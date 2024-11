Lazio Rom - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 11:00 Uhr Lazio Rom - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleiben die Laziali weiter auf dem Vormarsch?

Unser Lazio Rom - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 24.11.2024 lautet: Die Römer haben einen bärenstarken Lauf. In unserem Wett Tipp heute sehen wir gute Chancen, dass sich dieser fortsetzt.

Der Sonntag in der Serie A wird an diesem Wochenende in der Hauptstadt beendet. In unserer Lazio Rom Bologna Prognose wollen die Laziali ihren Siegeszug fortsetzen und sich in der Tabelle weiter nach oben bewegen. Der Gegner ist allerdings kein einfacher und selbst seit mehreren Monaten im Liga-Betrieb ungeschlagen.

Auch aufgrund des Heimvorteils sehen wir die Gastgeber in der Favoritenrolle, denken aber, dass eine Absicherung nicht verkehrt ist. Da wir auch einige Tore erwarten, entscheiden wir uns für den Lazio Rom Bologna Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,67 bei Sunmaker .

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Bologna auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Lazio keines der letzten 14 Pflichtspiele zu Hause verloren.

Die Laziali haben mit 25 Toren die geteilt drittmeisten der Serie A.

Bologna erzielte an den letzten 4 Spieltagen 8 Tore.

Lazio Rom vs Bologna Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Buchmacher, dann müssten die drei Punkte in der Hauptstadt bleiben. Die Lazio Rom Bologna Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 1,90. Unter anderem Bet-at-home wirft für diesen Tipp die aktuelle Höchstquote auf den Markt.

Mit dem Bet-at-home Gutscheincode ließe sich diese, aber auch nahezu jede andere Wette, ohne persönliches Risiko platzieren. Für einen Tipp auf die Gäste winken auf der anderen Seite Quoten bis 4,40. Mit Lazio Rom Bologna Quoten bis 2,12 für “Über 2,5 Tore” gehen die Bookies von einem eher torarmen Duell aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lazio Rom vs Bologna Prognose: Vorteile bei den Römern

Lazio Rom reitet aktuell auf einer Erfolgswelle. Vor der Länderspielpause gewannen die Laziali mit 1:0 in Monza und feierten damit ihren sechsten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Weiter zurückblickend haben die Römer zehn ihrer letzten elf Pflichtspiele für sich entscheiden können und nur die Auswärtspartie bei Juventus Mitte Oktober knapp verloren (0:1).

Die Niederlage in Turin war gleichzeitig das einzige aller 16 Pflichtspiele in dieser Saison, in dem die Biancocelesti kein eigenes Tor erzielen konnten. Im bisherigen Saisonverlauf der Serie A erzielten sie in zwölf Partien 25 Treffer und damit im Schnitt etwas mehr als zwei Tore pro Begegnung.

Die Treffsicherheit der Gastgeber ist ein starkes Argument für unseren Lazio Rom Bologna Tipp - zumindest, was einen Heim-Treffer anbelangt. Halten die Römer ihren Schnitt, dann ist der Tipp “Lazio Rom Über 1,5 Tore” eine sehr gute Wahl, für die es bei Winamax eine Quote von 2,00 gibt und die man über den Winamax Bonus ein Stück weit absichern könnte.

Fakt ist: In allen acht Pflichtspielen in dieser Saison, welche die Laziali im heimischen Olimpico austragen durften, haben sie mindestens zwei eigene Treffer erzielt. Saisonübergreifend haben sie keines der letzten 14 Pflichtspiele zu Hause verloren (12S, 2U). Die letzten sechs Heimpartien in allen Wettbewerben gewannen die Römer zuletzt in Serie.

