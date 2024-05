Frosinone - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 10.05.

Unser Frosinone - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.05.2024 lautet: Partien der Nerazzurri sind aktuell schwer einzuschätzen. Wir denken, dass wir in unserem Wett Tipp heute mit Treffern auf beiden Seiten am sichersten fahren.

Inter Mailand steht nun schon etwas länger als italienischer Meister fest und die Frage, die sich stellt, lautet: Wie viel Lust haben die Nerazzurri noch? Das erste Heimspiel nach dem feststehenden Scudetto haben sie noch gewonnen. Doch im folgenden Auswärtsspiel beim Vorletzten Sassuolo sah die Sache schon wieder anders aus. Am Freitag geht es nun wieder gegen einen Abstiegskandidaten und wieder müssen die Mailänder auswärts antreten. Wir würden uns keinesfalls wundern, wenn die Gäste hier nicht gewinnen.

Wir wählen aber die vermeintlich sicherere Alternative und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Frosinone vs Inter Mailand auf „Beide Teams treffen“:

Frosinone ist seit 6 Serie-A-Spielen ungeschlagen.

Die Gastgeber brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Inter Mailand verlor zuletzt beim Vorletzten Sassuolo mit 0:1.

Frosinone vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Geht es nach den Quoten der Buchmacher, dann müsste Inter Mailand diese Partie eigentlich klar gewinnen. Für Wetten auf einen Erfolg des Meisters gibt es Höchstquoten von 1,62. Dem gegenüber stehen Quoten von bis zu 5,00 für einen Tipp auf einen Heimsieg. Die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Wettquoten bis 2,25 ab.

Für uns hat diese Option durchaus Value, da Inter bereits Meister ist, während Frosinone jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Wir würden diese Wette empfehlen, allerdings lohnt sie sich besonders mit einer Gratiswette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frosinone vs Inter Mailand Prognose: Inter lässt den Gegner gewähren

Die erste Saison seit dem Wiederaufstieg nähert sich für Frosinone dem Ende und noch muss der Aufsteiger um den Liga-Verbleib bangen. Aktuell stehen die Canarini auf Platz 16 und haben nur zwei bzw. drei Punkte Vorsprung auf die ersten beiden Abstiegsränge. Zuletzt sammelte der Klub Zähler um Zähler - im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn fünf Mal an den letzten sechs Spieltagen holte Frosinone ein Remis. Zwischendrin gab es einen Heim-Erfolg gegen den bereits feststehenden Absteiger Salernitana, sodass die Giallazzurri seit mittlerweile sechs Liga-Spielen ungeschlagen sind (1S, 5U).

Wenn der Klassenerhalt am Ende gelingt, dann hat der Klub das ohnehin den Ergebnissen im heimischen Stadion zu verdanken. Während Frosinone auswärts nämlich noch nicht gewonnen hat und mit einer 0-7-11-Bilanz bei 15:37 Toren das schlechteste Auswärtsteam der Serie A ist, stehen die Gelb-Blauen im Heim-Ranking immerhin auf dem zehnten Platz.

Zu Hause erzielte Frosinone auch 28 der insgesamt 43 Tore und damit über 65 Prozent aller Treffer. Überhaupt ist der Aufsteiger recht treffsicher. Von den Teams auf den Rängen 10 bis 18 haben die Canarini die meisten Tore geschossen. Aber: Drei der letzten fünf Partien mit Beteiligung der Giallazzurri endeten gänzlich ohne Tore - zwei davon allerdings auswärts.

Frosinone - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frosinone: 0:0 Empoli (A), 3:0 Salernitana (H), 0:0 FC Turin (A), 2:2 Neapel (A), 0:0 Bologna (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:1 Sassuolo (A), 2:0 FC Turin (H), 2:1 AC Milan (H), 2:2 Cagliari (H), 2:1 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele Frosinone vs Inter Mailand: 0:2 (A), 1:3 (H), 0:3 (A), 0:1 (H), 0:4 (A)

In vier der fünf direkten Duelle mit Inter gelang Frosinone ebenfalls kein eigener Treffer. Die Nerazzurri gewannen alle diese Duelle mit insgesamt 13:1 Toren. Dass wir dem Gastgeber am Freitag dennoch einen Treffer zutrauen, hat mehrere Gründe. Einer davon ist jener, dass Inter nur einmal an den letzten fünf Spieltagen den Kasten sauber halten konnte. Auswärts kassierten die Mailänder in allen ihren letzten vier Pflichtspielen Gegentreffer. Die bisher letzte Auswärtspartie in Sassuolo hat der italienische Meister mit 0:1 verloren, nachdem er zuvor sechs Serie-A-Auswärtsspiele in Folge gewonnen hatte. Es war für ihn die erste Auswärtsniederlage und die überhaupt erst zweite Pleite in der laufenden Serie-A-Saison.

Beim Vorletzten der Tabelle war Inter zwar das bessere Team, allerdings ging überhaupt nur einer der insgesamt 14 Abschlüsse auf den Kasten des Gegners, aber eben nicht hinein. Die Nerazzurri konnten diese Pleite natürlich verkraften. Trotz dieser Schlappe führen sie das Tableau in der heimischen Liga mit 18 Punkten Vorsprung auf „Verfolger“ AC Milan an. In Sassuolo kamen schon einige Akteure aus der zweiten Reihe, inklusive Ersatzkeeper Emil Audero, zum Einsatz. Es würde uns nicht wundern, wenn auch in Frosinone nicht der erste Anzug der Mailänder aufläuft. Insofern bleiben wir dabei, dass die „Doppelte Chance 1X“ hier eine Alternative ist. Bei Happybet bringt diese Wette eine Quote von 2,25. Wer kann, sollte sich aber über den Happybet Bonus absichern.

Unser Frosinone - Inter Mailand Tipp: Beide Teams treffen

Die beiden verbliebenen Auswärtsspiele Inters dürften angesichts des feststehenden Meistertitels nicht einfach zu bewerten sein. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Nerazzurri in 34 Liga-Spielen nur einmal verlieren und dann im ersten Auswärtsmatch nach dem feststehenden Scudetto beim Vorletzten, der zuvor nur einen Sieg aus 15 Partien holte (4U, 10N) ohne eigenes Tor den Kürzeren ziehen. Wettbewerbsverzerrung wird man sich sicherlich nicht vorwerfen lassen wollen, deswegen gehen wir davon aus, dass der Meister zumindest wieder den Weg ins gegnerische Netz findet. Ob es für einen Sieg reicht, würden wir anzweifeln, denn die Spannung beim Spitzenreiter ist einfach raus.