LASK - Cercle Brügge Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2024

LASK - Cercle Brügge Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Holen die Linzer den ersten Dreier?

Unser LASK - Cercle Brügge Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.11.2024 lautet: Die Athletiker wollen in der laufenden Liga-Phase endlich den ersten Sieg feiern. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren auf jeden Fall einen Punkt zu.

Nach dem 2:2 gegen Djurgarden und dem 0:2 bei Olimpija Ljubljana steht der LASK in der UEFA Conference League momentan nur auf Position 28 von 36. Wollen die Linzer im Wettbewerb überwintern, müssen dringend Punkte her. Am 3. Spieltag treten die Athletiker daheim gegen Cercle Brügge aus Belgien an. Laut der Quoten in der LASK Cercle Brügge Prognose gehen die Hausherren auch als Favoriten ins Rennen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,56 bei Intertops für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei LASK vs Cercle Brügge auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Linz ist in der Conference League daheim nach 7 Spielen noch ungeschlagen (4S, 3U)

Brügge hat in den letzten 5 Pflicht-Gastspielen 4 Niederlagen kassiert

Der LASK hat unter Coach Markus Schopp lediglich 3 von 11 Partien verloren

LASK vs Cercle Brügge Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen beide Teams recht nahe beieinander. Die Linzer haben mit 39 Millionen Euro nur einen knappen Nachteil, da die Belgier auf einen Kaderwert von 56 Mio. Euro kommen. Durch den Heimvorteil können die Schwarz-Weißen dies aber kompensieren.

So spucken die Sportwetten Apps anhand der LASK vs Cercle Brügge Quoten die Gastgeber als leichte Favoriten aus. Für einen Heimsieg werden Quoten im Schnitt von knapp über 2,10 bezahlt. Auf der Gegenseite klettern die LASK gegen Cercle Brügge Wettquoten für einen Sieg der Gäste auf Werte zwischen 3,10 und 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Cercle Brügge Prognose: Ist bei den Belgiern der Knoten geplatzt?

Nach dem 3. Platz am Ende der Vorsaison wollte der LASK in der ersten kompletten Spielzeit unter Coach Thomas Darazs eigentlich den Abstand zu den Ligakonkurrenten Sturm Graz und Red Bull Salzburg verkleinern. Doch Anfang September zogen die Verantwortlichen die Notbremse und setzten ihren Trainer vor die Tür. Die Athletiker waren auf den vorletzten Platz abgerutscht. Unter Nachfolger Markus Schopp ging es dann nach vier Niederlagen an den ersten fünf Spieltagen wieder aufwärts.

Der neue Coach kommt auf fünf Siege und drei Remis in elf Partien, demgegenüber stehen aber auch drei Pleiten. So stehen die Schwarz-Weißen immer noch in der zweiten Tabellenhälfte. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt lediglich zwei Punkte. Große Probleme macht die Defensive. 19 Gegentore werden aktuell nur von Schlusslicht Grazer AK (24) überboten. In den letzten beiden Heimspielen gegen Sturm Graz (1:2) und den TSV Hartberg (1:1) blieb man ohne Sieg.

Durch den vierten Platz am Ende der vergangenen Saison erreichte Cercle Brügge das beste Ergebnis seit der Spielzeit 2007/08 und löste auch zum ersten Mal seit 14 Jahren ein Ticket für den Europapokal. Im Conference-League-Playoff gegen Wisla Krakau gewann die KSV schon das Hinspiel auswärts mit 6:1 und zog am Ende trotz 1:4 daheim in die Liga-Phase ein. In dieser setzten sich die wechselhaften Leistungen der „Groen en Zwart“ dann aber fort. Auf ein fulminantes 6:2 daheim gegen St. Gallen folgte eine blamable 1:3-Niederlage bei Vikingur Reykjavik, ehe der LASK Cercle Brügge Tipp bevorsteht.

