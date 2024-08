Liverpool - Brentford Tipp, Prognose, Quoten | 25.08.2024

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 08:00 Uhr Liverpool - Brentford Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Gewinnt Liverpool genügend Zweikämpfe?

Unser Liverpool - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.08.2024 lautet: Sein Heim-Debüt als Trainer der Reds gewinnt Arne Slot in unserem Wett Tipp heute und holt damit den zweiten Sieg im zweiten Liga-Spiel.

Torlos ging das Spiel zwischen Ipswich und Liverpool am ersten Spieltag in die Pause. Arne Slot weckte in der Halbzeit seine Spieler auf und wies sie auf ihre dürftige Zweikampf-Quote im ersten Durchgang hin (41 Prozent). Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit kamen die Reds besser mit dem aggressiv pressenden Aufsteiger klar und gewannen schließlich mit 2:0. In der Liverpool Brentford Prognose könnte dies ein entscheidender Punkt werden.

Brentford feierte am ersten Spieltag ebenfalls einen Sieg (2:1 vs. Crystal Palace). Unser Liverpool Brentford Wett Tipp heute verheißt aber nichts Gutes für die Gäste. Bei ODDSET nehmen wir uns eine Quote von 2,35 heraus und spielen „Liverpool gewinnt zu Null“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Brentford auf „Liverpool gewinnt zu Null“:

Liverpool hat die letzten 5 Heimspiele gegen Brentford allesamt zu Null gewonnen.

Liverpool verlor nur 2 der letzten 61 Premier-League-Heimspiele (46S, 13U).

Liverpool erlaubte am ersten Spieltag nur 0,5 erwartbare Gegentore.

Liverpool vs Brentford Quoten Analyse:

Wer sich über die niedrigen Liverpool Brentford Quoten für einen Heimsieg der Reds beschwert, dem sei die Heimbilanz der Gastgeber ans Herz gelegt. Arne Slot ist der Sieg mit seiner Mannschaft bei Quoten bis 1,25 eigentlich nicht zu nehmen.

Die deutschen Wettanbieter halten es ähnlich wie die übrigen Buchmacher und trauen Brentford den Sieg überhaupt nicht zu. Wer sich dennoch zu einem Auswärtssieg durchdringt, kann mit Liverpool Brentford Wettquoten im zweistelligen Bereich rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Brentford Prognose: Seit 20 Spielzeiten ungeschlagen

Normalerweise ist den Reds ein Heimspiel nicht zu nehmen. Liverpool verlor nur zwei der letzten 61 Premier-League-Heimspiele. Speziell für den ersten Heim-Auftritt einer neuen Saison nimmt sich das Team von der Merseyside stets Großes vor, so auch im Liverpool Brentford Tipp.

Seit 20 Spielzeiten hat Liverpool das erste Heimspiel der neuen Premier-League-Saison nicht mehr verloren - zehn der letzten elf Auftakt-Heimspiele wurden von den Reds sogar gewonnen.

Die Post-Klopp-Ära begann Liverpool standesgemäß mit einem Sieg. Zu Gast beim Aufsteiger aus Ipswich mühten sich die Reds zwar noch in der ersten Halbzeit, steigerten sich nach der Pause aber enorm und gewannen mit 2:0.

Auf den Statistikbögen hatte die neue Mannschaft von Arne Slot am Ende einen riesigen Vorteil im Vergleich der erwartbaren Tore (2,7:0,45 xG) und sah sich in der neuen Herangehensweise bestätigt.

Liverpool - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Ipswich (A), 0:0 Las Palmas (H), 4:1 Sevilla (H), 3:0 Manchester United (A), 2:1 Arsenal (H).

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:1 Crystal Palace (H), 4:4 Wolfsburg (H), 1:1 Watford (A), 1:1 Benfica (A), 5:2 Wimbledon (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Brentford: 4:1 (A), 3:0 (H), 1:0 (H), 1:3 (A), 3:0 (H).

Bislang empfing Liverpool die „Bees“ zu fünf Liga-Heimspielen, welche die Reds zu fünf glorreichen Siegen ohne Gegentor verwandelt haben. Dementsprechend überraschend liegen Quoten bei der Liverpool Brentford Prognose für einen Zu-Null-Sieg der Reds im Bereich von 2,35.

Ohne Tor wird Liverpool den Rasen in Anfield mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlassen. Noch nie blieben die Reds ohne eigenen Torerfolg in 18 Spielen gegen Brentford.

Unabhängig vom Wettbewerb gewann Liverpool gegen Brentford die acht vorangegangenen Partien an der Anfield Road. Das daraus entstandene Torverhältnis von 19:1 für die Hausherren stärkt unsere Position im Liverpool vs. Brentford Tipp.

Mohamed Salah bestritt bislang 127 Premier-League-Spiele für die Reds an der heimischen Anfield Road und war währenddessen an 127 Treffern direkt beteiligt. Seine 92 Tore und 35 Torvorlagen beeindrucken jeden Statistik-Nerd auf der Welt.

Für seine Aufstellung am kommenden Spieltag stehen Arne Slot alle Spieler im Kader zur Verfügung. Gründe für eine veränderte Startelf gibt es nur wenige. Mit Diogo Jota und Mohamed Salah erzielten zwei seiner drei Spieler aus der Angriffsreihe am ersten Spieltag ein Tor.

So seht ihr Liverpool - Brentford im TV oder Stream:

25. August, 17.30 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Obwohl die Reds am ersten Spieltag in der ersten Halbzeit noch ihre liebe Mühe gegen das hohe Pressing von Ipswich hatten, kamen sie am Ende der Spielzeit auf insgesamt 50 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum.

Stärker war in dieser Kategorie nur Tottenham (62), doch die Spurs kamen zum Auftakt in die neue Saison nur zu einem Unentschieden gegen Leicester City (1:1). Zudem erspielte sich Liverpool die meisten Großchancen am ersten Spieltag (6).

Liverpool vs Brentford: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Mohamed Salah, Diogo Jota, Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Konaté, Tsimikas, Bradley, Endo, Jones, Elliott, Gakpo, Darwin Nunez

Startelf Brentford: Flekken, Roerslev, Collins, Pinnock, Ajer, Janelt, Norgaard, Jensen, Mbeumo, Wissa, Schade

Ersatzbank Brentford: Valdimarsson, Mee, Onyeka, Trevitt, Fabio Carvalho, Peart-Harris, Yamolyuk, Damsgaard, Lewis-Potter

Für zusätzliche Würze für diese Liverpool Brentford Prognose sorgte der Verkauf von Sepp van den Berg. Er wechselte vor dieser Begegnung das Trikot und steht künftig für Brentford auf dem Feld.

Neben Fabio Carvalho ist der Innenverteidiger bereits der zweite Neuzugang für die Bienen, den sie vom FC Liverpool akquiriert haben. Die Hausherren hingegen hielten ihr Portemonnaie im Sommer geschlossen und verzichteten auf externe Neuzugänge.

Unser Liverpool - Brentford Tipp:

Die Favoritenrolle der Gastgeber ist verständlicherweise hoch, doch wir haben dennoch eine spannende Match-Kombination gefunden, die einen „Sieg Liverpool“ integriert und gleichzeitig eine achtbare Quote von 2,35 auf den Plan ruft.