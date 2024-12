Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2024

SPORT1 Betting 27.12.2024 • 10:00 Uhr Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Fürchtet sich Lazio Rom vor dem nächsten Debakel?

Unser Lazio Rom - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.12.2024 lautet: Die Erfolgsgeschichte von Atalanta Bergamo nimmt in unserem Wett Tipp heute voraussichtlich kein Ende.

Viele Mannschaften haben in dieser Saison größeres Interesse an einer möglichen Meisterschaft in der italienischen Serie A bekundet. Die besseren Aussichten auf einen Titel geben wir in unserer Lazio Rom Atalanta Bergamo Prognose den Gästen. Das dürfte in Anbetracht der aktuellen Siegesserie niemanden verwundern.

Die Bergamasken gewannen zuletzt elf Ligaspiele am Stück und beanspruchen nach 17 Spieltagen mit 40 Punkten den ersten Tabellenplatz. Für unseren Lazio Rom Atalanta Bergamo Wett Tipp heute wählen wir bei Bet-at-Home eine Quote von 2,20 und spielen “Atalanta Bergamo über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Atalanta Bergamo auf “Atalanta Bergamo über 1,5 Tore”:

Atalanta Bergamo erzielte durchschnittlich 2,47 Tore pro Spiel.

Atalanta Bergamo hat die meisten erwartbaren Tore erzielt (31,4 xG).

Atalanta Bergamo hat in den letzten 3 Duellen mit Lazio Rom je “Über 1,5 Tore” erzielt.

Lazio Rom vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Die letzten beiden Aufeinandertreffen gingen jeweils an die gastgebende Mannschaft und das wäre in diesem Fall Lazio Rom. Allerdings nehmen die Hausherren in den Lazio Rom Atalanta Bergamo Wettquoten nur die Außenseiterrolle ein.

Auf beiden Seiten der Lazio Rom Atalanta Bergamo Quoten gibt es für einen Sieg mindestens den 2,40-fachen Gewinn. Die derzeitige Siegesserie von elf Ligaspielen lädt zu einer Wette ohne Einzahlung auf den leichten Quotenfavoriten aus Bergamo ein.

Lazio Rom vs Atalanta Bergamo Prognose: In weiter Ferne

Gian Piero Gasperini und Atalanta Bergamo sind im Jahr 2016 eine Verbindung eingegangen, aus der ein besonderes Team entstanden ist. Neben der außergewöhnlich langen Zusammenarbeit ist vor allem der Erfolg der letzten beiden Jahre herausragend.

Vergangenes Jahr beendete Atalanta Bergamo mit dem Titel in der Europa League sowie der Qualifikation für die neue Spielzeit der Königsklasse. Anstatt sich auf diesem Triumph auszuruhen, sind die Bergamasken auf bestem Wege, ihre Erfolgsgeschichte noch ein wenig auszuschmücken.

Zurzeit führt die Gasperini-Elf das Teilnehmerfeld der Serie A an (40 Punkte) und stellte eine Serie von elf Siegen am Stück auf die Beine, die das Selbstvertrauen und unvorstellbare Höhen hat ansteigen lassen.

Unser Lazio Rom vs. Atalanta Bergamo Tipp beruht in Teilen auch auf dem Selbstverständnis, das die Gäste in diesem Zeitraum aufgebaut haben. Die Abläufe im 3-4-2-1 System des Tabellenführers sind für viele Mannschaften kaum zu verteidigen.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:1 Lecce (A), 0:6 Inter Mailand (H), 3:1 Ajax Amsterdam (A), 1:0 Neapel (A), 3:1 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:2 Empoli (H), 6:1 Cesena (H), 1:0 Cagliari (A), 2:3 Real Madrid (H), 2:1 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Atalanta Bergamo: 1:3 (A), 3:2 (H), 0:2 (H), 2:0 (A), 0:0 (H).

Atalanta erzielte bis jetzt die meisten Tore innerhalb der Serie A (42) und jubelte in 76 Prozent der Saisonspiele über mindestens zwei eigene Treffer in der Partie. Zuletzt waren es sogar drei beim jüngsten Erfolg gegen Empoli (3:2).

Bereits in den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen gegen Lazio Rom erzielte Atalanta Bergamo über 1,5 Tore. Diese Serie sollte die beste erwartbare Offensive der aktuellen Spielzeit (31,4 xG) bei der Lazio Rom Atalanta Bergamo Prognose verlängern können.

Vor allem, weil Lazio Rom die schwächste Verteidigung der acht besten Teams im italienischen Erstliga-Fußball aufstellt. Zudem kassierten die Adler erst am vorletzten Spieltag eine echte Klatsche gegen Inter Mailand (0:6) - ebenfalls im eigenen Stadion.

Die Gastgeber verloren zwei ihrer vier vorangegangenen Ligaspiele. In beiden Niederlagen zeigte die Verteidigung nicht ihr bestes Gesicht und erlaubte je “Über 2,5 Gegentore”.

Grundsätzlich gehen wir in dieser Paarung von torreichen 90 Minuten aus. Lazio Rom (29,3 xG) erzielte beinahe ebenso viele erwartbare Tore wie Atalanta Bergamo (31,4 xG) - die beste erwartbare Offensive der Serie A.

Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass “beide Teams treffen”. Unter diesem Blickwinkel fallen die entsprechenden Quoten von 1,70 noch ziemlich hoch aus.

Lazio Rom vs Atalanta Bergamo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Taty Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Luca Pellegrini, Marusic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Pedro, Tchaounam Noslin

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Kossounou, Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Retegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rossi, Rui Patricio, Toloi, Godfrey, Hien, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Palestra, Cuadrado, Ruggeri, Zaniolo

Die Bergamasken (15,9 Prozent) und Lazio Rom (13,7 Prozent) schlossen bislang hochprozentig ab und haben zwei der drei besten Schussverwandlungsquoten in der Serie A.

Im Trikot der Adler fällt insbesondere Taty Castellanos durch seine hohe Torgefahr auf. Der Mittelstürmer erzielte am letzten Spieltag die 1:0-Führung gegen Lecce (2:1-Sieg) und hat ligaweit die meisten erwartbaren Tore erzielt (10,0 xG).

Unser Lazio Rom - Atalanta Bergamo Tipp: Atalanta Bergamo über 1,5 Tore

Die Gäste erzielten in neun der zehn vorangegangenen Ligaspiele “Über 1,5 Tore” und sind als Tabellenführer mit dem notwendigen Selbstvertrauen ausgestattet, um die Schwächen der Lazio-Verteidigung erneut aufzudecken, ganz nach dem Beispiel von Inter Mailand.