Lausanne - Basel Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2024

von SPORT1 Betting 20.07.2024 • 12:00 Uhr Lausanne - Basel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super League Wette | Wie viel ist eine gute Vorbereitung wert?

Unser Lausanne - Basel Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 21.07.2024 lautet: In der abgelaufenen Spielzeit landete der FC Basel, ebenso wie Lausanne, in der Abstiegsrunde. Im Wett Tipp heute halten wir mehrere Tore für eine gute Wahl.

Überzeugende Defensivreihen hatten Basel und Lausanne im letzten Jahr nicht. Beide Mannschaften kassierten im Schnitt 1,4 Gegentore pro Partie und zählten damit zu den schwächeren Hintermannschaften der Schweizer Super League. Wir erwarten nicht, dass diese Schwachstellen in der Vorbereitung behoben wurden. Die Abrechnung der Saison 2023/2024 zeigte in der Tabelle hinter beiden Mannschaften ein negatives Torverhältnis.

Wir bauen unseren Wett Tipp unter anderem darauf auf und spielen bei Happybet eine Quote von 1,73 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Lausanne vs Basel auf „Über 2,5 Tore“:

Durchschnittlich hat Basel in der letzten Saison 1,63 Gegentore pro Auswärtsspiel kassiert.

Im Schnitt enthielten die Gastauftritte des FCB 2,74 Tore.

3 der letzten 4 Vergleiche überschritten die Marke von 2,5 Toren im Spiel.

Lausanne vs Basel Quoten Analyse:

Ein wiederholtes Abrutschen in die Abstiegsrunde will Basel um jeden Preis verhindern. Die Gäste waren im letzten Jahr vor allem in der Ferne anfällig für Gegentore und sind deshalb mit Siegquoten bis 2,90 der leichte Außenseiter in den Sportwetten Apps.

Lausanne hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art Schreckgespenst des FCB entwickelt und drei von vier direkten Duellen für sich entschieden. Gewinnen die Hausherren erneut, warten Quoten von 2,37 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lausanne vs Basel Prognose: Munterer Auftakt

Ludovic Magnin stand in seiner aktiven Zeit über viele Jahre für Werder Bremen auf dem Platz. Damals waren die Bremer bekannt für offensiven Hurra-Fußball und weniger für ihre Defensivarbeit. Vielleicht hat der Trainer der Hausherren an dieser Herangehensweise selbst Gefallen gefunden.

Zumindest könnten die Resultate der diesjährigen Vorbereitung so gelesen werden. Lausanne bestritt insgesamt fünf Testspiele und ließ das Ergebnis in jeder Partie auf „Über 2,5 Tore“ ansteigen.

Die größte Last dieser Treffer ging auf das Konto der Magnin-Elf. Lausanne erzielte in zwei von fünf Begegnungen bereits selbst „Über 2,5 Tore“ und ging nur nach zwei Partien mit weniger als zwei erzielten Toren vom Feld.

Ähnlich erfreulich fielen die letzten Ergebnisse gegen den FC Basel aus. Lausanne ist seit vier direkten Duellen ungeschlagen (3S, 1U) und erzielte während der drei Siege stets „Über 1,5 Tore“.

Lausanne - Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lausanne: 3:0 Neuchatel Xamax (A), 2:2 Nizza (A), 1:3 Braga (H), 1:2 Etoile Carouge (H), 3:2 Lausanne-Ouchy (H).

Letzte 5 Spiele Basel: 1:1 Ulm (H), 4:0 Bellinzona (H), 2:1 Gornik Zabrze (H), 1:1 Braunschweig (H), 0:0 Yverdon Sport (H).

Letzte 5 Spiele Lausanne vs. Basel: 0:0 (H), 2:1 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 0:1 (H).

Haben die beiden Trainer ihre Defensiven nicht auf Vordermann gebracht, sollten durchaus Aussetzer in den jeweiligen Hintermannschaften vorkommen. Lausanne (53) und Basel (52) kassierten in der vorangegangenen Spielzeit jeweils 1,4 Gegentore pro Partie.

Die Gäste werden aktuell von Fabio Celestini angeleitet. Grundsätzlich kann der Trainer der Bebbi mit den gezeigten Leistungen in der Vorbereitung zufrieden sein. Basel verlor keines von vier Testspielen, erzielte in jeder Partie mindestens ein Tor und zuletzt sogar sieben Treffer in drei Begegnungen.

Womöglich bereiten die beiden Teams am ersten Spieltag sogar ein echtes Schützenfestival. Immerhin erspielten sich die Gastgeber in der letzten Spielzeit 84 Großchancen - der drittbeste Wert der gesamten Super League!

Tendenziell gehen wir mit den Einschätzungen der Wettanbieter mit und sehen die Hausherren mit leichten Vorteilen in das Heimspiel der ersten Spielrunde ziehen. Spielt ihr bei NEObet einen „Sieg Lausanne (DNB)“-Tipp landet ihr immer noch bei einer Quote von 1,68.

Unser Lausanne - Basel Tipp: Über 2,5 Tore

Für beide Trainer dürften die Resultate der Vorbereitung ein wenig Hoffnung auf einen Sieg am ersten Spieltag geschürt haben. Lausanne und Basel trennten sich bereits in drei der letzten vier Aufeinandertreffen mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel und sind ein Kandidat für mindestens drei Treffer am ersten Spieltag.