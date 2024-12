Leverkusen - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 09:00 Uhr Leverkusen - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der Meister an den Bayern drin?

Unser Leverkusen - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Zum Ende der Herbstsaison ist die Werkself richtig in Fahrt gekommen. Auch der Wett Tipp heute verspricht zum Jahresausklang einen weiteren Sieg.

Zwischenzeitlich hatte Leverkusen im Titelrennen schon neun Punkte Rückstand auf die Bayern. Doch Bayer konnte die letzten sieben Pflichtspiele alle gewinnen. Darunter waren auch vier Siege in der Bundesliga. So ist die Werkself auf Rang 2 geklettert und hat den Abstand auf Rang 1 und die Münchner auf vier Zähler verkürzt.

Nur zu gerne würden die Männer von Coach Xabi Alonso ihre Serie auch am letzten Spieltag vor der Winterpause ausbauen. Die Chancen dafür stehen in der Leverkusen Freiburg Prognose laut den Buchmachern auch ganz gut.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,98 bei LeoVegas den Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand: 1/1”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Freiburg auf “Halbzeit/Endstand: 1/1”:

Leverkusen hat die vergangenen 7 Pflichtspiele alle gewonnen

Freiburg wartet seit 4 BL-Gastspielen auf einen Sieg

Die Breisgauer konnten nur eines der letzten 5 Duelle mit der Werkself für sich entscheiden

Leverkusen vs Freiburg Quoten Analyse:

Der amtierende Meister ist durch die Erfolge der vergangenen Wochen auf Rang 2 geklettert. Die Breisgauer haben vier Punkte weniger auf dem Konto. Die Leverkusen vs Freiburg Quoten schlagen sich klar auf die Seite der Hausherren.

Das hat natürlich auch mit dem Heimvorteil zu tun. So bekommt ihr für einen Sieg des Heimteams im besten Fall eine Quote von 1,43. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Leverkusen gegen Freiburg Wettquoten von über 7,00 belohnt.

Leverkusen vs Freiburg Prognose: Bayer hat die richtigen Schlüsse gezogen

Xabi Alonso hat in den vergangenen Wochen an einigen Stellschrauben gedreht. Leverkusen hat nach einem holprigen Start in die Saison dadurch wieder zur Geduld und Dominanz aus der Double-Saison gefunden. Damit bekommt der Gegner nur noch wenig Zugriff aufs Spiel. Lediglich vier Gegentreffer musste Bayer bei den sieben Siegen in Folge hinnehmen. Zuvor hatte es seit Liga-Start in 16 Spielen 21 Mal im Netz des Meisters geklingelt. Zudem reichten mit einer hohen Effizienz bei den jüngsten fünf Siegen im Schnitt vier Chancen für die insgesamt acht Treffer.

Und das obwohl Victor Boniface und Patrik Schick entweder angeschlagen waren oder nur zu Kurzeinsätzen kamen. Die Werkself verlor im gesamten Kalenderjahr 2024 auch kein Auswärtsspiel in der Liga. So etwas hatten bisher nur die Bayern zweimal geschafft (1986, 2013). Außerdem ließ lediglich der Rekordmeister in dieser BL-Saison weniger Schüsse zu. B04 kann den drittbesten xGA-Wert (16,1) vorweisen und hat auf der anderen Seite des Feldes auch die drittbeste Offensive (32 Tore). So liegt die Werkself in allen drei Wettbewerben wieder bestens im Rennen. Wer vor seinem Leverkusen Freiburg Tipp noch einen neuen Sportwetten-Anbieter sucht, sollte zuvor noch einen Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

In Freiburg stellte sich in dieser Spielzeit die Frage, wie sich Julian Schuster als Nachfolger der Trainer-Legende Christian Streich einfügen würde. Bisher gibt es im Breisgau keinen Grund zu klagen. Der SCF steht auf einem tollen 5. Platz und hat mit 24 Zählern schon jetzt fast genauso viele Punkte gesammelt wie in der kompletten Hinrunde der vergangenen Saison (25). Am vergangenen Spieltag feierte der Sport-Club einen eindrucksvollen 3:2-Erfolg gegen formstarke Wolfsburger.

