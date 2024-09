Kosovo - Rumänien Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 11:59 Uhr Kosovo - Rumänien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Folgt die dritte Niederlage für Franco Foda?

Unser Kosovo - Rumänien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Gemeinsam absolvierten die beiden Nationalmannschaften die letzte EM-Qualifikation. Ebenso wie in den beiden damaligen Partien erwarten wir im Wett Tipp heute nur wenige Treffer.

Bei seiner Vorstellung als Nationaltrainer des Kosovo wurde Franco Foda als Ergebnistrainer vorgestellt. Die Kosovo Rumänien Prognose knüpft in gewisser Weise daran an. Nachdem Foda sein erstes Spiel mit den Blau-Weißen noch gewonnen hatte (1:0 vs. Armenien), blieben die gewünschten Resultate gegen Ungarn (0:2) und Norwegen (0:3) allerdings aus.

Die rumänische Nationalmannschaft wird neuerdings zum zweiten Mal von Mircea Lucescu trainiert. Der mittlerweile 79-Jährige übernimmt eine Auswahl, die bei der vergangenen Europameisterschaft erst im Achtelfinale ausgeschieden ist. Im Kosovo Rumänien Wett Tipp heute erwarten wir wenige Torchancen und spielen bei Intertops eine Quote von 1,70 auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kosovo vs Rumänien auf „Unter 2,5 Tore“:

In der vergangenen EM-Qualifikation trennten sich die beiden Auswahlmannschaften in beiden Duellen mit „Unter 2,5 Toren“.

Kosovo blieb in 2 von 3 Partien unter Franco Foda torlos.

Rumänien ließ in 6 von 10 EM-Qualifikationsspielen kein Gegentor zu.

Kosovo vs Rumänien Quoten Analyse:

Im eigenen Land erhält Kosovo gegen Rumänien Quoten bis 2,40 für einen Sieg und übernimmt dadurch die leichte Favoritenrolle. Letztes Jahr ließen die Kosovaren der griechischen Nationalmannschaft den Vortritt und verpassten knapp den Aufstieg in Liga B.

Die Gäste verabschiedeten sich hingegen aus Liga B und wurden in einer Gruppe mit Bosnien-Herzegowina, Finnland und Montenegro Tabellenletzter (6 Spiele, 7 Punkte). Verliert das Heimteam zum Auftakt, liegen Kosovo Rumänien Wettquoten bis 3,10 auf dem Tisch. Diese könnt ihr gerne mit einer Wette ohne Einzahlung testen.

Kosovo vs Rumänien Prognose: Ergebnisfußball ohne Resultate

Im Februar dieses Jahres wurde Franco Foda als neuer Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft vorgestellt. Das ausgegebene Ziel ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Verbandspräsident Agim Ademi betitelte den Deutschen als Ergebnistrainer, von dem er sich die Qualifikation für die wichtigen Wettbewerbe erhofft. Zum Auftakt wurde der 58-Jährige dieser Beschreibung noch gerecht und gewann mit einem müden Kick gegen Armenien 1:0.

Kaum stieg das Niveau der Konkurrenten an, blieben die Resultate aus. Foda verlor mit den Blau-Weißen die beiden folgenden Vergleiche mit Ungarn (0:2) und Norwegen (0:3). Teilweise trat Kosovo in diesen Begegnungen erschreckend harmlos im Angriff auf.

Während der Niederlage gegen Ungarn gab die kosovarische Nationalmannschaft keinen einzigen Torschuss ab. Wesentlich besser war auch die Partie gegen Norwegen nicht, auch wenn in dieser zumindest ein Schuss auf den gegnerischen Kasten abgefeuert wurde.

Kosovo - Rumänien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kosovo: 0:3 Norwegen (A), 0:2 Ungarn (A), 1:0 Armenien (A), 0:1 Belarus (H), 1:1 Schweiz (A).

Letzte 5 Spiele Rumänien: 0:3 Niederlande (H), 1:1 Slowakei (A), 0:2 Belgien (A), 3:0 Ukraine (H), 0:0 Liechtenstein (H).

Letzte Spiele Kosovo vs. Rumänien: 0:2 (A), 0:0 (H).

