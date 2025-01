Lazio Rom - Como Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2025

SPORT1 Betting 09.01.2025 • 11:00 Uhr Lazio Rom - Como Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie schwer wiegt der Ausfall von Taty Castellanos?

Unser Lazio Rom - Como Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.01.2025 lautet: Lazio hat nicht nur das “Derby della Capitale” verloren, sondern ebenso Taty Castellanos, dessen Fehlen sich im Wett Tipp heute niederschlägt.

Der Spielplan von Lazio Rom hatte es in den vergangenen Wochen in sich. Innerhalb der fünf vorangegangenen Spieltage duellierten sich die Adler mit den Top 3 (Neapel, Inter, Atalanta) sowie dem Stadtrivalen AS Rom. Einige Zähler ließen die Gastgeber liegen, weshalb in unserer Lazio Rom Como Prognose eine Menge Druck auf dem Tabellenvierten lastet.

Den Gästen geht es in dieser Spielzeit vor allem um den Klassenerhalt. Mit Cesc Fábregas an der Seitenlinie sind die Lariani ein unterhaltsames Team, das unseren Lazio Rom Como Wett Tipp heute ziemlich eng gestalten kann. Bei ODDSET visieren wir eine Quote von 1,73 für “Unter 2,5 Tore” an.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Como auf “Unter 2,5 Tore”:

3 der letzten 4 Liga-Spiele von Como enthielten insgesamt weniger als 3 Tore.

Como erlaubte nur 178 Schüsse gegen sich (4.).

Lazio Rom erzielte in 5 der letzten 6 Liga-Spiele weniger als 2 Tore.

Lazio Rom vs Como Quoten Analyse:

Im Wettanbieter Vergleich fallen die Lazio Rom Como Quoten für einen Heimsieg etwas überraschend in einen akzeptablen Bereich. Die Adler führen euch mit einem Dreier gegen den Aufsteiger circa zu einem 1,80-fachen Gewinn.

Bisher konnte Como in der Serie A nur ein Auswärtsspiel gewinnen. Zusätzlich gab es drei Unentschieden bei insgesamt sechs Niederlagen in der Ferne. Die Ausgangslage in den Lazio Rom Como Wettquoten ist für die Gäste mit Siegquoten bis 4,80 nicht gerade die beste.

Lazio Rom vs Como Prognose: Eine Bereicherung für die Serie A

Cesc Fábregas fordert von seiner Mannschaft große Leistungsbereitschaft und maximal taktische Disziplin. Nach einer kurzen Eingewöhnung in die Serie A konnte sich der Aufsteiger zuletzt stabilisieren und blieb in vier von fünf Liga-Spielen ungeschlagen.

Ihre Paarungen gehen die Lariani ziemlich mutig an, pressen die gegnerischen Teams gerne in ihrer eigenen Hälfte. Das Resultat sind die meisten Balleroberungen im Angriffsdrittel unter allen Mannschaften der Serie A (4,8 pro Spiel).

Die Torchancen für die Konkurrenten des Aufsteigers werden dadurch auf ein Minimum reduziert, zumindest so lange die Fehler vermieden werden können. In unserem Lazio Rom vs. Como Tipp trauen wir den Gästen eine konzentrierte Leistung über die volle Distanz zu.

Bis jetzt erlaubten die Lariani nur 178 Schüsse gegen sich - der viertbeste Wert unter allen italienischen Erstligisten. Probleme entstehen jedoch, wenn das Pressing überspielt wird. Pro Schuss gab Como bis jetzt 0,12 xGA ab, was von keinem anderen Verein in der Serie A übertroffen wurde.

Lazio Rom - Como Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 AS Rom (A), 1:1 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Lecce (A), 0:6 Inter Mailand (H), 3:1 Ajax Amsterdam (A).

Letzte 5 Spiele Como: 2:0 Lecce (H), 0:2 Inter Mailand (A), 2:0 AS Rom (H), 2:2 Venedig (A), 1:1 Monza (H).

Letzte Spiele Lazio Rom vs. Como: 5:1 (A), 3:0 (H), 3:1 (A).

Am ehesten sind die Limitierungen des Aufsteigers jedoch im Angriff zu erkennen. Como hat eine der schwächsten Schussverwandlungs-Quoten überhaupt (7,8 Prozent). Das liegt nicht nur an fehlender Qualität, sondern ebenso an den eher schlechten Abschlusspositionen (0,08 xG pro Schuss).

Somit entwickeln sich in den Paarungen mit Beteiligung der Fábregas-Elf des Öfteren Spiele, in denen nur eine Mannschaft trifft. Das war zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen der Fall.

Folgt das vierte Liga-Spiel von Como ohne Treffer auf beiden Seiten, passt das nicht nur zu unserer Lazio Rom vs. Como Prognose, sondern bringt euch in der ODDSET App den 1,78-fachen Gewinn ein.

Möglich ist sogar eine Partie, in der Lazio Rom weitere Zähler im Titelkampf liegen lässt. Die Adler gewannen zuletzt nur zwei von sechs Liga-Spielen (1U, 3N) und erzielten in fünf der sechs vorangegangenen Partien innerhalb der Serie A “Unter 1,5 Tore”.

Das Überschreiten dieser Marke wird am kommenden Wochenende durch die Sperre von Taty Castellanos zusätzlich erschwert. Der beste Angreifer im Dress der Hausherren (7 Tore) leistete sich im Rom-Derby einen Aussetzer und flog vom Platz.

Como könnte ebenfalls am mangelnden Erfolg vor dem gegnerischen Kasten scheitern. Der Aufsteiger entfaltet in der Ferne nur selten dieselbe Energie wie im eigenen Stadion und beendete 50 Prozent der Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer.

Diese Statistik ist ein elementarer Bestandteil in unserem Lazio Rom gegen Como Tipp und half ebenso dabei, 60 Prozent der Liga-Auswärtsspiele des Aufsteigers bei “Unter 2,5 Toren” zu halten.

Lazio Rom vs Como: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Gigot, Luca Pellegrini, Hysaj, Castrovilli, Basic, Lazzari, Noslin, Pedro, Tchaouna

Startelf Como: Reina - Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno, Da Cunha, Engelhardt, Strefezza, Paz, Fadera, Cutrone

Ersatzbank Como: Audero, Barba, Sala, abselli, Barunöder, Kone, Mazzitelli, Sergi Roberto, Iovine, Verdi, Belotti, Gabrielloni

Zuletzt pfiffen die Schiedsrichter der Serie A sieben von acht Como-Begegnungen ab, bevor das Publikum mindestens drei Treffer gesehen hatte. Diese starke Tendenz wird sich auch in der Lazio Rom Como Prognose fortsetzen.

Lazio hat zuletzt auch fernab der heimischen Liga einige Schwierigkeiten damit gehabt, die gewünschten Ergebnisse einzufahren und wettbewerbsübergreifend nur vier von neun Partien gewonnen.

Unser Lazio Rom - Como Tipp: Unter 2,5 Tore

Ohne den besten Angreifer auf dem Feld wird die Aufgabe, diese Partie mit einem Sieg zu beenden, für Lazio Rom gegen Como nicht leicht. Wir erwarten eine relativ ausgeglichene Partie, in der die Verwertung der eigenen Chancen zum Problem für beide Mannschaften werden kann.