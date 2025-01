Leverkusen - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 18.01.2025

SPORT1 Betting 17.01.2025 • 10:00 Uhr Leverkusen - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Übt Bayer weiter Druck auf die Bayern aus?

Unser Leverkusen - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Die Werkself gehört aktuell zu den formstärksten Teams in ganz Europa. So gehen wir im Wett Tipp heute vom nächsten Sieg für den amtierenden Meister aus.

Aller Anfang ist schwer! Das gilt in den ersten Liga-Spielen des neuen Jahres auch für die Borussia aus Mönchengladbach. Denn nachdem die Fohlen am vergangenen Wochenende den Tabellenführer aus München empfangen haben (0:1), steht an diesem Samstag ein Gastspiel beim Meister aus Leverkusen an.

Dazwischen setzte es für die Mannschaft vom Niederrhein am Dienstag eine bittere 1:5-Pleite in Wolfsburg. Die Quoten der Leverkusen Gladbach Prognose sagen für die Männer von Coach Gerardo Seoane nun die dritte Niederlage in Serie an.

Wir sehen das genauso und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Betano den Leverkusen Gladbach Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Gladbach auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Leverkusen hat die letzten 10 Pflichtspiele alle gewonnen

Die Werkself ist seit 10 Duellen gegen die Fohlen ohne Niederlage

Bayer hat nur eine der letzten 51 BL-Partien verloren

Leverkusen vs Gladbach Quoten Analyse:

Bayer ist der erste Verfolger von Tabellenführer FC Bayern. Die Fohlen sind dagegen auf Rang 11 abgerutscht. Da dann auch noch der Heimvorteil für die Werkself hinzukommt, fallen die Leverkusen vs Gladbach Quoten recht deutlich aus.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch in den diversen Sportwetten Apps mit einer Höchstquote von 1,29 begnügen. Dafür warten für die volle Punktzahl der Gäste Leverkusen gegen Gladbach Wettquoten zwischen 9,00 und 11,0 auf euch.



Leverkusen vs Gladbach Prognose: Der Meister hat die Balance wiedergefunden

Nach der historischen Vorsaison war Leverkusen etwas mühsam in die neue Spielzeit gekommen und konnte von den ersten 17 Pflichtspielen dieser Saison gerade mal acht für sich entscheiden (7U, 2N). Zwischenzeitlich hatte Bayer schon neun Punkte Rückstand auf die Bayern, doch dann fand die Werkself wieder zu jener Balance, mit der sie 2023/24 das Double geholt hatte. Nachdem B04 in den ersten acht Liga-Spielen im Schnitt noch 1,9 Treffer kassiert hatte, sank der Schnitt in der aktuellen Serie von zehn Pflichtspiel-Siegen auf 0,7 Gegentore.

So ist der Meister seit 15 BL-Spielen ungeschlagen und hat saisonübergreifend nur eine der letzten 51 Bundesliga-Partien verloren. Lediglich die Bayern haben 2024/25 weniger Schüsse zugelassen. Zudem kommen gerade mal zwei Teams auf eine höhere „Shooting Accuracy“. 54,7 Prozent der Schüsse kommen aufs gegnerische Tor. Aus einem xGA-Wert von 18,8 (Platz 2) resultieren 23 Gegentore (Platz 5). Auf der anderen Seite des Spielfeldes wird der xG Wert von 32,4 um 8,6 Treffer übertroffen (41 Tore - zweitbeste Offensive). Die Werkself holte außerdem ligaweit die geteilt meisten Punkte nach Rückständen (9).