Das Problem seiner Vorgänger konnte Foda somit nicht beheben. Schon während der vergangenen EM-Qualifikation erzielte Kosovo in nur zwei von zehn Partien „Über 1,5 Tore“ und ging nach drei Begegnungen sogar torlos vom Feld.

Zwei dieser drei torlosen Auftritte waren die Duelle gegen den kommenden Gegner Rumänien. Zu Hause rang Kosovo den Tricolorii noch ein 0:0 ab, in der Ferne folgte jedoch eine 0:2-Pleite.

Zuletzt erzielten die Gastgeber in drei von vier Länderspielen keinen eigenen Treffer. Die letzte Partie vor der Verpflichtung von Franco Foda endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Belarus, bei der die erwartbaren Tore genau das wiederspiegeln (0,76:0,17 xG), was wir in unserer Kosovo Rumänien Prognose erwarten.

Im Gegensatz zum Kosovo qualifizierte sich Rumänien für die EM-Endrunde in Deutschland, nachdem die Tricolorii sechs von zehn Qualifikationsspielen ohne Gegentor absolviert hatten.

Den Auftakt in die Europameisterschaft gestalteten die Gäste noch erfolgreich (3:0 vs. Ukraine), sodass ein Punkt aus den beiden folgenden Partien gegen Belgien (0:2) und die Slowakei (1:1) für den Einzug ins Achtelfinale genügte. Da war jedoch gegen die Niederlande (0:3) Endstation.

Rumänien erzielte in vier der letzten sechs Länderspiele ebenfalls kein Tor. Nach dem Aus im EM-Achtelfinale verlängerte Edward Iordanescu seinen Vertrag nicht. Kurzerhand wurde Mircea Lucescu überredet, die Tricolorii mit 79 Jahren ein zweites Mal zu trainieren.

Seine letzte Station war Dynamo Kiew, wo er in 118 Spielen (2020 - 2023) 1,81 Punkte pro Spiel holen konnte. In zwei der letzten drei Pflichtspiele als Kiew-Trainer blieb die Mannschaft von Lucescu jedoch ohne eigenen Torerfolg.

Kosovo vs Rumänien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kosovo: Bekaj, Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Pacarada, Loshaj, Berisha, Idrizi, Zhegrova, Muriqi, Rashica

Ersatzbank Kosovo: Muric, Avdyli, Dellova, Ilir Krasniqi, Kryeziu, Hadergjonaj, Rrudhani, Celina, Bytyqi, Muslija, Ermal Krasniqi, Rashani, Hazrollaj, Rrahmani, Hyseni, Bujupi

Startelf Rumänien: Nita, Ratiu, Burca, Dragusin, Mogos, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Hagi, Dragus

Ersatzbank Rumänien: Tarnovanu, Moldovan, Racovitan, Nedelcearu, Rus, Curt, Bancu, Sut, Olaru, Cicaldau, Coman, Mihaila, Sorescu, Birligea, Puscas, Alibec

Spannende Spieler gibt es beim Kosovo Rumänien Tipp in beiden Kadern. Rumänien hat mit Razvan Marin (Cagliari) und Radu Dragusin (Tottenham) zwei Defensivspezialisten im Kader, die zur Zeit in den europäischen Top-5 Ligen ihr Geld verdienen.

Foda hat die höhere Qualität eher im Angriff geparkt. Edon Zhegrova ist ein talentierter Mittelfeldspieler, der im vergangenen Jahr bei Lille zwölf Scorerpunkte (6 Tore, 6 Torvorlagen) lieferte. Unterstützt wird er von Vedat Muriqi (Mallorca) und Ex-Bundesligaprofi Milot Rashica (Besiktas).

Unser Kosovo - Rumänien Tipp: Unter 2,5 Tore

Rumänien verhinderte in beiden direkten Duellen während der EM-Qualifikation (2023) ein Gegentor. Insgesamt fielen in diesen beiden Begegnungen nur zwei Tore. Die letzten Auftritte der Gastgeber unter Franco Foda haben nicht gerade darauf hingedeutet, von einem anderen Spielverlauf als in den letzten beiden Aufeinandertreffen auszugehen.