Legia Warschau – Bröndby Tipp, Prognose, Quoten 15.8.2024

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 09:00 Uhr Legia Warschau – Bröndby Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Egalisiert Bröndby die Hinspiel-Pleite?

Unser Legia Warschau - Bröndby Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 15.08.2024 lautet: Mit dem knappen 3:2-Triumph im Hinspiel haben die Polen das Tor zu den Playoffs weit aufgestoßen. Ob sie beim erneuten Kräftemessen mit den Dänen ähnlich erfolgreich sind, zeigt unser Wett Tipp heute.

Die Legia Warschau Bröndby Prognose deutet auf eine enge Angelegenheit hin. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen aus Warschau im Hinspiel der Lucky Punch zum 3:2-Endstand.

Beide Klubs wollen in die Playoffs und werden somit nichts unversucht lassen, die Offensive in Szene zu setzen. In unserem Legia Warschau Bröndby Wett Tipp heute tendieren wir zu einem engen Match und spielen die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“. Intertops gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,92.

Darum tippen wir bei Legia Warschau vs Bröndby auf „Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“:

Bereits im Hinspiel trafen beide Mannschaften zumindest doppelt.

Alle 3 direkten Aufeinandertreffen brachten beiderseitige Tore mit sich.

Legia Warschau absolvierte in der letzten Spielzeit alle 17 Liga-Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren.



Legia Warschau vs Bröndby Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt legen sich die Wettanbieter auf keinen klaren Favoriten fest und tendieren zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe. Ein Umstand, der anhand der Legia Warschau Bröndby Quoten untermauert wird.

Die Bookies, darunter einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung, tendieren zu einem offensiv geführten Match, das drei oder mehr Tore mit sich bringt. Darüber hinaus wird beiden Konkurrenten ähnlich wie im Hinspiel mindestens ein Treffer zugetraut.

Legia Warschau vs. Bröndby Prognose: Wer wahrt die Chance auf die UECL-Gruppenphase?

Die Polen starteten bereits in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League und mussten dort gegen den schottischen Vertreter Caernarfon Town bestehen. Eine Aufgabe, der die Recken aus Warschau gewachsen waren. Zwei souveräne Siege (6:0, 5:0) untermauern diese Tatsache.

Auch im Hinspiel gegen Bröndby wurde mit einem knappen 3:2 bei den Dänen für eine sehr gute Ausgangssituation gesorgt. Da das Re-Match auf heimischem Boden ausgetragen wird, stehen die Chancen, die Playoffs zu erreichen, keineswegs schlecht.

Legia traf bisweilen in jedem Qualifikationsspiel der Conference League und konnte vor allem offensiv überzeugen.

Auf nationaler Ebene hat die Elf von Trainer Gonçalo Feio zuletzt gehörig Federn gelassen und holte aus den letzten beiden Liga-Duellen nur einen Punkt. Alle vier Liga-Paarungen brachten in der aktuellen Spielzeit weniger als 4,5 Tore mit sich. Derzeit belegt Legia Warschau in der Tabelle den 6. Platz.

Legia Warschau - Bröndby Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Legia Warschau: 2:2 Puszcza Niepolomice (A), 3:2 Bröndby (A), 1:2 GKS Piast Gliwice (H), 5:0 Caernarfon Town (A), 1:0 MKS Korona Kielce (A).

Letzte 5 Spiele Bröndby: 0:1 Aarhus GF (H), 2:3 Legia Warschau (H), 2:0 Lyngby BK (A), 2:2 KF Llapi (A), 2:1 Vejle BK (H).

Letzte Spiele Legia Warschau vs. Bröndby: 3:2 (A), 2:2 (H), 1:1 (A).



Die Dänen starteten genau wie der Kontrahent aus Polen in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation. In dieser galt es gegen den kosovarischen Verein KF Llapi zu bestehen. Mit einem souveränen 6:0 wurde das Tor zur 3. Runde bereits im Hinspiel weit aufgestoßen. Ein 2:2 im Re-Match konnte den Aufstieg nicht verhindern. Mit Legia Warschau wartet in der 3. Runde eine deutlich schwierigere Aufgabe, wie die 2:3-Niederlage im Hinspiel bereits offenbarte.

Bisweilen zeigten die Gelb-Blauen im Turnierverlauf einen gesunden Zug zum gegnerischen Tor. In jedem der bisherigen drei Duelle stand auf internationaler Ebene mindestens ein Treffer zu Buche.

In der dänischen Superliga absolvierte die Elf von Trainer Jesper Sörensen die ersten drei Spieltage ohne Niederlage (2S, 1U). Dennoch ging die Generalprobe am vergangenen Sonntag gegen Aarhus mit 0:1 verloren. In der Ferne ist Bröndby nach wie vor auf nationaler Ebene ungeschlagen und holte einen Sieg sowie ein Remis. Die Offensive traf in jedem der beiden Auswärtsspiele. Satte 58 Pflichtspiele absolvierte Trainer Jesper Sörensen mit der Elf aus dem Vorort von Kopenhagen. Dabei fielen im Durchschnitt 3,1 Tore. Auch hier deutet vieles auf weniger als 4,5 Tore hin.

Unser Legia Warschau – Bröndby Tipp: Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore

Bereits im Hinspiel begegneten sich beide Konkurrenten mit offenem Visier. Ähnlich der allgemeinen Einschätzung der Wettanbieter legen auch wir uns auf keinen Favoriten fest und sehen beide Mannschaften auf Augenhöhe.

Aufgrund der Heimspiel-Niederlage ist Bröndby unter Zugzwang und wird den Weg nach vorne suchen. Obwohl die Dänen den besseren Kader aufzeigen, ist der Heimvorteil der Polen nicht zu verachten. Wir rechnen mit einem engen Match, das beide Teams offensiv angehen.