Lazio Rom - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Monza (A), 2:1 FC Porto (H), 2:1 Cagliari (H), 5:1 Como Calcio (A), 3:0 FC Genua (H)

Letzte 5 Spiele Bologna: 3:2 AS Rom (A), 0:1 Monaco (H), 1:0 Lecce (H), 2:0 Cagliari (A), 0:2 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. Bologna: 1:2 (H), 0:1 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 2:1 (H)

Weshalb wir im Rahmen unserer Lazio Rom vs Bologna Prognose auch Treffer auf der Gegenseite erwarten, hat mehrere Gründe. Da wäre zum einen, dass die Gastgeber in dieser Saison in nur einem der acht Pflichtspiele zuhause hinten die Null halten konnten. Zum anderen liefert der Gast selbst auch noch eigene Argumente.

Die Rossoblu sind nämlich seit neun Partien in der Serie A ungeschlagen (4S, 5U). Überhaupt haben sie in ihren bisherigen elf Liga-Spielen in dieser Saison nur einmal verloren und das im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Neapel. Mit sechs endete über die Hälfte aller Partien Bolognas mit einem Remis.

Zuletzt konnten die Gäste allerdings drei Liga-Dreier in Serie einfahren. Vor der Länderspielpause haben sie das Olimpico schon einmal eingenommen und mit 3:2 bei AS Rom gewonnen. Bei diesen letzten drei Liga-Erfolgen schossen die Rot-Blauen insgesamt sechs Tore.

Auswärts haben sie nur das bereits erwähnte Match in Neapel zum Auftakt in die neue Saison verloren. Es folgten fünf ungeschlagene Auswärtspartien in Serie, von denen drei gewonnen wurden. Elf der insgesamt 15 und damit über 73 Prozent aller Treffer erzielte Bologna in der Fremde.

So seht ihr Lazio Rom - Bologna im TV oder Stream:

24. November 2024, 20:45 Uhr, Stadio Olimpico, Rom

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Lazio Rom Bologna Tipp live und in Farbe mitfiebern wollt, dann ist das nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN möglich. Der Anbieter, der die Übertragungsrechte an der Serie A hält, zeigt die Begegnung im Stream.

In der Vorsaison triumphierten die Rossoblu in beiden Partien. Im Heimspiel gab es einen knappen 1:0-Erfolg und auch im Rückspiel in der Hauptstadt setzten sich die “Felsinei” knapp mit 2:1 durch.

Lazio Rom vs Bologna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Gigot, Marusic, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna

Startelf Bologna: Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler, Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro

Ersatzbank Bologna: Skorupski, Bagnolini, Posch, De Silvestri, Lucumi, Corazza, Urbanski, Fabbian, Miranda, Dominguez, Ferguson, Pobega, Dallinga, Iling Jr.

Die Laziali wollen sich nun in unserer Lazio Rom Bologna Prognose revanchieren und gehen diese Partie als aktuell bestes Heimteam der Serie A an. Vor der Heimpleite in der Vorsaison waren sie in elf aufeinanderfolgenden Heim-Duellen mit den Rossoblu ungeschlagen geblieben, hatten acht dieser Vergleiche gewonnen und die letzten fünf am Stück.

Das letzte Mal, dass die Römer kein Heim-Tor gegen den kommenden Gegner erzielen konnten, war vor knapp 15 Jahren. Seitdem konnten sie in 14 Heim-Begegnungen gegen Bologna in Folge mindestens einmal treffen.

Unser Lazio Rom - Bologna Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Beide Teams haben durchaus einige Argumente, die für sie sprechen. Stärker für uns wiegen aber jene der Gastgeber. Nachdem sie zuletzt 14 Mal in Folge zu Hause nicht verloren haben, gehen wir von mindestens einem Remis für die Laziali aus, wobei wir die Absicherung aufgrund der letzten Leistungen Bolognas für gerechtfertigt halten. Da es in jedem der acht Heim-Pflichtspiele der Römer in dieser Saison sogar mindestens drei Tore zu sehen gab und wir mit unseren mindestens zwei Treffern damit noch vorsichtig sind, sehen wir insgesamt sehr gute Chancen.