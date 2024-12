Leverkusen - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 10.12

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 11:00 Uhr Leverkusen - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Erzielt Florian Wirtz wieder eine Führung?

Unser Leverkusen - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Die Nerazzurri sind das einzig übrig gebliebene Team in der Königsklasse, dem noch kein Gegentor eingeschenkt wurde. Ihre Verteidigung wird im Wett Tipp heute erneut zum Faktor.

Was RB Leipzig am vergangenen Spieltag der Königsklasse widerfahren ist (0:1 vs. Inter Mailand) bahnt sich in unserer Leverkusen Inter Mailand Prognose auch für die Werkself an. Die Nerazzurri sind als einziger Champions-League-Teilnehmer noch ohne Gegentor und haben in der Königsklasse zuletzt drei 1:0-Siege in Serie gefeiert.

Bevor Bayer am fünften Spieltag der Königsklasse einen befreienden 5:0-Sieg gegen RB Salzburg genießen durfte, erzielte die Werkself in drei aufeinanderfolgenden Partien maximal einen Treffer. Im Leverkusen Inter Mailand Wett Tipp heute erwarten wir von “Leverkusen Unter 1,5 Tore” und erhalten dafür von Merkur Bets eine Quote von 1,77 .

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Inter Mailand auf “Leverkusen Unter 1,5 Tore”:

Inter hat zuletzt 4 Champions-League-Spiele in Folge zu Null gewonnen.

Leverkusen erzielte in 3 der letzten 4 Champions-League-Partien “Unter 1,5 Tore”.

Yann Sommer beendete als Torhüter von Inter Mailand 9 seiner 12 Partien ohne Gegentor.

Leverkusen vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Auf dem Rasen der heimischen BayArena gewann die Werkself bisher ihre beiden Champions-League-Partien dieser Saison. Am zweiten Spieltag schlug der amtierende deutsche Meister mit AC Milan bereits den Stadt-Rivalen der Nerazzurri (1:0). Für einen erneuten Erfolg der Hausherren findet ihr Leverkusen Inter Mailand Quoten bis circa 2,30.

Für jegliche Leverkusen Inter Mailand Wettquoten bietet sich die Verwendung einer Gratiswette an. Beide Teams waren zuletzt extrem gut drauf und gewannen jeweils ihre Generalprobe am vergangenen Wochenende. Attraktiv erscheinen vor allem die Siegquoten der Gäste, die mehr als den dreifachen Gewinn versprechen.

Leverkusen vs Inter Mailand Prognose: Ein Wiedersehen mit Calhanoglu

Hakan Calhanoglu hat schon jetzt eine beachtliche Karriere hinter sich gebracht und ist mit 30 Jahren noch längst nicht am Ende angekommen. Seine Qualitäten als Distanzschütze und Freistoß-Ass sind auch den Verantwortlichen aus Leverkusen bestens bekannt.

Zwischen 2014 und 2017 bestritt der türkische Nationalspieler 115 Pflichtspiele im Dress der Werkself, erzielte 28 Tore und legte 29 weitere Treffer auf. Seit 2021 läuft Calhanoglu für Inter Mailand auf und ist zu einer Säule im 3-5-2-System von Simone Inzaghi geworden.

In den fünf vorangegangenen Champions-League-Partien dieser Spielzeit erzielte der Mittelfeldspieler bereits zwei Treffer - beide natürlich via Standard. Gegen Belgrad eröffnete er mit seinem direkten Freistoß-Treffer die Torflut (4:0) und im Duell mit Arsenal besorgte er mit dem entscheidenden Elfmeter den 1:0-Sieg.

Es kommt nicht selten vor, dass Spieler gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber besonders stark aufspielen. Sucht ihr deswegen in der Interwetten App nach einem Leverkusen Inter Mailand Tipp für “Hakan Calhanoglu trifft”, findet ihr eine Quote von 5,50.

