadt-Verein zwar nur auf Rang 9, hat aber lediglich zwei Zähler Rückstand auf Platz 2. Das Torverhältnis ist mit 25:23 nur knapp positiv.

Köln - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:2 Hannover (H), 1:0 Preußen Münster (A), 1:1 Groningen (H), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Hertha (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 Magdeburg (A), 2:2 Ulm (H), 1:3 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 2:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Hertha: 1:0 (A), 5:2 (H), 0:2 (A), 3:1 (A), 3:1 (H)

Nach 77 Duellen zwischen den beiden Traditionsvereinen liegt Köln im direkten Vergleich mit 35 Siegen zu 28 Niederlagen knapp vorne (14U). In der Domstadt haben auch die Gastgeber mit 21 Erfolgen in 35 Partien die Nase vorne (3U, 11N). Die letzten beiden Pokalvergleiche in der Hauptstadt gingen 2001/02 und 2017/18 an den Effzeh, ein gutes Omen in der Köln Hertha Prognose.

1979 trafen beide Mannschaften sogar im Endspiel aufeinander. Damals setzten sich die Geißböcke im Wiederholungsspiel durch. Von den insgesamt letzten acht Vergleichen konnte der BSC nur einen für sich entscheiden. In diesem Zeitraum feierten die Kölner fünf Siege, bei zwei Remis.

Seit dem Wochenende kann Hertha nach viermonatiger Leidenszeit wieder wie erwähnt auf Hoffnungsträger Fabian Reese zurückgreifen. Der Offensivmann drückte dem Spiel in Magdeburg unmittelbar nach seiner Einwechslung auch gleich den Stempel auf.

So seht ihr Köln - Hertha im TV oder Stream:

04. Dezember 2024, 18:00 Uhr, Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung TV: ZDF, Sky

Übertragung Stream: ZDF, Sky Go, Wow

Sky besitzt eigentlich die Exklusivrechte am DFB-Pokal und darf alle 63 Partien live übertragen. 15 Partien werden aber auch gleichzeitig bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Das Duell zwischen Köln und der Hertha ist im ZDF zu sehen.

Anpfiff in Köln-Müngersdorf ist am Mittwoch um 18 Uhr.

Köln vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Ljubicic, Martel, Huseinbasic, Paqarada - Kainz - Lemperle, Maina

Ersatzbank Köln: Köbbing, Pentke, Urbig, Bakatukanda, Carstensen, Finkgräfe, Kilian, Soldo, Obuz, Olesen, Thielmann, Wäschenbach, Adamyan, Potocnik, Dietz, Downs, Tigges, Uth, Waldschmidt

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens - Sessa - Maza - Cuisance, Scherhant - Niederlechner

Ersatzbank Hertha: Goller, Gechter, Bouchalakis, P. Dardai, Demme, Lum, G. Christensen, Prevljak, Reese, O. Rölke, Schuler, Thorsteinsson

Trainer Struber hat wenig Grund für Veränderungen. Verletzt fehlt nur Christensen. Auch BSC-Trainer Fiel könnte die gleiche Startelf wie zuletzt in der Liga in Magdeburg bringen.

Die Gäste müssen laut Köln gegen Hertha Prognose ohne Brooks, Hussein, Karbownik, Dudziak, Winkler und Gersbeck auskommen.

Unser Köln - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Köln hat drei seiner vier Saisonpleiten daheim kassiert. Zudem ist die Hertha das drittbeste Auswärtsteam der Liga. Außerdem sind bei den Blau-Weißen lange verletzte Leistungsträger wie Fabian Reese und Diego Demme wieder dabei. Trotzdem sehen wir in diesem Duell die Geißböcke knapp vorne. Das hat vor allem mit der jüngsten Formkurve zu tun. Der Effzeh ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, während der BSC nur eines der letzten vier Matches für sich entscheiden konnte.

Auch der Heimvorteil und der jüngste direkte Vergleich sprechen für die Hausherren. Aber da wir mit einem engen Spiel auf Augenhöhe rechnen, ist es auch gut möglich, dass dieses Spiel in die Verlängerung geht.