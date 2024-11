Liverpool - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten 09.11.2024

Unser Liverpool - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.11.2024 lautet: Zuletzt gewannen die Reds fünf von sechs Heimspielen gegen Aston Villa. Ein weiterer Erfolg der Gastgeber wartet im Wett Tipp heute.

Unter der Woche fuhr Liverpool den vierten Sieg im vierten Champions-League-Spiel ein (4:0 vs. Leverkusen) und stärkte damit seine Position in der Liverpool Aston Villa Prognose. Die Villans hingegen unterlagen mit 0:1 in Brügge, nachdem ein kurioses Handspiel von Jonathan Mings zum gewinnbringenden Strafstoß der Belgier geführt hatte.