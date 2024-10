Köln - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2024

SPORT1 Betting 24.10.2024 • 09:00 Uhr Köln - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Müssen die Geißböcke die nächste Klatsche schlucken?

Unser Köln - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.10.2024 lautet: Die Mannen aus der Domstadt gingen zuletzt mit 1:5 in Darmstadt baden. In unserem Wett Tipp heute ist jedoch mit einer Reaktion gegen Paderborn zu rechnen.

Beide Teams konnten kürzlich nicht überzeugen und kassierten deutliche Niederlagen. Neben dem vernichtenden 1:5 der Kölner in Darmstadt gingen auch die Paderborner nach einem 0:3 in Kaiserslautern leer aus. Dennoch spielte der SCP erfolgreicher als der Effzeh und holte in der laufenden Saison vier Punkte mehr. In unserer Köln Paderborn Prognose räumen wir den Hausherren aus der Domstadt leichte Vorteile ein und tendieren darüber hinaus zu einer torreichen Angelegenheit.

Unser Köln Paderborn Wett Tipp heute zielt auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,69 bei Intertops ab.

Darum tippen wir bei Köln vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Köln hat nur eines der letzten 4 Liga-Heimspiele verloren (2S, 1U).

Paderborn wartet seit 4 Auswärtsspielen im deutschen Unterhaus auf einen Sieg (3U, 1N).

Mit 63,2 Millionen Euro zeichnet sich der Effzeh durch den 2,8-fachen Kader-Marktwert der Gäste (22,2 Mio. Euro) aus.

Köln vs Paderborn Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern ist der qualitative Unterschied beider Mannschaften nicht verborgen geblieben. Entsprechend gestalten sich die Köln Paderborn Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt. Der Heimsieg bringt durchschnittlich den 1,8-fachen Wetteinsatz mit sich. Dennoch zieht eine Drei-Weg-Wette bei dieser Begegnung ein gewisses Risiko nach sich und könnte zum Beispiel mit einer Gratiswette gespielt werden.

Beiden Konkurrenten ist mit 21 (Köln) und 16 Toren (Paderborn) ein gewisser Zug zum gegnerischen Gehäuse nicht abzusprechen. Aus diesem Grund zeichnet sich am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ eine klare Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Die Bookies servieren für diesen Spielausgang durchschnittliche Köln Paderborn Wettquoten von 1,45.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Paderborn Prognose: Offener Schlagabtausch?

Der 1. FC Köln verfügt über den mit Abstand teuersten Kader der 2. Bundesliga. Satte 63,2 Millionen Euro stehen zu Buche. Dennoch konnte das Team von Trainer Gerhard Struber bisher nicht wirklich überzeugen und rangiert lediglich auf Platz 10 der Tabelle.

Nur drei der insgesamt neun Spieltage waren von Erfolg gekrönt. Zudem mussten drei Remis und drei Niederlagen akzeptiert werden, deshalb stehen die Domstädter im Köln Paderborn Tipp unter Druck.

Zwei der drei Erfolgserlebnisse kamen auf heimischem Boden zum Vorschein (1U, 2N). Hinter dem Hamburger SV (22) stellt der Effzeh mit 21 Toren die beste Offensive im deutschen Unterhaus. 13 Treffer erzielten die Domstädter im eigenen Stadion.

Die Abwehr stand zu Hause alles andere als sicher und musste sich im Schnitt 1,6 Gegentore pro Heimspiel ankreiden lassen. Drei der fünf Ansetzungen im RheinEnergieStadion brachten beiderseitige Treffer mit sich. Zudem endeten 80 Prozent der Begegnungen vor heimischer Kulisse mit drei oder mehr Toren. Nur eines der letzten vier Heimspiele ging aus Sicht der Geißböcke verloren (2S, 1U).

Köln - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:5 SV Darmstadt (A), 2:0 SSV Ulm (H), 4:4 Karlsruher SC (H), 2:2 Fortuna Düsseldorf (A), 1:2 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:3 1. FC Kaiserslautern (A), 3:0 Regensburg (H), 2:2 Hamburger SV (A), 2:1 Hannover 96 (H), 3:3 Preußen Münster (A).

Letzte 5 Spiele Köln vs. Paderborn: 2:1 (A), 3:0 (H), 2:3 (A), 3:5 (H), 0:0 (H).

