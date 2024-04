LASK - SK Rapid Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser LASK - SK Rapid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 28.04.2024 lautet: Es wird ein Duell auf Augenhöhe. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher Tore auf beiden Seiten.

In der österreichischen Bundesliga sind noch vier Spieltage zu absolvieren und der Linzer ASK ist auf sehr gutem Wege, sich als Dritter einen Platz in der Europa League-Qualifikation zu sichern. Der Vorsprung auf die beiden Verfolger auf den Rängen vier und fünf beträgt komfortable fünf Zähler. Allerdings ist einer dieser Verfolger Rapid Wien und der könnte mit einem Dreier im direkten Duell am Sonntag bis auf zwei Zähler herankommen. Auf einen Favoriten können wir uns nicht festlegen.

Stattdessen empfehlen wir den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,67 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei LASK vs SK Rapid auf „Beide Teams treffen“:

LASK kassierte an jedem der letzten 4 Spieltage mindestens ein Gegentor.

Rapid Wien wartet ebenfalls seit 4 Ligaspielen auf eine „Weiße Weste“.

In 4 der letzten 5 direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.

LASK vs SK Rapid Quoten Analyse:

Weder die deutschen Buchmacher noch die anderen Wettanbieter auf dem Markt können sich auf einen Favoriten einigen. Für Wetten auf einen Heimsieg der Linzer gibt es Höchstquoten bis 2,50. Die Wettquoten von 2,80 für einen Tipp auf einen Sieg der Wiener liegen nicht allzu weit davon entfernt.

Mindestens drei oder doch höchstens zwei Tore? Auch dessen sind sich die Bookies nicht ganz sicher. Die Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ liegen im Schnitt bei 1,85 und sind damit etwa genauso hoch wie die Quoten für die Gegenwette.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs SK Rapid Prognose: Duell auf Augenhöhe

Dank eines Eigentors in der Nachspielzeit konnte der Linzer ASK seine Partie unter der Woche in Hartberg mit 2:1 gewinnen. Damit wechselten sich beim LASK an den letzten fünf Bundesliga-Spieltagen Sieg und Niederlage stets ab. Nach dem Gesetz der Serie müsste nun also eigentlich wieder eine Pleite folgen.

Die gab es tatsächlich auch im letzten Heimspiel. Ebenfalls gegen den TSV Hartberg, der Sechster und damit Letzter der Meisterschaftsgruppe ist, setzte es an heimischer Wirkungsstätte eine 1:3-Pleite. Die beiden Heimspiele davor hatte der LASK noch gewonnen und dabei unter anderem Red Bull Salzburg mit 3:1 geschlagen.

Insgesamt kommen die Linzer auf eine 8-3-3-Heimbilanz bei 19:10 Toren. Interessant: Alle drei Heimschlappen gab es in den letzten fünf Heimpartien, nachdem man in den ersten neun Heimbegegnungen dieser Saison noch ungeschlagen geblieben war.

Nimmt man die Partien aus dem ÖFB-Cup und der Europa League hinzu, dann hat LASK nur zwei der letzten acht Pflichtspiele auf heimischem Rasen für sich entschieden und fünf der sechs übrigen Partien verloren (1U). Torreich sind die Matches mit Beteiligung der Linzer dabei grundsätzlich nicht.

LASK - SK Rapid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 2:1 Hartberg (A), 1:3 Hartberg (H), 3:1 Red Bull Salzburg (H), 0:1 Sturm Graz (A), 1:0 Austria Klagenfurt (H)

Letzte 5 Spiele SK Rapid: 1:3 Sturm Graz (H), 0:1 Sturm Graz (A), 1:1 Austria Klagenfurt (H), 1:1 Red Bull Salzburg (A), 3:0 Leoben (A)

Letzte 5 Spiele LASK vs SK Rapid: 0:0 (A), 3:3 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 3:1 (H)

Das gilt allerdings auch für die Partien des Sportklubs Rapid. In den Bundesligaspielen beider Mannschaften wurden bislang im Schnitt nur 2,3 Treffer erzielt. In der Meisterschafts-Gruppe ist das jeweils der Tiefstwert. In den bisherigen drei direkten Duellen in dieser Saison war von einer müden Nullnummer bis zu einem wilden 3:3 alles dabei.

Saisonübergreifend endeten alle letzten vier direkten Begegnungen mit einem Remis. Ein Tipp auf eine neuerliche Punkteteilung bringt zum Beispiel bei Sunmaker eine Quote von 3,34. Da viele nach wie vor ungern auf ein Unentschieden setzen, ist die Verwendung eines Bonus hierfür immer eine tolle Sache.

Auf den Sunmaker Wettbonus sollte daher mal ein Auge geworfen werden.

Für Rapid Wien wäre ein Punkt sogar ein kleiner Erfolg, nachdem die Wiener zuletzt zweimal in Folge binnen fünf Tagen gegen den neuen Tabellenführer Sturm Graz verloren haben. Weiter zurückblickend sind die Wiener seit vier Ligaspielen sieglos (2U, 2N). Für Unterhaltung sorgten die letzten Bundesligapartien des Sportklubs selten.

Sechs der letzten acht Ligaspiele Rapids endeten mit höchstens zwei Toren. Vielleicht haben die Hauptstädter ihren Fokus mittlerweile aber auch gänzlich auf den ÖFB Cup gelegt. Im nationalen Pokalwettbewerb erreichten sie erst kürzlich das Finale. Mit einem dortigen Erfolg über Sturm Graz könnte man sich ebenfalls noch für Europa qualifizieren.

Unser LASK - SK Rapid Tipp: „Beide Teams treffen“

Keiner hat so richtig schlagkräftige Argumente auf seiner Seite. Das letzte Duell zwischen diesen beiden Teams endete torlos. Davor gab es aber in sieben von acht direkten Aufeinandertreffen Tore auf beiden Seiten. Die halten wir auch am Sonntag für wahrscheinlich und angesichts der Tatsache, dass man bei der Entscheidung hinsichtlich einer Wette auf einen Sieger auch eine Münze werfen könnte, erscheint uns diese Option noch am sinnvollsten.