Leverkusen - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 St. Pauli (H), 1:0 Bayern (A), 2:1 Union Berlin (A), 5:0 RB Salzburg (H), 5:2 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:1 Parma (H), 1:0 RB Leipzig (H), 5:0 Hellas Verona (A), 1:1 Neapel (H), 1:0 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Inter Mailand: 1:2 (A), 0:2 (H), 2:3 (A).

Die vermeintlich größte Entwicklung hat Hakan Calhanoglu bei Inter Mailand in der Arbeit gegen den Ball gemacht. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen erlaubte der 30-Jährige in dieser CL-Saison noch keinen Gegentreffer.

Zuletzt gewann Inter vier Partien in der Königsklasse ohne Gegentor, die letzten drei endeten jeweils mit einem 1:0-Sieg der Nerazzurri. Torhüter Yann Sommer stand bis jetzt in zwölf CL-Partien für den italienischen Meister im Kasten und beendete 75 Prozent (9) ohne Gegentreffer. Eine weitere ist aber auch in der Leverkusen gegen Inter Mailand Prognose möglich.

Xabi Alonso muss seine Mannschaft somit auf die vielleicht beste Verteidigung der diesjährigen CL-Saison vorbereiten. Ausgerechnet in dieser Paarung fehlen dem Trainer der Werkself seine Mittelstürmer.

Victor Boniface und Patrik Schick werden voraussichtlich beide nicht zur Verfügung stehen, sodass möglicherweise wieder Florian Wirtz im Angriff auflaufen wird. Der deutsche Nationalspieler bewies zuletzt aber, dass er ebenfalls ein veritabler Torschütze ist.

An drei der fünf vorangegangenen Spieltage in der Königsklasse erzielte Florian Wirtz den ersten Treffer einer Partie. Gelingt ihm das auch gegen Inter, könnt ihr für diesen Leverkusen gegen Inter Mailand Tipp den Interwetten Bonus in einer Quote von 10,00 gewinnbringend spielen.

Mehr als ein Tor trauen wir den Gastgebern gegen den Tabellenzweiten der Königsklasse allerdings nicht zu. Leverkusen gewann am fünften Spieltag zwar deutlich gegen RB Salzburg (5:0), erzielte zuvor jedoch in drei aufeinanderfolgenden Begegnungen der Champions League “Unter 1,5 Tore”.

Die erwartbaren Gegentreffer der Nerazzurri liegen im Bereich der Top 10 (5,7 xGA). Knapp dahinter taucht bereits die Werkself auf (6,4 xGA). Nicht auszuschließen ist auch ein torarmes Duell mit maximal zwei Treffern.

Leverkusen vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Hincapie, Tah, Frimpong, Andrich, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Tella, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Belocian, Mukiele, Garcia, Arthur, Onyeka, Alajbegovic, Terrier, Stepanov

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bastoni, Bisseck, de Vrij, Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Calligaris, Josep Martinez, Tomas Palacios, Augusto, Darmian, Asllani, Frattesi, Zielinski, Buchanan, Correa, Taremi, Arnautovic

Bisher trafen die beiden Teams in drei Paarungen aufeinander. Jeder einzelne Vergleich wurde mit einem “Sieg Inter” abgepfiffen, was sich auch auf die Leverkusen Inter Mailand Prognose auswirkt. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Viertelfinale der Europa-League statt. Im Jahr 2020 gewann Inter knapp mit 2:1.

Die beiden vorangegangenen Begegnungen zwischen Leverkusen und Inter Mailand sind bereits einige Jahre her und fanden in der Champions League statt. 2002 gewann Inter zu Hause mit 3:2, nur wenige Monate später folgte ein 2:0-Sieg in Leverkusen.

Unser Leverkusen - Inter Mailand Tipp: Leverkusen Unter 1,5 Tore

Die Werkself trifft im eigenen Stadion auf eine extrem erfahrene Champions-League-Truppe, der noch kein Gegentor in der Königsklasse zugefügt wurde. Mit Hilfe der individuellen Qualität könnte Bayer ein Tor gelingen, zwei wären in unseren Augen jedoch bereits eine Überraschung.