Paderborn kassierte am vergangenen Spieltag seine erste Niederlage in der 2. Bundesliga. Bei den „Roten Teufeln“ gab es beim 0:3 am Betzenberg nichts zu holen. Zuvor waren die Leistungen jedoch durchaus überzeugend.

Vier Siege und vier Remis sprechen für sich und lassen die Elf von Trainer Lukas Kwasniok auf dem fünften Tabellenplatz landen. Der Rückstand zur Aufstiegszone beträgt vor der Köln gegen Paderborn Prognose zwei Punkte.

Nur sechs der insgesamt 16 Punkte resultierten aus den Paarungen auf gegnerischem Boden. Lediglich eines der insgesamt fünf Fernduelle brachte in der 2. Bundesliga ein Erfolgserlebnis mit sich (3U, 1N). Seit nunmehr vier Auswärtsspielen wartet der SCP auf einen Triumph. Darüber hinaus führten vier der fünf Paarungen in der Fremde zu beiderseitigen Treffern. Dieselbe Anzahl der Begegnungen brachte auf gegnerischem Boden drei oder mehr Tore zum Vorschein. Acht der insgesamt 16 Saisontore erzielte Paderborn auswärts.

Für Neukunden bietet sich die Nutzung des Intertops Bonus an, um das Maximum aus dem Köln Paderborn Tipp herauszuholen. Der Bookie mit deutscher Lizenz gewährt auf die erste Einzahlung bis zu 100 Euro Bonus.

So seht ihr Köln - Paderborn im TV oder Stream:

25. Oktober 2024, 18:30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Alle Spiele der 2. Bundesliga sind bei Sky zu sehen. Aus diesem Grund wird auch die Paarung zwischen Köln und Paderborn dort übertragen.

Um das Match zu schauen, ist ein Abo beim Pay-TV-Anbieter erforderlich. Sport 1 überträgt lediglich das Top-Spiel jeden Samstag um 20:30 Uhr im Free-TV.

Köln vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Urbig - R. Carstensen, Hübers, Pauli, Paqarada - Martel, Waldschmidt, Huseinbasic, Maina - Lemperle, Downs

Ersatzbank Köln: Schwäbe - Heintz, Finkgräfe, Thielmann, Olesen, Kainz, Obuz, Adamyan, F. Dietz

Startelf Paderborn: Boevink - Curda, Götze, Brackelmann - Obermair, Klaas, Castaneda, L. Herrmann, Kostons, Bilbija - Michel

Ersatzbank Paderborn: Schubert - M. Hoffmeier, Scheller, Engelns, D. Kinsombi, Bäuerle, Ansah, Baur, Grimaldi

Ob der Kölner-Coach Gerhard Struber nach dem vernichtenden 1:5 in Darmstadt weiterhin am 4-4-2 mit Doppelsechs festhält, wird sich zeigen. Vor allem die Viererkette muss an Stabilität gewinnen, um kein erneutes Desaster gegen Paderborn zu erleben. Im Spiel nach vorne sorgen Tim Lemperle und Damion Downs, die mit jeweils vier Toren die besten Angreifer in den eigenen Reihen sind, voraussichtlich für Torraumszenen.

Lukas Kwasniok stellte seine Elf zuletzt gegen Kaiserslautern im 3-4-2-1 auf und kassierte prompt ein 0:3. Ob er gegen den Effzeh an seiner Formation festhält, bleibt dem Coach selbst überlassen. Vermutlich setzt er aber Filip Bilbija, der mit fünf Toren Paderborns bester Angreifer ist, direkt neben dem zuletzt blassen Koen Kostons ins Sturmzentrum. Laurin Curda ist laut Köln gegen Paderborn Prognose aufgrund seines Platzverweises gegen Lautern am kommenden Spieltag gesperrt.

Unser Köln - Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Mit Köln und Paderborn treffen am Freitag im RheinEnergieStadion zwei starke Offensivreihen aufeinander. Wir räumen den Domstädtern aufgrund des Heimrechts und der größeren Qualität in den eigenen Reihen Vorteile ein. Darüber hinaus dürften die Gastgeber nach dem vernichtenden 1:5 in Darmstadt eine Reaktion folgen lassen.

Spielerisch ist jedoch der SCP nicht zu unterschätzen. Aus diesem Grund kann ein Remis nicht gänzlich ausgeschlossen werden.