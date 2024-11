Leicester - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 23:00 Uhr Leicester - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wie verläuft die Rückkehr von Chelsea-Coach Maresca?

Unser Leicester - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.11.2024 lautet: Unter Enzo Maresca geht es für die Blues in dieser Saison endlich wieder aufwärts. Auch das Duell gegen Aufsteiger Leicester im Wett Tipp heute dürfte an diesem Aufschwung nichts ändern.

Wie in den letzten beiden Spielzeiten hatte der Chelsea FC wie üblich extrem viel Geld in seinen Kader gesteckt. Doch mehr als ein 12. und ein 6. Platz sprangen dabei nicht heraus. In dieser Saison scheinen sich die Investitionen aber endlich mal gelohnt zu haben. Zudem haben die Blues auf dem Trainermarkt mit Enzo Maresca Glück gehabt. Am Samstag trifft der neue Coach erstmals auf seinen Ex-Verein Leicester, den er in der Vorsaison zum Wiederaufstieg in die Premier League geführt hatte. Die Leicester Chelsea Prognose sagt dem Italiener eine erfolgreiche Rückkehr voraus.

Darum tippen wir bei Leicester vs Chelsea auf “Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore”:

Leicester wartet seit 6 Duellen auf einen Sieg gegen Chelsea (1U, 5N)

Gegen Teams aus den Top 4 sind die Foxes seit 13 Liga-Partien ohne Dreier

Chelsea kassierte in den vergangenen 26 PL-Spielen lediglich 3 Niederlagen

Leicester vs Chelsea Quoten Analyse:

Zwischen beiden Vereinen liegen zwölf Plätze und neun Punkte. Das ist einer der Gründe, warum sich die Leicester vs Chelsea Quoten der besten Buchmacher ziemlich deutlich auf die Seite der Gäste schlagen.

Für einen Auswärtssieg schaffen es die Quoten nur knapp über den Wert von 1,50. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Hausherren Leicester gegen Chelsea Wettquoten zwischen 5,45 und 6,00 auf euch.

Leicester vs Chelsea Prognose: Der Gäste-Coach kennt sich im King Power Stadium bestens aus

Nach neun Jahren in Serie in der Premier League und dem Meistertitel im Jahr 2016 musste Leicester City in der Spielzeit 2022/23 den Gang in die zweite Liga antreten. Die Foxes schafften in der Championship aber den direkten Wiederaufstieg. Die tolle Saison, die mit der Zweitliga-Meisterschaft endete, hatte man vor allem Coach Enzo Maresca zu verdanken. Der Erfolg weckte aber, wie schon erwähnt, Begehrlichkeiten. Als Nachfolger wurde Steve Cooper verpflichtet.

Mit Ausnahme von einem Spieltag kann sich der Aufsteiger bisher über dem Strich halten. An elf Spieltagen reichte es bisher aber gerade einmal zu zwei Siegen. Die Foxes haben auf beiden Seiten des Spielfeldes Probleme. So muss der LCFC die schwächste “Shooting Accuracy” der Liga für sich beanspruchen. Nur 42 Prozent der Schüsse kommen aufs Tor. Zudem ließ Leicester die zweitmeisten Schüsse zu und kommt auf gerade mal eine Weiße Weste. Lediglich Brentford spielte bisher noch gar nicht zu Null. Seit 13 PL-Partien wartet City auch auf einen Sieg gegen einen Gegner aus den Top 4 (3U, 10N).

In den letzten beiden Spielzeiten hat Chelsea trotz großer Ausgaben die Teilnahme an der Champions League jeweils verpasst. In dieser Saison liegen die Londoner aber wieder auf Kurs. Der Rückstand auf Platz 1 beträgt zwar schon neun Punkte, an den ersten elf Spieltagen kassierten die Blues aber auch nur zwei Pleiten, gegen die Top-Teams Manchester City (0:2) und Liverpool (1:2). So gingen die Londoner nur in drei der vergangenen 26 Liga-Partien als Verlierer vom Feld (14S, 9U).

In der Fremde holte die Mannschaft von Coach Enzo Maresca zehn von 19 Punkten. Nur drei andere Erstligisten kommen auf des Gegners Platz auf ein besseres Ergebnis als daheim. So ist Chelsea das drittbeste Auswärtsteam und kann die zweitbeste “Shot Conversion” der Liga vorweisen. Gegen Aufsteiger ist der CFC seit neun Liga-Duellen ungeschlagen (5S, 4U), was sich positiv auf den Leicester Chelsea Tipp auswirkt. Beim 1:1 gegen Arsenal vor der Länderspielpause baute der Hauptstadt-Verein seine Serie aus, in jedem Heimspiel in dieser PL-Saison mindestens ein Tor zu erzielen und zu kassieren.

Leicester - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leicester: 0:3 Manchester United (A), 1:1 Ipswich Town (A), 2:5 Manchester United (A), 1:3 Nottingham Forest (H), 3:2 Southampton (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 Arsenal (H), 8:0 FC Noah (H), 1:1 Manchester United (A), 0:2 Newcastle United (A), 2:1 Newcastle United (H)

Letzte 5 Spiele Leicester vs Chelsea: 2:4 (A), 1:3 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 0:3 (H)

Die Londoner führen die Bilanz gegen die Foxes mit 62 Siegen zu 27 Niederlagen an (35U). Vor allem in London gab es für den LCFC bisher mit fünf Erfolgen in 63 Gastspielen kaum etwas zu holen und auch diesmal deutet in der Leicester Chelsea Prognose wenig darauf hin.

Leicester City hat auch vier der jüngsten fünf PL-Duelle gegen Chelsea verloren (1U). Die Blues kassierten nur in einem der letzten sieben Gastspiele im King Power Stadium eine Pleite (4S, 2U). Bei den vergangenen beiden Reisen zu den Füchsen erzielte der CFC jeweils drei Treffer.

Cole Palmer trifft gerne gegen Aufsteiger. Der Chelsea-Angreifer kommt in fünf Premier-League-Partien für die Blues auf zehn Scorerpunkte (6 Treffer, 4 Vorlagen). Alle 43 Minuten netzt der Nationalspieler somit gegen Neulinge ein.

Leicester vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leicester: Hermansen - Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen - Soumaré, Winks, Ndidi - Buonanotte, J. Ayew, Abdul Fatawu

Ersatzbank Leicester: Ward (Tor), Coady, Okoli, Choudhury, Skipp, Mavididi, El Khannouss, McAteer, Edouard

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Fofana, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Madueke, Palmer, Neto - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen (Tor), Adarabioyo, Badiashile, Renato Veiga, Joao Felix, Gusto, Mudryk, Nkunku, Lavia

Cole Palmer und Levi Colwill nahmen verletzungsbedingt nicht an den letzten beiden Länderspielen der englischen Nationalmannschaft teil.

Gegen die Foxes dürfte es aber laut Leicester vs Chelsea Prognose wieder reichen. Bei den Hausherren fehlen Profis wie Vardy, Buonanotte oder Pereira.

Unser Leicester - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore

Nach der erfolgreichen Vorsaison trifft der neue Chelsea-Coach erstmals auf seinen Ex-Verein. Bei dieser Rückkehr spricht alles für einen Dreier der Gäste. Bei Gründen wie der Qualität, dem Tabellenbild oder dem direkten Vergleich haben die Blues die Nase vorne.

Auch die jeweiligen Formkurven oder die Bilanz der Foxes gegen Top-4-Teams machen den Hausherren nicht viel Hoffnung. So schließen wir uns der Meinung der Buchmacher an und rechnen mit einem Dreier der Gäste. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.