Die Gladbacher hatten das Jahr 2024 mit einer guten Serie beendet. In elf Partien hatten die Fohlen nur zwei Niederlagen kassiert, bei sechs Siegen und drei Remis. Am Dienstag in Wolfsburg verfiel die Mannschaft aber wieder in alte Muster. In der letzten halben Stunde ergaben sich die Gäste gegen die Wölfe kopf-, hilf- und führungslos ihrem Schicksal und gingen deshalb mit einem 1:5 vom Platz. So viele Gegentore hatte das Team unter Gerardo Seoane noch nie hinnehmen müssen. Allein am Fehlen von Tim Kleindienst und Franck Honorat lag der krasse Systemabsturz sicher nicht, doch gerade Kleindienst hat einen großen Wert für die Mannschaft. Der Nationalspieler übt in vorderer Linie viel Druck aus und trägt so viel zur Stabilität bei.

Die Fohlen lassen in der Liga die meisten Schüsse zu und stehen bei den xGA nur auf Platz 17. 26 Gegentore reichen aber immerhin für Rang 9. Zudem hat die Mannschaft in dieser BL-Saison noch keinen Punkt nach einer Führung abgegeben, doch am Samstagabend spielen die Borussen nicht gerne. Zu diesem Termin konnte man keines der letzten zwölf Top-Spiele gewinnen (4U, 8N). Diese Bilanz passt natürlich ganz gut zu unserem Leverkusen Gladbach Tipp.

Leverkusen - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:0 Mainz (H), 3:2 Dortmund (A), 2:0 Oberhausen (H), 5:1 Freiburg (H), 2:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:5 Wolfsburg (A), 0:1 Bayern München (H), 2:2 Nijmegen (H), 2:1 Hoffenheim (A), 4:1 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Gladbach: 3:2 (A), 0:0 (H), 3:0 (A), 2:2 (H), 3:2 (A)

Diese Paarung wurde in der Bundesliga schon 85 Mal ausgetragen. Bayer hat hier mit 35 Siegen zu 22 Niederlagen die Nase vorne. Besonders wichtig für unsere Leverkusen Gladbach Prognose sind aber die letzten Aufeinandertreffen, denn Leverkusen ist seit zehn BL-Duellen gegen Mönchengladbach ungeschlagen (8S, 2U).

Den letzten Sieg gegen die Werkself holten die Fohlen im November 2019 mit einem 2:1 in der BayArena. Auch die letzten beiden Vergleiche zu Gast bei B04 endeten mit einem Remis.

So seht ihr Leverkusen - Gladbach im TV oder Stream:

18. Januar 2025, 18:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Ab der kommenden Saison mischt DAZN auch am Bundesliga-Samstag mit, doch in diesem Jahr hat Sky noch die Exklusivrechte für die Spiele um 15:30 Uhr und das Top-Spiel um 18:30 Uhr.

So gibt es das Duell zwischen Leverkusen und Gladbach in der BayArena auch live bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Leverkusen vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo – Palacios, Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb (beide Tor), Arthur, Mukiele, Aleix Garcia, Hofmann, Onyeka, Stepanov, Tella, Terrier

Startelf Gladbach: Nicolas – Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich – Weigl – Reitz, Sander – Plea, Hack – Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Omlin, Sippel (beide Tor), Chiarodia, Friedrich, Lainer, Netz, Neuhaus, Ngoumou, Stöger, Swider, Borges Sanches, Cvancara, Fukuda, Ranos

Bei den Hausherren fallen am Samstag Belocian, Adli, Boniface und Sarco aus. Die Gäste können dagegen wieder auf Top-Stürmer Tim Kleindienst zurückgreifen, was für die Leverkusen Gladbach Prognose durchaus wichtig ist.

Allerdings fehlt mit Honorat ein anderer wichtiger Spieler.

Unser Leverkusen - Gladbach Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Die Werkself hat nach einem holprigen Start ihr Mindset aus der Vorsaison wiedergefunden. Die Offensive ist wieder extrem treffsicher und die Defensive deutlich stabiler. So spricht auch am Samstagabend alles für Leverkusen.

Bei Dingen wie der Formkurve oder dem direkten Vergleich hat Bayer klar die Nase vorne. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Fohlen nicht so gerne am Samstagabend spielen. Außerdem fällt weiterhin ein ganz wichtiger Spieler bei den Gästen aus.