Le Havre - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 16.08.2024

SPORT1 Betting 15.08.2024 • 11:00 Uhr Le Havre - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Wie startet der Meister in die neue Saison?

Unser Le Havre - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 16.08.2024 lautet: Le Havre gilt in Frankreich vor der neuen Saison als einer der großen Abstiegskandidaten. Dementsprechend ist für die Hausherren im Wett Tipp heute zum Auftakt gegen den Meister auch nicht viel drin.

Ein Jahr nachdem Lionel Messi und Neymar Paris St. Germain verlassen haben, hat nun auch Kylian Mbappe der französischen Hauptstadt den Rücken zugekehrt und ist zu Real Madrid gewechselt. Die Pariser sind natürlich trotzdem in der kommenden Saison der Ligue 1 die großen Favoriten.

Trotzdem hoffen die Konkurrenten, dass der Meister ohne seinen Top-Stürmer deutlich schlagbarer wird. Der Titelverteidiger eröffnet die neue Spielzeit am Freitagabend inunserer Le Havre PSG Prognose. Die Buchmacher haben dabei wenig Zweifel am Erfolg der Gäste.

Auch wir spielen bei unserem Le Havre vs. PSG Tipp mit einer Quote von 2,15 bei Betway die Wette „Sieg PSG HC -1″.

Darum tippen wir bei Le Havre vs PSG auf „Sieg PSG HC -1″:

Le Havre konnte von den letzten 16 Liga-Spielen nur 2 für sich entscheiden

Die letzte Auswärtsniederlage von PSG in der Ligue 1 stammt vom Februar 2023

Die „Ciel et Marine“ warten seit 1999 auf einen Sieg gegen Paris

Le Havre vs PSG Quoten Analyse:

Der souveräne Meister ist beim Fast-Absteiger zu Gast. Die Ausgangslage bei den Le Havre vs. PSG Quoten ist somit klar. Für einen Sieg der Pariser klettern diese maximal auf einen Wert von 1,46.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Le Havre PSG Wettquoten zwischen 6,50 und 7,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Le Havre vs PSG Prognose: Wie gefährlich ist die Offensive der Pariser?

In der vergangenen Spielzeit kehrte Le Havre erstmals seit 2008 wieder in die Ligue 1 zurück. Am Ende schaffte der Verein aus der Normandie mit einem Platz und drei Punkten Vorsprung den Klassenerhalt. Nach einer ordentlichen Hinrunde reichte es an den letzten 16 Spieltagen nur noch für zwei Siege. Zudem hatten lediglich zwei Teams weniger Tore erzielt als die „Ciel et Marine“. Außerdem tat sich der Aufsteiger auf des Gegners Platz extrem schwer und konnte nur eines von 17 Gastspielen (9U, 7N) gewinnen.

Im Sommer musste man nun auch noch den Aufstiegstrainer Luka Elsner zu Stade Reims ziehen lassen. Als Nachfolger darf sich der recht unerfahrene Didier Digard versuchen, der schon als Profi viele Jahre für den Le Havre Athletic Club gespielt hat. Große Sprünge auf dem Transfermarkt sind für den HAC nicht möglich. So gilt der „Club Doyen“ als einer der ersten Anwärter auf den Gang in die Ligue 2. Diese Einschätzung bestätigte der Verein in Testspielen, wie beim 0:6 daheim gegen den VfL Bochum.

Die erste Saison von Luis Enrique bei Paris St. Germain konnte sich sehen lassen. Der Spanier sicherte seinem neuen Arbeitgeber gleich das nationale Triple aus Meisterschaft, Liga-Pokal und Coupe de France. In der Champions League ging es immerhin bis ins Halbfinale. Da sich ein Abschied von Kylian Mbappé schon während der kompletten Vorsaison angedeutet hatte, versuchte der Coach schon damals, die Mannschaft immer weniger abhängig von ihrem Superstar zu machen.

Spieler wie Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Goncalo Ramos oder Randal Kolo Muani sollten in die Bresche springen. Da dies 2023/24 aber nicht immer wirklich zufriedenstellend funktioniert hatte, rechnen viele Experten damit, dass PSG vor dem Schließen des Transfermarkts im Sturm noch mal aktiv wird. In der abgelaufenen Spielzeit kassierte Paris gerade mal zwei Niederlagen. Zudem überstanden die „Rouge-et-Bleu“ die komplette vergangene Saison ohne Auswärtsniederlage. Außerdem sind die Pariser seit drei Auftaktspielen in eine neue Saison ungeschlagen.

Le Havre - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Le Havre: 0:6 VfL Bochum (H), 1:2 Red Star Paris (H), 1:1 NEC Nijmegen (A), 1:1 AZ Alkmaar (A), 1:1 Clermont Foot (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 RB Leipzig (A), 2:2 Sturm Graz (A), 2:1 Olympique Lyon (A), 2:0 FC Metz (A), 2:1 OGC Nizza (A)

Letzte 5 Spiele Le Havre vs PSG: 3:3 (A), 0:2 (H), 0:3 (A), 1:3 (H), 0:1 (A)

Von 32 Pflichtspielen gegen PSG konnte der HAC nur vier gewinnen. Der jüngste Erfolg stammt aus der Saison 1999/2000 und einem 3:1 in Le Havre. Aus den folgenden sieben Liga-Vergleichen holten die „Ciel et Marine“ lediglich noch einen Punkt.

Dieser eine Zähler kam zum Ende der vergangenen Spielzeit zustande, als sich Paris am 31. Spieltag im Prinzenpark vorzeitig zum Meister krönen wollte, sich aber am Ende mit einem 3:3 begnügen musste.

In der Le Havre PSG Prognose haben die Männer aus der Hauptstadt mit 17 Siegen und elf Remis klar die Nase vorne. In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen behielten die „Rouge-et-Blue“ viermal eine „Weiße Weste“.

Gehen die Gäste auch dieses Mal als Sieger und ohne Gegentor vom Platz, bekommt ihr dafür Wettquoten von 2,42.

Unser Le Havre - PSG Tipp: Sieg PSG HC-1

An das letzte Duell gegen PSG hat Le Havre noch gute Erinnerungen. Doch zum Auftakt der neuen Saison spricht nicht viel für die Männer aus der Normandie. Schon in der Rückrunde 2023/24 zeigte die Formkurve beim HAC steil nach unten.

Der Abstieg konnte nur knapp verhindert werden. Nun trifft man auf eine Pariser Mannschaft, die seit 24 Gastspielen in der Liga keine Niederlage mehr einstecken musste (19S, 5U).

Auch der direkte Vergleich spricht gegen die „Ciel et Marine“. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung. Dieser dürfte gegen extrem schwache Hausherren sogar einigermaßen deutlich ausfallen.