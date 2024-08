Leverkusen - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 31.08.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 09:00 Uhr Leverkusen - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verliert Leipzig schon wieder gegen die Werkself?

Unser Leverkusen - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Zuletzt verlor Leipzig drei Liga-Spiele in Serie gegen den amtierenden deutschen Meister, den wir im Wett Tipp heute ein weiteres Mal favorisieren.

Mühevoll und nicht ohne Verluste gewann RB Leipzig den Saisonstart gegen VfL Bochum mit 1:0. Kapitän Willi Orban opferte sich in der 85. Minute für sein Team und rettete die Roten Bullen durch eine Notbremse vor einem möglichen Ausgleich. Allerdings muss er wegen der Roten Karte in der Leverkusen RB Leipzig Prognose auf der Tribüne verweilen.

Bereits in der vergangenen Saison verpasste der Routinier das zweite Liga-Duell gegen Leverkusen (2:3). Sein Ausfall stärkt unsere Annahme. Im Leverkusen RB Leipzig Wett Tipp heute favorisieren wir bei Happybet eine Quote von 1,80 für einen „Sieg Leverkusen“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs RB Leipzig auf „Sieg Leverkusen“:

Leverkusen gewann die letzten 3 Bundesliga-Spiele gegen RB Leipzig.

RB Leipzig muss auf Kapitän Willi Orban verzichten (Rotsperre).

Leverkusen erspielte sich am ersten Spieltag 2,7 xG, Leipzig nur 1,6 erwartbare Tore.

Leverkusen vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Bilanz der vergangenen Duelle passt hervorragend zu den Leverkusen RB Leipzig Quoten der Wettanbieter. Die Werkself erreicht in der Spitze eine Siegquote von rund 1,80, die wir durchaus für einen Sportwetten Bonus in Betracht ziehen.

Die Sachsen gingen in den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen mit B04 zwar nie wirklich unter, kassierten insgesamt aber acht Gegentore. Die Reise in die BayArena beginnt für RBL am zweiten Spieltag mit Leverkusen RB Leipzig Wettquoten bis 4,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs RB Leipzig Prognose: Das übliche Drehbuch

Die Werkself hielt über den Sommer beinahe das gesamte Team beisammen. Große Namen gingen nicht von Bord, stattdessen wurden mit Aleix Garcia, Martien Terrier und Jeanuel Belocian punktuelle Verstärkungen geholt.

Den Weg in die Startelf fand am ersten Spieltag keiner der Neuzugänge, ebenso wenig fand Gladbach eine Route fernab des typischen Drehbuchs aus der vergangenen Saison. Leverkusen arbeitete im Angriff mit der feinen Klinge und erzielte in der 100. Spielminute den 3:2-Siegtreffer.

Ein typisches Spiel der Werkself eben, die in der abgelaufenen Saison 28 der 34 Bundesliga-Spiele gewonnen hat. Dabei feierte Xabi Alonso mit seiner Mannschaft zwei Erfolge gegen RB Leipzig (je 3:2).

Am 18. Spieltag der Vorsaison erfuhren die Leipziger am eigenen Leib, wie sich eine späte Niederlage gegen den späteren deutschen Meister anfühlt. Die Roten Bullen übernahmen im Laufe der Partie zwei Mal die Führung, kassierten in der Nachspielzeit (90.+1) aber den entscheidenden Gegentreffer durch Piero Hincapie.

Leverkusen - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 Gladbach (A), 4:3 n.E. VfB Stuttgart (H), 1:1 Real Betis (H), 1:4 Arsenal (A), 2:2 Lens (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Bochum (H), 4:1 Essen (A), 1:1 PSG (H), 0:3 Wolverhampton (A), 2:0 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. RB Leipzig: 3:2 (A), 3:2 (H), 2:0 (H), 0:2 (A), 0:1 (H).

Wie schon am 18. Spieltag der vergangenen Saison, muss RB Leipzig das Topspiel am kommenden Samstag ohne Kapitän Willi Orban bestreiten.

Sein Ausfall (Rotsperre) im Leverkusen RB Leipzig Tipp wird sich in der Verteidigung der Sachsen bemerkbar machen. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste der 31-Jährige 15 Bundesligaspiele wegen einer Knieverletzung - nur vier der 15 Begegnungen beendete RB Leipzig ohne Gegentor.

Die Hintermannschaft der Werkself offenbarte gegen Gladbach noch unerwartet große Lücken in der letzten Reihe, glich das jedoch mit fulminantem Offensivspiel wieder aus. Nur Hoffenheim (3,5 xG) erspielte sich am ersten Spieltag mehr erwartbare Tore als B04 (2,7 xG).

Leipzig hingegen hatte wesentlich größere Probleme mit dem giftigen Pressing der Bochumer und sammelte im Laufe der Begegnung nur 1,3 erwartbare Tore. Die Rote Karte kassierte Willi Orban erst spät (85. Minute), sodass der Platzverweis nicht als Erklärung dienen kann.

Die Leverkusen RB Leipzig Prognose berücksichtigt den etwas stärkeren Auftakt der Leverkusener sowie das Heimspiel für B04. Zuletzt gewann Bayer zwei Heimspiele in Serie gegen die Sachsen (3:2, 2:0) und erzielte insgesamt fünf Treffer.

So seht ihr Leverkusen - RB Leipzig im TV oder Stream:

31. August, 18.30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Beinahe hätte Leverkusen (25) im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison doppelt so viele Schüsse wie Leipzig (13) abgegeben. Die Anzahl der Abschlüsse ist nicht immer aussagekräftig, unterstreicht in diesem Fall aber die größere Offensivkraft der Hausherren.

Darüber hinaus stach Florian Wirtz aus seiner Mannschaft heraus, erzielte zwei Tore und sammelte die drittmeisten erwartbaren Treffer am ersten Spieltag (1,11 xG). Bei mehreren deutschen Wettanbietern könnt ihr eine Wette auf „Florian Wirtz trifft“ abgeben.

Leverkusen vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Hincapie, Tah, Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Belocian, Kossonou, Arthur, Aleix Garcia, Adli, Terrier, Tella, Schick

Startelf RB Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum, Haidara, Seiwald, Kampl, Simons, Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Klostermann, Baumgartner, Elmas, gebel, Nusa, Poulsen, Andre Silva

Das Positionsspiel der Werkself war schon in der abgelaufenen Spielzeit bemerkenswert und war es gegen Gladbach erneut. Leverkusen (186) spielte nach Dortmund (224) die meisten Pässe ins letzte Drittel und brachte 77,42 Prozent dieser Zuspiele an den eigenen Mann - der zweitbeste Wert hinter dem BVB (87,50 Prozent).

Leipzig zeigte sich in dieser Kategorie erheblich weniger zielstrebig und spielte gegen Bochum nur 98 Pässe ins Angriffsdrittel, wovon deutlich weniger Zuspiele ihren Weg zum anvisierten Zielspieler fanden (64,29 Prozent).

Unser Leverkusen - RB Leipzig Tipp: Sieg Leverkusen

Xabi Alonso kann im zweiten Jahr bei der Werkself auf seine Arbeit der ersten Saison aufbauen. Letztes Jahr gewann B04 14 von 17 Bundesliga-Heimspielen mit einem grandiosen Torverhältnis von 47:11. Die notwendige Form der Gastgeber ist trotz des knappen Siegs am ersten Spieltag (3:2 vs. Gladbach) vorhanden, sodass wir den Sachsen ein Rückreise-Ticket ohne Punkte mitgeben.