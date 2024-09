Liverpool - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten 21.09.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 09:23 Uhr Liverpool - Bournemouth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Kann der Außenseiter die Reds ärgern?

Unser Liverpool - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.09.2024 lautet: Die „Reds“ sind auf Wiedergutmachung aus. Diese dürfte im Wett Tipp heute gegen die Cherries auch gelingen.

Nach der „Ära Jürgen Klopp“ stand in diesem Sommer in Liverpool ein großer Neuanfang an. Doch die Reds starteten unter Neo-Trainer Arne Slot überraschend gut mit drei Siegen ohne Gegentor in die Saison. Den ersten Rückschlag setzte es am vergangenen Spieltag mit der 0:1-Heimpleite gegen Nottingham. Diese Scharte will der LFC möglichst schnell auswetzen. Am besten schon im Heimspiel gegen die Cherries. Beim Blick auf die Wettquoten der Liverpool Bournemouth Prognose stehen die Chancen dafür auch recht gut.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Sieg Liverpool HC -1″.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Bournemouth auf „Sieg Liverpool HC -1″:

Liverpool hat noch nie ein Premier-League-Heimspiel gegen Bournemouth verloren

Im Anschluss an eine Europapokal-Woche verloren die Reds lediglich eines der letzten 11 Liga-Spiele

Gegen Top-4-Teams konnten die Cherries nur 2 der jüngsten 29 Partien gewinnen

Liverpool vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben sich zu dieser Paarung eine klare Meinung gebildet. Für einen Heimsieg bekommt ihr bestenfalls Liverpool vs. Bournemouth Quoten von 1,30. So sind die Gäste die klaren Außenseiter.

Ein Dreier der Cherries wird mit Liverpool Bournemouth Wettquoten zwischen 8,50 und 9,50 belohnt. Wenn ihr dem Außenseiter an der Anfield Road etwas zutraut, könnt ihr euch mit einer Gratiswette etwas absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Bournemouth Prognose: Zeigen die Reds eine Reaktion?

Im Vergleich zu Jürgen Klopp setzt Arne Slot mehr auf Kontrolle. Zudem will der Coach mehr Breite. Diese Umstellung dauert eben. Dafür legten die Reds mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen überraschend gut los. Auch am vergangenen Wochenende gegen Nottingham kamen die Hausherren auf 69 Prozent Ballbesitz und 14:5 Torschüsse. Da die Präzision im Passspiel fehlte, kam man nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0,94 und kassierte am Ende eine 0:1-Pleite. Am Dienstag beim Champions-League-Auftakt zu Gast bei AC Milan geriet der LFC auch nach wenigen Minuten in Rückstand.

Doch die Mannschaft ließ sich nicht beirren und drehte die Partie am Ende in einen verdienten 3:1-Erfolg. In der Premier League hat kein Team weniger Schüsse zugelassen (28) und weniger Gegentore kassiert (1) als der LFC. Hinzu kommen der niedrigste xG-Against Wert (2,8) und die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor (10). Nur Manchester City (9,3) hat an den ersten vier Spieltagen einen höheren Expected-Goals-Wert geschaffen als Liverpool (8,0). Zudem kassierten die Reds nach einer Europapokal-Woche in den vergangenen elf PL-Spielen gerade mal eine Niederlage (6S, 4U). Bleibt es auch im Liverpool Bournemouth Tipp dabei?

Im Sommer 2023 wurde der Spanier Andoni Iraola als neuer Coach von Bournemouth verpflichtet. Der Start verlief mit neun Spielen ohne Sieg alles andere als perfekt. Doch dann bekamen die Cherries unter ihrem neuen Trainer die Kurve und kamen am Ende auf 48 Punkte und den 12. Platz. Das war das beste Ergebnis des Vereins in seiner Premier-League-Geschichte. Mit 21 Punkten aus 19 Gastspielen reichte es in der Auswärtstabelle sogar für den 9. Rang. Im Sommer musste der Verein dann seinen Sportdirektor nach Liverpool und seinen Top-Stürmer zu den Spurs ziehen lassen.

