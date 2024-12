Liverpool - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 26.12.2024

Furios behaupteten sich die Reds am vergangenen Wochenende gegen Tottenham (6:3) und festigten damit die Tabellenführung. Der Platz an der Tabellenspitze ist für die Gastgeber in unserer Liverpool Leicester Prognose nicht gefährdet. Dafür müssen sich die Foxes auf ein weiteres Debakel einstellen.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Leicester auf “Liverpool über 3,5 Tore”:

Liverpool vs Leicester Quoten Analyse:

Beschweren dürfte sich eigentlich niemand über die Liverpool Leicester Quoten. Die Foxes haben fünf ihrer acht Premier-League-Auswärtsspiele verloren und zuletzt in zwei Begegnungen in Serie mindestens drei Gegentore erlaubt. Mit einer Wette ohne Einzahlung könnte ein hoher Handicap-Sieg des Tabellenführers zum Thema werden.

Liverpool vs Leicester Prognose: Maximaler Einsatz ist gefordert

Eigentlich hatte Arne Slot im Anschluss an den jüngsten Triumph gegen Tottenham (6:3) allen Grund zur Freude. Kurz vor dem Jahresende führen die Reds in ihrer ersten Spielzeit unter dem Niederländer die Premier League an. Mehr als eine Niederlage mussten die Reds in dieser Premier-League-Spielzeit noch nicht hinnehmen.