Leverkusen - Sparta Prag Tipp, Prognose, Quoten 29.1.2025

Unser Leverkusen - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Unglücklich verpasste die Werkself zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen einen Sieg. Im Wett Tipp heute belohnt sich der amtierende deutsche Meister wieder für seine Mühen.

Um einen Heimsieg kommen wir in der Leverkusen Sparta Prag Prognose nicht herum. Die Werkself gewann ihre drei vorangegangenen Champions-League-Heimspiele allesamt ohne Gegentor. Diese Option wirft allerdings keinen großen Gewinn ab, weshalb wir andere Varianten für einen Heimsieg ins Spiel bringen. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte B04 am vergangenen Wochenende gegen RB Leipzig (2:2) definitiv gewinnen dürfen.

Die Tore holen die Gastgeber unter der Woche nach. Bei Merkur Bets spielen wir zu einer Quote von 1,89 den Leverkusen Sparta Prag Wett Tipp heute auf “Sieg Leverkusen (HC -2)”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Sparta Prag auf “Sieg Leverkusen (HC -2)”:

Leverkusen vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Die Recherche nach geeigneten Leverkusen Sparta Prag Quoten hat sich als knifflig erwiesen. Zu Hause ist Bayer mit Siegquoten von unter 1,20 derart hoch favorisiert, dass die klassischen Wetten keinen lohnenswerten Value aufweisen.

Zudem berücksichtigen die Leverkusen Sparta Prag Wettquoten, dass die Gäste bereits keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den Playoffs haben. Sogar eine Gratiswette ist bei Siegquoten bis 22,00 keine echte Option.

Leverkusen vs Sparta Prag Prognose: Bayer will den Fixplatz

Die Liga-Phase der Königsklasse geht in ihren letzten Spieltag. Leverkusen belegt derzeit den achten Tabellenplatz. Es ist die letzte Position, die eine direkte Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale verspricht.

Gewinnt die Werkself, spart sie sich zwei Playoff-Spiele und somit wichtige Körner für die heiße Saisonphase. Unser Leverkusen vs. Sparta Prag Tipp sollte die Nerven der B04-Anhänger beruhigen. Wir erwarten einen klaren Favoritensieg der Gastgeber.

Leverkusen - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Allerdings erhöht ein Zu-Null-Sieg der Gastgeber unsere Erfolgschancen für die Leverkusen vs. Sparta Prag Prognose. Die Gäste kassierten in sieben Champions-League-Begegnungen bereits 19 Gegentreffer.

Florian Wirtz ist aktuell einer von nur drei Spielern in der Königsklasse, der bei fünf oder mehr Toren (5), zehn oder mehr herausgespielten Großchancen (18) und zehn oder mehr abgeschlossenen Dribblings (16) steht.

Wer sich über die aktuelle Form des deutschen Nationalspielers nochmal informieren will, sollte sich für den Leverkusen vs. Spart Prag Tipp die Highlights aus dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (2:2) ins Gedächtnis rufen.

So seht ihr Leverkusen - Sparta Prag im TV oder Stream:

Sparta Prag ist seit 15 Champions-League-Auswärtsspielen sieglos (3U, 12N) und kassierte in diesen Paarungen insgesamt 38 Gegentreffer. Drei der sieben absolvierten CL-Spieltage dieser Saison beendete die Friis-Elf mit vier oder mehr Gegentreffern.

Leverkusen verwandelte bislang 12,3 Prozent der eigenen Abschlüsse und visierte das gegnerische Tor 6,1 Mal pro Spieltag an (10.). Zwei der sieben Champions-League-Partien gewann Leverkusen bereits mit mindestens vier Toren Differenz.

Leverkusen vs Sparta Prag: Die möglichen Aufstellungen

Bevor Leverkusen am vergangenen CL-Spieltag mit 1:2 gegen Atletico Madrid verloren hat, gewann die Werkself in der Liga-Phase zwei Paarungen ohne Gegentor in Folge mit insgesamt 6:0 Toren.