Leverkusen - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten|03.04.2024

Unser Leverkusen - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.04.2024 lautet: Ähnlich der Wettanbieter-Einschätzung sehen wir in unserem Wett Tipp heute den Bundesligisten klar im Vorteil und tendieren zu einem deutlichen Sieg der Leverkusener.

Bayer Leverkusen scheint in dieser Saison „unstoppable“ zu sein und ist in sämtlichen Wettbewerben nach wie vor ungeschlagen. Mit der Meisterschaft, dem Europa-League-Titel und dem DFB-Pokal können in dieser Spielzeit noch drei Trophäen geholt werden. Die Fortuna kletterte am vergangenen Spieltag mit einem 3:1-Erfolg gegen Kaiserslautern auf den Relegationsplatz und schnuppert nach vier Jahren an der Bundesliga-Rückkehr.

Leverkusen ist im Rheinischen-Derby klar zu favorisieren. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Leverkusen gewinnt zu Null“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten ab.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Düsseldorf auf „Leverkusen gewinnt zu Null“:

Leverkusen bestritt 50 Prozent seiner Liga-Heimspiele als „Clean Sheet“.

Beim Kräftemessen zwischen Bundes- und Zweitligist sind die Rollen klar verteilt.

Die letzten beiden direkten Duelle in der BayArena gewann Leverkusen ohne Gegentor.



Leverkusen vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Bayer 04 spielt eine Saison, die ihresgleichen sucht. Kein anderer Klub in Europa ist nach wie vor in sämtlichen Wettbewerben ungeschlagen. Darüber hinaus dominiert die Werkself die Bundesliga nach Belieben und hat bereits 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München. Auch im DFB-Pokal-Halbfinale sind die Rollen gegen Düsseldorf deutlich verteilt. Der Heimsieg bringt bei Interwetten eine Quote von 1,15 mit sich.

Genauere Informationen zum Bookie, mit den sehr guten Favoriten-Quoten sind dem Interwetten Testbericht zu entnehmen. Wer den Zweitligisten hingegen vorne sieht, darf sich über den durchschnittlich 17-fachen Wetteinsatz freuen. Seit 1965 haben die Düsseldorfer nur einmal bei der Werkself gewonnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs. Düsseldorf Prognose: Wer reist am 25. Mai 2024 nach Berlin zum Finale?

In der Bundesliga hat Leverkusen kürzlich acht Siege am Stück eingeheimst und ist nach wie vor konkurrenzlos. Mit 73 erbeuteten Punkten thronen die Recken von Trainer Xabi Alonso einsam an der Spitze der Tabelle. Zudem durften in Leverkusen alle durchatmen. Alonso hat den Bayern nämlich eine Absage erteilt und wird auch im kommenden Jahr an der Seitenlinie in Leverkusen stehen.

Nach 27 Bundesliga-Spieltagen ist die Werkself weiterhin ungeschlagen und erzielte 23 Siege und vier Remis. 86 Prozent der Heimspiele waren im deutschen Oberhaus von Erfolg gekrönt (12S, 2U). In sieben der 14 Ansetzungen auf heimischem Boden konnte eine weiße Weste gewahrt werden.

Bisweilen gab sich Leverkusen keine Blöße im DFB-Pokal. Die vermeintlich schwierigste Aufgabe wartete mit dem VfB Stuttgart im Viertelfinale, als ein Last-Minute-Erfolg herausschaute (3:2). Zuvor wurden bereits Paderborn (3:1), Sandhausen (5:2) und Teutonia 1905 (8:0) bezwungen.

Bisher gewann Bayer 04 einmal den DFB-Pokal und stand zuletzt 2020 im Endspiel, das jedoch mit 2:4 gegen Bayern München verloren ging. Die Chancen auf einen erneuten Finaleinzug bzw. Titelgewinn könnten kaum besser sein.

Leverkusen - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 TSG Hoffenheim (H), 3:2 SC Freiburg (A), 3:2 Qarabağ (H), 2:0 VfL Wolfsburg (H), 2:2 Qarabağ (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 1. FC Kaiserslautern (A), 4:0 VfL Osnabrück (A), 2:0 Hamburger SV (H), 2:2 Hannover 96 (A), 2:0 Hansa Rostock (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Düsseldorf: 3:0 (H), 3:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A), 4:1 (A).



Düsseldorf hat im Pokal nichts zu verschenken. Der zweimalige Pokalgewinner will ebenfalls ins Endspiel, um dort gegen Saarbrücken oder Kaiserslautern den Titel zu holen. Mut schöpften die Mannen von Trainer Daniel Thioune beim souveränen 3:1 in Kaiserslautern am vergangenen Spieltag, es war bereits der dritte Liga-Erfolg in Serie. Aufgrund der neun Punkte kletterte die Fortuna auf Rang 3 der Tabelle und konnte am Hamburger SV vorbeiziehen. Nach vier Jahren Zweitklassigkeit darf F95 ernsthaft von einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus träumen. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Kiel und somit einen direkten Aufstiegsplatz beträgt mittlerweile sechs Punkte.

Neben Kiel fungiert Düsseldorf als bestes Auswärtsteam des deutschen Unterhauses und gewann sieben von insgesamt 14 Fernduellen. Dennoch zeichnete sich zuletzt ein leichter Abwärtstrend in der Fremde ab. Nur zwei von sechs Auswärtsspielen waren von Erfolg gekrönt (3U, 1N). Keines der direkten Fernduelle gegen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 9 wurde siegreich gestaltet (4U, 3N). Im bisherigen Pokal-Verlauf hatte Fortuna mal abgesehen vom FC St. Pauli (4:3 n. E.) mit Illertissen (3:1), Unterhaching (6:3 n. V.) und Magdeburg (2:1) keine sonderbar schwierigen Aufgaben zu bewältigen.

Unser Leverkusen - Düsseldorf Tipp: Leverkusen gewinnt zu Null

Im Rheinischen-Derby ist der Bundesligist den Recken aus Düsseldorf in sämtlichen Belangen überlegen und verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen. Eine Tatsache, die anhand des mehr als 15-fachen Kader-Marktwertes bestätigt wird.

Obwohl der DFB-Pokal bekannterweise seine eigenen Gesetze schreibt, deuten sämtliche Zeichen auf einen Heimsieg hin. Leverkusen wird die Paarung aus einer soliden Defensive heraus gestalten und am Ende einen Triumph mit weißer Weste erringen.