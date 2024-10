Lettland - Nordmazedonien Tipp, Prognose, Quoten 10.10.24

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 08:00 Uhr Lettland - Nordmazedonien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Verteidigt Nordmazedonien Platz 1?

Unser Lettland - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Im Duell zwischen den Wölfen und den Roten Löwen steht Platz 1 in der Gruppe C4 auf dem Spiel. Wir sehen die Gäste im Wett Tipp heute etwas vorne.

Am Donnerstag startet die Nations League in ihren dritten Spieltag der Saison 2024/25. Den Auftakt macht schon am frühen Abend (18 Uhr) eine Begegnung aus der Gruppe C4. Hier empfängt Lettland die Auswahl von Nordmazedonien. Die Gäste führen die Tabelle mit vier Punkten an. Die Letten haben gemeinsam mit Armenien aber nur einen Zähler Rückstand auf Rang 1. Die Lettland Nordmazedonien Prognose sieht die Gäste vorne.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,61 bei Bwin den Lettland Nordmazedonien Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Lettland vs Nordmazedonien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Nordmazedonien hat bisher alle 3 Spiele gegen Lettland gewonnen

Die Roten Löwen liegen in der FIFA-Weltrangliste vorne

Lettland konnte nur eines der letzten 4 Nations-League-Spiele für sich entscheiden

Lettland vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat Nordmazedonien auf Platz 72 die Nase vorne. Denn Lettland wird im FIFA-Ranking gerade mal auf Rang 137 geführt. So schlagen sich vor dem Spiel am Donnerstag auch die Lettland Nordmazedonien Quoten auf die Seite der Gäste.

Für einen Sieg der Roten Löwen klettern die Quoten in den besten Sportwetten Apps auf einen Höchstwert von 2,15. Behalten die Letten alle Punkte bei sich, wird das mit Lettland vs. Nordmazedonien Wettquoten zwischen 3,50 und 3,70 belohnt.

Lettland vs Nordmazedonien Prognose: Setzt sich die Qualität durch?

Den größten Erfolg der Verbandsgeschichte erreichte die Nationalmannschaft von Lettland mit der Teilnahme an der EM 2004. Damals schieden die „Wölfe“ mit einem Punkt aus drei Gruppenspielen in der Vorrunde wieder aus. Diesen einzigen Punkt holte man allerdings gegen Deutschland. Danach ging es für das Land aber steil bergab. In der Qualifikation für die EM 2024 belegte die Auswahl beispielsweise mit nur einem Sieg und 5:19 Toren aus acht Spielen den letzten Platz. So musste Trainer Dainis Kazakevics im Dezember gehen.

Als Nachfolger wurde der Italiener Paolo Nicolato verpflichtet. In den ersten sechs Spielen unter dem neuen Coach reichte es für zwei knappe 1:0-Heimsiege gegen die Färöer. Hinzu kommen zwei 1:1 gegen Zypern und Liechtenstein. Daheim gegen Litauen (0:2) und zu Gast in Armenien (1:4) setzte es Niederlagen. 16 der 24 Profis im aktuellen Kader verdienen ihr Geld in der Heimat. Die bekanntesten Spieler im Lettland Nordmazedonien Tipp sind Ciganiks (Luzern) und Kapitän Tobers (Grasshopper), die in der Schweizer Super League unter Vertrag stehen.

Auch Nordmazedonien kann schon auf eine EM-Teilnahme zurückblicken. Bei der Europameisterschaft 2021 blieben die Roten Löwen aber in der Vorrunde ohne Punkt. Auf weitere Erfolge wartet das kleine Land seitdem. Das Ticket für die EURO 2024 wurde in der Gruppe C hinter England, Italien und der Ukraine mit acht Punkten aus acht Partien bei 10:20 Toren klar verpasst. Immerhin holten die Mazedonier daheim gegen England und Italien jeweils ein 1:1-Unentschieden.