Trotzdem hoffen die Fans auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in der Liverpool Bournemouth Prognose. Von den letzten sieben PL-Spielen konnte der AFC lediglich eines gewinnen (2U, 4N). Den einzigen Sieg in der neuen Saison holte Bournemouth mit einem 3:2 in Everton, nachdem man schon mit 0:2 zurücklag. Dabei gaben die Cherries (65) nach Brighton (67) und Man City (66) die meisten Schüsse in der bisherigen PL-Saison ab. Auch bei den Expected Goals liegt man auf dem vierten Platz (7,6), muss aber die drittschwächste Chancenverwertung (10,4 Prozent) hinnehmen.

Liverpool - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 AC Milan (A), 0:1 Nottingham Forest (H), 3:0 Manchester United (A), 2:0 Brentford (H), 2:0 Ipswich Town (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:1 Chelsea (H), 3:2 Everton (A), 0:1 West Ham (A), 1:1 Newcastle United (H), 1:1 Nottingham Forest (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Bournemouth: 4:0 (A), 2:1 (A), 3:1 (H), 0:1 (A), 9:0 (H)

Liverpool hat neun der letzten zehn Premier-League-Duelle gegen Bournemouth gewonnen. Zu Gast an der Anfield Road warten die Cherries noch auf den ersten Sieg. In dieser Spielstätte holte man in zehn Versuchen nur einen Punkt.

Auch das Torverhältnis spricht bei den Heimspielen mit 23:4 überdeutlich für die Reds. Insgesamt konnte der AFC gerade mal zwei von 22 Vergleichen mit dem LFC für sich entscheiden (3U, 17N).

Natürlich haben wir auch noch den einen oder anderen Liverpool Bournemouth Tipp für euch parat. So sollte man Reds-Stürmer Mohamed Salah auf dem Zettel haben. Der Ägypter kommt in neun Spielen gegen die Cherries auf neun Treffer.

Trifft der Angreifer auch am Samstag, ergibt das für euch bei Bet365 eine Quote von 1,80. Am besten sichert ihr euch vor dem Tipp noch den aktuellen Bet365 Angebotscode.

So seht ihr Liverpool - Bournemouth im TV oder Stream:

21. Juni 2024, 16:00 Uhr, Anfield Road

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Premier League ist in Deutschland bei Sky zu Hause. So gibt es das Duell zwischen Liverpool und Bournemouth auch bei dem Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff an der Anfield Road ist am Samstag um 16 Uhr.

Liverpool vs Bournemouth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Gakpo, Jota

Ersatzbank Liverpool: Kelleher - Gomez, Quansah, Endo, Luis Diaz, Darwin, Bradley, Tsimikas, Jones, Chiesa

Startelf Bournemouth: Arrizabalaga - Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez - Cook, Christie, Semenyo, Kluivert, Tavernier - Evanilson

Ersatzbank Bournemouth: Travers, Dennis - Hill, Huijsen, Brooks, Scott, Sinisterra, Araujo, Biling, Ünal

Federico Chiesa feierte in der Champions League gegen Milan sein Debüt. Doch am Samstag dürfte der Neuzugang auch zunächst auf der Bank Platz nehmen. Verletzt fehlt vor allem Harvey Elliott.

Die Gäste müssen in der Liverpool Bournemouth Prognose ohne Dango Ouattara und Tyler Adams auskommen. Leihgabe Kepa Arrizabalaga könnte dagegen erstmals im Tor stehen.

Unser Liverpool - Bournemouth Tipp: Sieg Liverpool HC -1

Sicherlich, Liverpool hat zwei der letzten fünf Heimspiele in der Liga verloren. Davor setzte es in 58 Partien an der Anfield Road aber nur eine Pleite. Zudem sind zwei Heimniederlagen in Serie sehr selten.

So muss man den Reds die Wiedergutmachung für das Spiel gegen Nottingham zutrauen. Denn die Cherries gehören zu den Lieblingsgegnern des LFC. Zudem konnte Bournemouth gegen Teams aus den Top 4 in den jüngsten 29 Partien nur zweimal gewinnen (25N, 2U). Da auch die Offensive der Hausherren um Angreifer wie Salah deutlich stärker ist, rechnen wir mit einem recht klaren Sieg.