Pacers - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Pacers - Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 11.05.2024 lautet: Die New York Knicks reisen mit einer 2:0-Führung im Gepäck nach Indianapolis und müssen dabei sehr wahrscheinlich auf einen wichtigen Rollenspieler verzichten. Wir sehen die Pacers vor heimischem Publikum daher erstmals in dieser Serie in unserem Wett Tipp leicht im Vorteil.

Es ist schon beeindruckend, was die Sieben-Mann-Rotation der New York Knicks in dieser Postseason abreißt. Josh Hart spielte zum zweiten Mal in Folge alle 48 Minuten und mit der Verletzung von OG Anunoby wird sich dies vermutlich auch im kommenden Match nicht ändern. Da der Forward der mit Abstand wichtigste Verteidiger in den Reihen der Knickerbockers ist, entscheiden wir uns heute für eine „Sieg Pacers & Über 220,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 2,17 bei Bet-at.home.

Darum tippen wir bei Pacers vs Knicks auf „Sieg Pacers & Über 220,5 Punkte“:

Die Pacers gewannen die letzten acht Heimspiele in Folge.

In den drei Heimspielen in dieser Postseason gewannen die Pacers mit im Schnitt 12,6 Punkten Vorsprung.

Bei den Knicks wird aller Voraussicht nach OG Anunoby im kommenden Duell verletzt ausfallen.

Pacers vs Knicks Quoten Analyse:

Die Pacers gehen in der heimischen Arena als Favorit gegen die Knicks ins Spiel, was nicht zuletzt an den überzeugenden Auftritten gegen die Bucks in der ersten Runde der Playoffs zu Hause liegen dürfte. So vergeben die Buchmacher für einen Heimsieg eine Quote von 1,37, während der dritte Sieg der Knickerbockers mit einer Quote von 3,15 deutlich unwahrscheinlicher erachtet wird.

Bei den Spielerwetten könnte sich ein Blick auf Donte DiVincenzo für euch lohnen. Die Over/Under-Line für den Scharfschützen liegt bei 20,5 Punkten und Quoten im Bereich von 1,80 bis 1,90. Diese Marke konnte der Guard in den letzten drei Spielen in Folge knacken. So würde sich auch im kommenden Duell eine „DiVincenzo über 20,5 Punkte“-Wette in Verbindung mit dem starken Bet-at-home Bonus anbieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pacers vs Knicks Prognose: Die Pacers sind in der heimischen Arena eine Macht!

Die Marschroute von Trainer Rick Carlisle für sein Team gegen die New York Knicks lautet eindeutig: Verwandelt die Spiele in einen Shootout! Das ist aufgrund der Stärken der Pacers durchaus nachvollziehbar und war bei den ersten beiden Niederlagen dieser spannenden Serie auch zumindest über weite Teile von Erfolg gekrönt. In beiden Matches führten die Pacers zur Halbzeit, wurden dann jedoch vor allem vom guten Shooting der New Yorker Rollenspieler und von Jalen Brunson eingeholt.

Im letzten Spiel konnte zumindest Franchise-Spieler Tyrese Halliburton die vermutlich beste offensive Leistung seit Monaten zeigen, legte 34 Punkte und 9 Assists auf und traf dabei sieben seiner elf Versuche aus der Distanz. Sollte der Guard dieses Niveau aufrechterhalten können, dürfte uns noch eine spannende Serie zwischen den Knicks und Pacers erwarten.



Bei den Knicks verletzte sich Jalen Brunson im ersten Viertel und kehrte erst nach der Halbzeitpause zurück. Dann war der Guard jedoch wie gewohnt nicht zu stoppen und erzielte 24 seiner 29 Punkte in den letzten 24 Minuten. Alle Starter der Knicks scorten zweistellig, Isaiah Hartenstein machte ein starkes Spiel und kam beinahe auf ein Triple Double mit 14 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists.

Die Knicks gewannen das dritte Viertel mit 36:18 und gaben die Führung dann bis zur Schlusssirene nicht mehr aus der Hand. OG Anunoby ist eigentlich eher für seine überragende Defense bekannt, konnte in dieser Partie jedoch auch im Angriff überzeugen und legte bis zu seiner Verletzung im dritten Viertel ein Playoff-Career-High von 28 Punkten auf.

Pacers - Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pacers: 121:130 Knicks (A), 117:121 Knicks (A), 120:98 Bucks (H), 92:115 Bucks (A), 126:113 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Knicks: 130:121 Pacers (H), 121:117 Pacers (H), 118:115 76ers (A), 106:112 76ers (H), 97:92 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Pacers vs. Knicks: 121:130 (A), 117:121 (A), 125:111 (A), 105:109 (A), 140:126 (H).

Auffällig war, dass die Pacers die Knicks in Sachen Offensiv-Rebounding wieder übertrumpfen konnten, was so vor der Serie nicht unbedingt zu erwarten gewesen war. Dazu fiel der Distanzwurf bei beiden Teams mit über 44 Prozent hervorragend.

Den Sieg konnten die Knicks am Ende aufgrund einer etwas besseren Wurfquote aus dem Zwei-Punkte-Bereich und einer deutlich besseren Quote bei den Freiwürfen sicherstellen. Die Pacers trafen nur zehn ihrer 17 Freebies (58,8 Prozent), während die Knicks 18 ihrer 22 Freiwürfe (81,8 Prozent) verwandeln konnten.

Pascal Siakam kam im zweiten Spiel der Serie lediglich auf 14 Punkte, könnte jedoch der größte Nutznießer der Anunoby Verletzung sein, wurde er doch über die größten Teile der bisherigen Partien vom Kettenhund der New Yorker bewacht. Daher ist eine „Siakam über 20,5 Punkte“-Wette für das kommende Heimspiel der Pacers sicherlich nicht die schlechteste Option und wird bei den besten Sportwettenanbietern mit einer Quote im Bereich von 1,80 belohnt.

Unser Pacers - Knicks Tipp: Sieg Pacers & Über 220,5 Punkte

Die Pacers zeigten sich in dieser Postseason vor heimischem Publikum sehr überzeugend, gewannen alle drei Spiele und erzielten dabei jeweils mindestens 120 Punkte. Das erwarten wir auch im kommenden Match gegen die ersatzgeschwächten Knicks. Die Starter der Knicks um Jalen Brunson spielten zudem beinahe ausschließlich mindestens 40 Minuten pro Partie in den laufenden Playoffs, was auf Dauer nicht durchzuhalten sein wird.