Nun hoffen die Männer von Coach Blagoja Milevski in der Nations League auf den Aufstieg in die Liga B. Bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs spielte das Land noch in der niedrigsten Division. Seit der Saison 2020/21 kann sich Nordmazedonien immerhin in der Liga C halten. Zum Auftakt der neuen Spielzeit gab es ein 1:1 auf den Färöern und einen 2:0-Sieg gegen Armenien. Mit Stürmer Bojan Miovski (Girona) und Elif Elmas (Leipzig) stehen zwei Champions-League-Teilnehmer in der Lettland Nordmazedonien Prognose im Aufgebot.

Lettland - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lettland: 1:0 Färöer (H), 1:4 Armenien (A), 1:0 Färöer (H), 0:2 Litauen (H), 1:1 Liechtenstein (H)

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 2:0 Armenien (H), 1:1 Färöer (A), 1:2 Tschechien (A), 0:3 Kroatien (A), 0:1 Montenegro (A)

Letzte Spiele Lettland vs Nordmazedonien: 0:2 (H), 1:3 (A), 1:2 (A)

Im März 2014 trafen beide Nationen erstmals aufeinander. Damals gewann Nordmazedonien ein Testspiel in Skopje mit 2:1. Auch in der Qualifikation für die EM 2021 standen sich beide Länder gegenüber.

Hier setzten sich die Roten Löwen zweimal durch. Auf einen 3:1-Heimsieg folgte im Rückspiel in Riga ein 2:0. Die Abwehr der „Lavovi“ steht in der laufenden Nations-League-Saison bisher nur bei einem Gegentreffer.

Bleiben die Letten am Donnerstag ohne einen Treffer, bekommt ihr für den Lettland Nordmazedonien Tipp „Lettland Unter 0,5 Tore“ bei NEO.bet eine Quote von 2,46.

So seht ihr Lettland - Nordmazedonien im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 18 Uhr, Stadions Skonto, Riga

Übertragung Stream: DAZN

Auch für die UEFA Nations League hat sich DAZN die Exklusivrechte gesichert.

So ist die Partie zwischen Lettland und Nordmazedonien, die um 18 Uhr in Riga angepfiffen wird, auch nur bei diesem Streaming-Anbieter zu sehen.

Lettland vs Nordmazedonien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lettland: Matrevics - Jurkovskis. Tobers, Balodis - Savajnieks, Zelenkovs, Savaljevs, Ciganiks - Varslavans - Gutkovskis, Ikaunieks

Ersatzbank Lettland: Zviedris, Orols - Dubra, Cernomordijs, Jagodinskis, Jurkovskis, Tonisevs, Birka, Melniks, Jaunzems, Zelenkovs, Vapne, Uldrikis, Sits, Daskevics

Startelf Nordmazedonien: Dimitrievski - Ashkovski, Serafimov, Musliu, Dimoski - Babunski, Alimi - Churlinov, Bardhi, Elmas - Miovski

Ersatzbank Nordmazedonien: Shishkovski, Aleksovski - Alioski, Zajkov, Manev, Iljazovski, Stoichevski, Kostadinov, Atanasov, Mitrovski, Trajkovski, Ristovski, Qamili, Ilievski

Bei den Gästen muss Gojko Zajkov nach seiner Gelb-Roten Karte im letzten Nations-League-Spiel einmal in der Lettland Nordmazedonien Prognose aussetzen.

Mit Musliu (Paderborn) und Elmas (Leipzig) stehen zwei Spieler aus dem deutschen Profifußball im Kader von Nordmazedonien.

Unser Lettland - Nordmazedonien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Einen Fußball-Leckerbissen mit vielen Toren darf man am Donnerstagabend in Riga sicher nicht erwarten. Uns geht es aber ähnlich wie den Buchmachern: Wir sehen die Gäste etwas vorne. Die Roten Löwen sind ganz ordentlich in die neue Nations-League-Saison gestartet.

Zudem bringen die Nordmazedonier doch deutlich mehr Qualität mit. Da auch der direkte Vergleich eine recht eindeutige Sprache spricht, müssten die „Lavovi“ mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.