LASK - FCSB Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 09:00 Uhr LASK - FCSB Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Playoffs Wette | Bleiben beide Teams bei einem Pflichtspiel-Sieg stehen?

Unser LASK - FCSB Sportwetten Tipp zum Europa League Playoffs Spiel am 22.08.2024 lautet: Glücksgefühle haben die ersten Begegnungen von LASK und FCSB bei den eigenen Anhängern nicht ausgelöst. Im Wett Tipp heute werden aber beide Fanlager jubeln.

Im Anschluss an den 2:1-Auftaktsieg gegen TSV Hartberg hat LASK zwei Liga-Spiele in Folge verloren und ist auf den neunten Tabellenplatz der österreichischen Bundesliga abgerutscht. Die Europa-League-Qualifikation soll nun eine wohltuende Abwechslung sein, in der das Defensiv-Gerüst in der LASK FCSB Prognose wieder an Struktur gewinnt.

Zu Gast ist mit FCSB eine Mannschaft, die zuvor Teil der Champions-League-Qualifikation war, dort aber gegen Sparta Prag den Kürzeren zog. Im LASK FCSB Wett Tipp heute geht keine Mannschaft leer aus, da wir bei Bet-at-home eine Quote von 1,80 für „Beide Teams treffen“ spielen.

Darum tippen wir bei LASK vs FCSB auf „Beide Teams treffen“:

Bukarest hat seit 4 Partien nicht mehr zu Null gespielt.

LASK wartet seit 3 Begegnungen auf eine Weiße Weste.

Bukarest kassierte in jedem Liga-Spiel mindestens ein Gegentor.

LASK vs FCSB Quoten Analyse:

Verführerisch sind die Angebote der Buchmacher im Bereich der Siegquoten nicht wirklich. Die Linzer sind mit LASK FCSB Quoten bis 1,90 als Favorit ausgeschrieben, haben zuletzt aber zwei Pflichtspiele in Serie verloren.

Der Mannschaft aus Bukarest fehlt es ebenfalls an der passenden Frühform, um sich für eine Außenseiter-Wette mit LASK FCSB Wettquoten bis 4,00 zu empfehlen. Am ehesten könnt ihr euren Merkur Bets Bonus daher in ein Unentschieden verpacken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs FCSB Prognose: Die Titelverteidigung ist bereits vom Tisch

Letztes Jahr gewann der FCSB, früher unter Steaua Bukarest bekannt, erstmals seit 2015 wieder die Meisterschaft in Rumänien und holte sich den 28. Liga-Titel der Vereinsgeschichte. Eine Titelverteidigung ist wegen des grausamen Saisonstarts allerdings beinahe ausgeschlossen.

Der FCSB ist nur äußerst schleppend in die neue Spielzeit gekommen und hat nach fünf Spieltagen erst einen Sieg auf dem Konto. Schon jetzt fehlen der Mannschaft von Ilia Charalampous neun Punkte auf die Tabellenspitze.

In etwas abgeschwächter Form erlebte auch der LASK einen kritischen Start in die neue Saison. Die LASKler gewannen zwar ihr erstes Liga-Spiel (2:1 vs. TSV Hartberg), unterlagen daraufhin aber sowohl gegen den SCR Altach (1:2) als auch gegen RB Salzburg (0:1).

Drei der ersten vier Pflichtspiele enthielten für die Schwarz-Weißen mindestens ein Gegentor - einzige Ausnahme war der 3:0-Erfolg im ÖFB-Cup gegen Union Gurten. Den Gästen ist im LASK FCSB Tipp durchaus ebenfalls ein Treffer zuzutrauen.

LASK - FCSB Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 0:1 RB Salzburg (H), 1:2 SCR Altach (H), 2:1 TSV Hartberg (A), 3:0 Union Gurten (A), 2:0 St. Pölten (H).

Letzte 5 Spiele FCSB: 0:1 Politehnica Iasi (H), 2:3 Sparta Prag (H), 3:2 Farul Constanta (H), 1:1 Sparta Prag (A), 1:0 Maccabi Tel Aviv (A).

Letzte Spiele LASK vs. FCSB: 1:3 (H).

Bukarest wartet mittlerweile seit vier Pflichtspielen auf eine weiße Weste und hat in diesem Zeitraum insgesamt sieben Gegentore hinnehmen müssen. Die Bestätigung der Defensiv-Schwächen erhielten Ros-albastrii in der dritten CL-Qualifikationsrunde, die insgesamt mit 3:4 gegen Sparta Prag verloren wurde.

Siege sind für die Gäste in der jüngeren Vergangenheit zu einer Rarität geworden. Der FCSB verlor die letzten beiden Pflichtspiele und gewann nur zwei der sieben vorangegangenen Begegnungen.

Den letzten Vergleich dieser beiden Mannschaften solltet ihr nicht allzu hoch gewichten. Mitte Januar siegten die Rumänen zwar gegen die Mannschaft aus Linz (3:1), doch es war nur ein relativ unbedeutendes Testspiel. Auf unsere LASK FCSB Prognose nimmt dieser Vergleich kaum einen Einfluss.

Alternativ zu unserem Wett Tipp heute empfehlen wir bei Bwin die Quote von 1,87 für „LASK Über 1,5 Tore“. Der FCSB hat in zwei der letzten drei Partien mindestens zwei Gegentore zugelassen und befindet sich in einem extrem kritischen Zustand.

Unser LASK - FCSB Tipp: Beide Teams treffen

Noch haben die Defensivreihen der beiden Vereine nicht überzeugt. Wir erwarten keine glanzvolle Begegnung, aber genügend individuelle Fehler, die den LASK und den FCSB zu mehreren Torchancen verhelfen.