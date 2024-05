Augsburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 10.5.2024

Unser Augsburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2024 lautet: Sebastian Hoeneß und sein Team peilen nach dem 3:1-Sieg gegen Bayern die Vizemeisterschaft an. Augsburg steht den Gästen in unserem Wett Tipp heute nicht im Weg.

Nur Leverkusen (39) holte in der bisherigen Rückrunde mehr Zähler als der VfB Stuttgart (33). Am vergangenen Spieltag bezwang der VfB den deutschen Rekordmeister FC Bayern mit 3:1 und sicherte sich dadurch die Teilnahme an der Königsklasse. Zu Gast beim FCA wollen die Schwaben ihrem neuen Ziel näher kommen: Der Vizemeisterschaft! Die Ausgangslage ist recht vielversprechend. Augsburg verlor zuletzt drei Liga-Spiele in Serie, kassierte dabei insgesamt elf Gegentore und knabbert an der nachlassenden Formkurve.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir deshalb zielstrebig die Quote von 1,87 bei ODDSET auf „Sieg VfB Stuttgart“.

Darum tippen wir bei Augsburg vs VfB Stuttgart auf „Sieg VfB Stuttgart“:

Stuttgart (11) ist der einzige Bundesligist, dem mehr Treffer nach hohen Ballgewinnen gelang als den Fuggerstädtern (7).

Augsburg hat 4 der letzten 5 Liga-Spiele verloren.

Stuttgart ist erstmals seit 4 Duellen mit dem FCA ungeschlagen.

Augsburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die aktuelle Form der Hausherren ist mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Liga-Spielen zwar schwach, die gesamte Saison jedoch ein Erfolg. Im eigenen Stadion wird die Mannschaft von Jess Thorup die Spielzeit mit einer positiven Bilanz abschließen (aktuell 6S, 6U, 4N).

Eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist mit Siegquoten bis 3,80 wahrscheinlich, auch wenn die Schwaben aus den letzten beiden Gastauftritten nur einen Zähler mitnehmen konnten. Legt die Hoeneß-Elf einen Dreier auf den Rasen, staubt ihr bei den Sportwettenanbietern Wettquoten bis 1,88 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs VfB Stuttgart Prognose: Zu starker Einbruch in der Abwehr

Die zwischenzeitlichen Träume von einer Teilnahme am europäischen Wettbewerb gehören beim FCA der Vergangenheit an. Zuletzt fielen Jess Thorup und seine Spieler im Bundesliga-Tableau bis auf Rang 9 zurück.

Vier Niederlagen aus den vorangegangenen fünf Partien und drei verlorene Liga-Spiele in Serie sind dennoch verkraftbar, da Augsburg die Abstiegsplätze bereits erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Aktuell hapert es beim FCA in der Defensive. Den Sieg gegen Union Berlin (2:0) ausgenommen verloren die Fuggerstädter vier Liga-Spiele in Serie und kassierten jeweils Über 2,5 Gegentore.

Aus dem Spiel heraus steht Augsburg mittlerweile bei 36,0 erwartbaren Gegentoren (12.). Zu viel, um sich gegen den zweitbesten erwartbaren Angriff der Bundesliga (68,3xG) erfolgreich wehren zu können.

Augsburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:5 Dortmund (A), 0:3 Werder Bremen (H), 1:3 Frankfurt (A), 2:0 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:1 Bayern (H), 2:2 Leverkusen (A), 1:2 Werder Bremen (A), 3:0 Frankfurt (H), 1:0 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. VfB Stuttgart: 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 2:3 (A), 4:1 (H).

Ein Argument gegen einen Auswärtssieg der Schwaben ist die Ausbeute von nur einem Punkt aus den beiden vorangegangenen Gastauftritten. Eine grundsätzliche Auswärtsschwäche kann dem VfB nach zuvor fünf Siegen in Serie aber nicht attestiert werden.

Stuttgart (123) erspielte sich in dieser Saison fast doppelt so viele Großchancen wie der FCA (64) und hat das beste Sturmduo der Bundesliga auf dem Platz. Zudem zeigten die sonstigen Nebendarsteller der Hoeneß-Auswahl im Duell mit Bayern, dass auch sie die Offensive des Tabellendritten am Laufen halten können.

Darüber hinaus ist der VfB Stuttgart erstmals seit vier Liga-Duellen gegen den FCA ungeschlagen und gewann drei der letzten vier Aufeinandertreffen. Den Vergleich in der Hinrunde gewann Stuttgart sogar mit drei Toren Differenz.

Kann der VfB in Augsburg mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen, gibt es bei Happybet eine Quote von 3,10 zu holen, die sich hervorragend für diesen Happybet Bonus eignet.

Unser Augsburg - VfB Stuttgart Tipp: Sieg VfB Stuttgart

Stuttgart hat in der zweiten Saisonhälfte zwölf Punkte mehr gesammelt als der FCA und in Sachen Torverhältnis (+18) deutlich stärker abgeliefert als die Fuggerstädter (0). Mit dem Sieg gegen den FC Bayern im Rücken wird der VfB das Ziel „Vizemeisterschaft“ in Augsburg intensiv verfolgen.