Auch in der Liga hat das Team von Trainer Miron Muslic, der für das Spiel in seine Heimat Oberösterreich zurückkehrt, wo er schon LASKs oberösterreichischen Kontrahenten Ried coachte, noch einige Schwierigkeiten. Nach 13 Spieltagen stehen gerade mal vier Siege und 15 Zähler auf dem Konto. Das reicht lediglich für Rang 11. Dabei wollte der Verein aus Brügge wieder in die Meisterrunde der besten sechs Teams einziehen. Der Rückstand auf dieses Ziel beträgt immerhin nur vier Punkte. Vor allem in der Fremde tut sich der Verein aus Westflandern schwer. In der Liga konnte man nur eines der letzten sieben Gastspiele gewinnen. Nach der Pleite auf Island konnten die Grün-Schwarzen aber drei Siege in Folge feiern.

LASK - Cercle Brügge Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 1:1 TSV Hartberg (H), 2:1 Voitsberg (A), 1:2 Sturm Graz (H), 0:2 Olimpija Ljubljana (A), 2:1 WSG Tirol (A)

Letzte 5 Spiele Cercle Brügge: 2:0 Sporting Charleroi (H), 3:0 Olympic Charleroi (H), 3:1 Union Saint-Gilloise (A), 1:3 Vikingur Reykjavik (A), 0:0 Verbroedering Dender (H)

Letzte Spiele LASK vs Cercle Brügge: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag in der LASK gegen Cercle Brügge Prognose erstmals aufeinander. Brügge hatte es bisher noch nie mit einem Gegner aus Österreich zu tun.

Die Linzer kommen in ihrer Geschichte auf sechs Vergleiche mit belgischen Mannschaften. Die Bilanz steht hier bei gerade mal zwei Siegen und vier Niederlagen.

In den zwei Conference-League-Partien von Cercle in dieser Saison fielen bereits zwölf Tore. Auch am Donnerstag gehen wir von einigen Treffern aus. So bekommen wir bei Merkur Bets für den LASK Cercle Brügge Tipp „Über 2,5 Tore“ eine Quote von 1,68. Unser Merkur Bets Test verrät euch alle Stärken und Schwächen des Anbieters.

So seht ihr LASK - Cercle Brügge im TV oder Stream:

07. November 2024, 21:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Linz

Übertragung TV: RTL+, Servus TV

Übertragung Stream: RTL+, Servus TV On

ServusTV und ServusTV On übertragen das Match in Österreich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. In Deutschland liegen die Übertragungsrechte für die Conference League bei RTL.

Anpfiff in der Raiffeisen Arena von Linz ist am Donnerstag um 21 Uhr.

LASK vs Cercle Brügge: Die möglichen Aufstellungen

Startelf LASK: Siebenhandl - Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello - Jovicic, Bogarde, Horvath, Zulj, Flecker - Entrup

Ersatzbank LASK: Jungwirth (Tor), Galvez, Sulzner, Berisha, Ljubicic, Talovierov, Taoui

Startelf Cercle Brügge: Delanghe - Diakité, Ravych, Kakou - Magnee, Agyekum, van der Bruggen, Flavio Nazinho, Minda, Somers - Felipe Augusto

Ersatzbank Cercle Brügge: Room (Tor), de Wilde, Olaigbe, Ouattara, Denkey, Erick, Utkus, Efekele, Francis

Brügge muss in der LASK vs Cercle Brügge Prognose ohne Lietaert, Bayo, Warleson und Paris Brunner auskommen.

Bei den Hausherren verpassen Spieler wie Andrade, Pintor, Ljubic, Lawal, Usor und Renner die Partie. Zudem ist der Status von Jerome Boateng noch unklar.

Unser LASK - Cercle Brügge Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Vor ein paar Wochen wäre uns die Prognose womöglich noch etwas leichter gefallen. Denn inzwischen befinden sich die Belgier mit drei Siegen in Folge im Aufwärtstrend.

Doch die Linzer sind nach sieben Heimspielen in der Conference League noch ungeschlagen (4S, 3U). Zudem glauben wir nicht, dass der Knoten bei Cercle endgültig geplatzt ist. Noch wurden längst nicht alle Baustellen stillgelegt.

Vor allem in der Fremde tun sich die Grün-Schwarzen in diesem Jahr sehr schwer. Der Aufschwung ist somit noch nicht nachhaltig. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem rechnen wir mit ein paar Toren.