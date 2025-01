Leverkusen - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 13.01.2025

SPORT1 Betting 13.01.2025 • 12:08 Uhr Leverkusen - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Welches Team setzt den Erfolgslauf fort?

Unser Leverkusen - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.01.2025 lautet: Leverkusen wird von Spiel zu Spiel besser und gibt die Titelverteidigung nicht auf. Mainz gilt als größtes Überraschungsteam, das auch im Wett Tipp heute zumindest treffen wird.

Am 14. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Bundesliga, wenn Bayer Leverkusen auf Mainz 05 trifft. Bayer Leverkusen, aktuell auf Platz 2 mit 35 Punkten, empfängt die formstarken Mainzer, die auf Platz 5 mit 28 Punkten stehen. Beide Teams zeigten in den letzten Spielen beeindruckende Leistungen und beflügeln damit die Leverkusen Mainz Prognose.

Leverkusen hat die letzten neun Pflichtspiele allesamt gewonnen und ist seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen. Dabei erzielte die Werkself in den letzten fünf Pflichtspielen durchschnittlich 2,6 Tore pro Spiel. Mainz 05 hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und kommt ebenfalls mit viel Selbstvertrauen in die BayArena.

Daher lautet unser Leverkusen Mainz Wett Tipp heute: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,75 bei Betano .

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Mainz auf „Beide Teams treffen“:

Leverkusen hat in den letzten 5 Pflichtspielen durchschnittlich 2,60 Tore pro Spiel erzielt, Mainz immerhin auch 2,40

Mainz 05 hat in den letzten 7 Spielen immer getroffen, was unseren Leverkusen Mainz Tipp begünstigt.

Bayer Leverkusen hat in 75 Prozent der letzten 8 Spiele gegen Mainz das erste Tor erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Mainz Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für dieses Spiel lautet „Beide Teams treffen: Ja“. Diese Wahl basiert auf der starken Offensivform beider Teams in den letzten Spielen und der Tatsache, dass beide Mannschaften regelmäßig Tore erzielen. Mit Leverkusen vs Mainz Quoten für den Heimsieg von nur 1,44, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt, geht der Meister als Favorit in diese Begegnung.

Obwohl Mainz 05 eine tolle Serie hinlegt und ungeahnte Höhenluft schnuppert, sind Quoten von 7,10 für den Auswärtssieg schon sehr, sehr hoch gegriffen und stellen aus unserer Sicht nicht die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel dar. Das Unentschieden bringt Leverkusen Mainz Wettquoten um 4,75. Sollte euch ein solcher Tipp reizen, sichert euch auch unbedingt einen Sportwetten Bonus .

Leverkusen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 Dortmund (A), 5:1 Freiburg (H), 2:0 Augsburg (A), 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 St. Pauli (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:0 Bochum (H), 3:1 Frankfurt (A), 2:1 Bayern (H), 3:4 Wolfsburg (A), 2:0 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Mainz: 2:1 (H), 3:0 (A), 2:3 (H), 3:0 (A), 2:3 (A).

Ein spannendes Spiel ist laut Leverkusen gegen Mainz Prognose garantiert, bei dem beide Teams ihre Offensivkraft unter Beweis stellen werden.

Bayer Leverkusen hat in dieser Saison durchschnittlich 2,5 Tore in 16 Liga-Spielen erzielt. Patrik Schick ist der beste Torschütze von Leverkusen mit elf Toren. Im letzten Heimspiel gegen Mainz gewann Leverkusen mit 2:1 und Leverkusen erzielte in 75 Prozent der letzten acht Spiele gegen Mainz das erste Tor.