Damit konnten die Badener auch eine eher schwache Phase mit gerade mal sechs Punkten aus sechs Liga-Spielen und dem blamablen Pokal-Aus bei Drittligist Bielefeld beenden. Gegen die Wölfe waren die Standards, die in dieser Saison mit lediglich drei Toren nach 13 Spieltagen noch kein großer Faktor waren, ein Schlüssel zum Erfolg. Die Abwehr kann auch den zweitbesten xGA-Wert (15,5) im Oberhaus vorweisen. Gegen einen amtierenden Meister ist Freiburg aber seit 16 BL-Partien sieglos (4U 12N).

Leverkusen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Augsburg (A), 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 St. Pauli (H), 1:0 Bayern München (A), 2:1 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:2 Wolfsburg (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:3 Bielefeld (A), 3:1 Gladbach (H), 0:4 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Freiburg: 3:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 2:3 (H), 2:1 (H)

Nach 50 Duellen führt Leverkusen die Bilanz gegen Freiburg mit 23 Siegen zu 13 Niederlagen an (14U). Zu Gast bei der Werkself ist der Unterschied mit nur sechs Erfolgen der Gäste in 25 Partien noch deutlicher (6U, 13N).

Von den letzten fünf Duellen konnten die Breisgauer auch nur eines für sich entscheiden (1U, 3N). So gewann Bayer auch beide Duelle in der Vorsaison gegen den SCF (2:1 daheim und 3:2 auswärts). Diese Statistik müssen wir in der Leverkusen Freiburg Prognose berücksichtigen.

So seht ihr Leverkusen - Freiburg im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 18:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Jeden Samstag steigt in der Bundesliga um 18:30 Uhr das Top-Spiel der Woche. Am 15. Spieltag treffen dabei Leverkusen und Freiburg in der BayArena aufeinander.

Übertragen wird das Spiel exklusiv von Sky.

Leverkusen vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie - Xhaka, Palacios - Frimpong, Wirtz, Grimaldo - Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb (beide Tor), Arthur, Belocian, Aleix Garcia, Andrich, Onyeka, Boniface, Stepanov, Tella, Terrier

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Osterhage - Doan, Dinkci, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: Huth, Müller (beide Tor), Gulde, Makengo, Ogbus, Rosenfelder, Schmidt, Sildillia, Höfler, Manzambi, Muslija, Röhl, Weißhaupt, Adamu, Gregoritsch, Philipp

Bei Bayer fallen sicher nur Hofmann und Adli aus. Ob es für Boniface schon reicht, ist in der Leverkusen vs Freiburg Prognose noch unklar.

Die Gäste aus dem Breisgau können bis auf Kyereh personell auf dem Vollen schöpfen.

Unser Leverkusen - Freiburg Tipp: “Halbzeit/Endstand: 1/1”

In der Bundesliga ist der Meister mittlerweile wieder seit zwölf Partien ungeschlagen. Coach Alonso hat aus einem mittelmäßigen Start die richtigen Lehren gezogen. Das Spiel von Bayer nähert sich immer mehr den Leistungen aus der Vorsaison an. So ist Leverkusen zurecht am Samstag gegen Freiburg der Favorit. Denn die Breisgauer spielen zwar auch eine ordentliche Saison, können aber bei der Formkurve und der Qualität nicht mit der Werkself mithalten.

Zudem tut sich der SCF auswärts schwerer als daheim und konnte in den letzten Duellen mit B04 auch nicht viel holen. Da Bayer schon in der ersten Hälfte so treffsicher ist, entscheiden wir uns für eine “Halbzeit/Endstand”-Wette.