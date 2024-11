Lecce - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 30.11.2024 • 11:00 Uhr Lecce - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Hält Juve den Anschluss an die Tabellenspitze?

Unser Lecce - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 01.12.2024 lautet: Nach unserem Wett Tipp heute ist Juve auf nationaler Ebene weiterhin ungeschlagen.

Die Alte Dame hält in unserer Lecce Juventus Prognose auf jeden Fall das bessere Blatt für den Sieg auf der Hand. Unter Thiago Motta blieben die Bianconeri in 13 Ligaspielen ungeschlagen. Ein Problem waren bisher jedoch die häufigen Punkteteilungen (7), die den Sprung an die Tabellenspitze zurzeit verhindern.

Der Gastgeber steckt im Tabellenkeller fest (15.) und hadert mit der geringsten Torausbeute im italienischen Oberhaus (6 Tore). Unseren Lecce Juventus Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen: Nein“ spielen wir mit einer Quote von 2,05 bei Betway .

Darum tippen wir bei Lecce vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen: Nein“:

Juve beendete 10 von 13 Ligaspielen ohne Gegentor.

Kein Angriff der Serie A war bisher erfolgloser als der von Lecce (6 Tore).

Juve gewann die letzten 5 direkten Duelle, 4 davon ohne Gegentor.

Lecce vs Juventus Quoten Analyse:

Vier der sechs vorangegangenen Begegnungen der Gäste endeten mit einer Punkteteilung (2S). Daher solltet ihr die Lecce Juventus Wettquoten für ein Unentschieden nicht aus den Augen verlieren. Ein Remis bringt euch den 3,60-fachen Gewinn - ein Dreier der Alten Dame ist mit Siegquoten bis 1,75 ausgestattet.

Durchsucht ihr den Markt nach den Lecce Juventus Quoten für einen Erfolg der Hausherren, stoßt ihr in der Spitze auf eine Quote von 5,50. Auf eine Wette mit dem besseren Ausgang für Lecce können wir in diesem Aufeinandertreffen aber gut und gerne verzichten. Für den von uns vorgeschlagenen Tipp empfiehlt sich übrigens der Betway Bonus besonders.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lecce vs Juventus Prognose: Ein Hauch von Massimiliano Allegri

Die Verpflichtung von Thiago Motta sollte bei Juventus ein neues Zeitalter einläuten. Nach Jahren der biederen Spielweise waren die Verantwortlichen der Alten Dame auf der Suche nach etwas mehr Spielwitz, ein wenig mehr Dominanz.

Eine Reflexion der ersten Monate zeigt: Es ist noch Luft nach oben, aber längst noch nicht die Zeit für allzu große Kritik angebrochen. Motta kombiniert die Stärken seines Vorgängers im Bereich der Verteidigung mit einer Menge Ballbesitz, besser gesagt dem meisten der Serie A (61 Prozent).

Noch dient der Ballbesitz eher der Kontrolle der gegnerischen Teams als dem Herausspielen von Torchancen. Bis jetzt verhinderten die Bianconeri in der heimischen Liga eine Niederlage (6S, 7U), teilten sich jedoch in über der Hälfte ihrer Partien die Punkte.

Damit konnten sich die Motta-Schützlinge noch ganz gut im Tabellenbild platzieren und den Abstand auf die Tabellenführung gering halten. Vier Punkte trennen Juve (25) derzeit vom Liga-Primus aus Neapel (29).

Lecce - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lecce: 1:0 Venedig (A), 1:1 Empoli (H), 0:1 Bologna (A), 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 Aston Villa (A), 0:0 AC Milan (A), 2:0 Turin FC (H), 1:1 Lille (A), 2:0 Udinese (A)

Letzte 5 Spiele Lecce vs. Juventus: 0:3 (H), 0:1 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:4 (A)

Die Stärken der Gäste sind schnell beschrieben. Der italienische Rekordmeister verhinderte in zehn von 13 Ligaspielen ein Gegentor (1.) und erlaubte insgesamt nur sieben Gegentreffer. Vier davon fielen beim wilden 4:4 gegen Inter Mailand.

Niemand außer Juventus Turin hielt die Zahl der erwartbaren Gegentore bis jetzt im einstelligen Bereich (8.9 xGA). Zudem ließ bis zum 12. Spieltag kein anderes Team der Serie A weniger Schüsse aufs eigene Tor zu (28).

Zuletzt gewannen die Bianconeri gegen Lecce fünf Aufeinandertreffen in Serie, vier davon ohne Gegentor. Wer sich mutig zeigen will, könnte es in der Betano App mit einer Quote von 2,45 und dem Lecce Juventus Tipp „Juventus gewinnt ohne Gegentor“ versuchen.

Dafür spricht jedenfalls die mickrige Torausbeute der Hausherren. Lecce erzielte ligaweit die wenigsten Treffer (6). 3,5 Torschüsse pro Spiel sind schon wenig (15.), eine Schussverwandlungsquote von nur 3,6 Prozent sogar der schwächste Wert im italienischen Oberhaus.

Eine solche Fahrlässigkeit im Umgang mit den eigenen Torchancen kann gegen Juve eigentlich nicht zum Sieg führen, selbst wenn den Gästen mehrere Spieler verletzungsbedingt fehlen.

So seht ihr Lecce - Juventus im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Stadio Via del Mare, Lecce

Übertragung Stream: DAZN

Die Ausfälle betreffen allerdings vorrangig die Offensivabteilung des italienischen Rekordmeisters. Top-Stürmer Dusan Vlahovic (6 Tore) fehlt als Dauerbrenner im Strafraum und Ersatz-Mittelstürmer Arkadiusz Milik ist ebenfalls verletzt.

Daraus ergaben sich zuletzt ziemlich ereignisfreie Begegnungen und zwei Nullnummern in Serie. Nach einem 2:0-Sieg im Turin-Derby trennte sich Juve vom AC Milan (0:0) und Aston Villa (0:0) jeweils ohne Tore im Spiel.

Lecce vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lecce: Falcone, Guilbert, Kialonda Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Rafia, Dorgu, Krstovic, Pierotti

Ersatzbank Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Jean, Pelmard, Kaba, McJannet, Helgason, Marchwinski, Oudin, Rebic, Sansone, Morente, Hasa

Startelf Juventus: Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Weah

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Perin, Danilo, Rouhi, Fagioli, Mbangula

Die Probleme in der Sturmspitze zwangen Thiago Motta zuletzt dazu, Timothy Weah als falsche Neun einzusetzen. Das könnte nach unserer Lecce Juventus Prognose auch im kommenden Match der Fall sein.

Sogar ohne echten Mittelstürmer sind die Chancen auf mindestens einen Treffer der Alten Dame groß. Lecce erlaubte bisher 21,1 erwartbare Gegentore (17.).

Unser Lecce - Juventus Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen: Nein“

Das Spezialgebiet der Alten Dame ist, Begegnungen ohne Gegentor zu beenden. Die Frage ist nur, ob Juve selbst die nötigen Torchancen für mindestens einen Treffer herausspielen kann. Wir sind uns nicht sicher, weshalb wir die „Doppelte Chance X2“ in unseren Lecce Juventus Wett Tipp eingebaut haben.