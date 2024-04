Liverpool - Sheffield United Tipp, Prognose, Quoten |4.4.

Unser Liverpool - Sheffield United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.04.2024 lautet: Die Kräfteverhältnisse am Donnerstagabend an der Anfield Road sind klar und deutlich. So zielt unser Wett Tipp heute auf einen Heimsieg und einige Tore ab.

Am Wochenende profitierte Liverpool vom torlosen Remis zwischen Manchester City und Arsenal und holte sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen Brighton die Tabellenführung in der Premier League zurück. Diesen Platz an der Sonne wollen die Männer von Coach Jürgen Klopp nun natürlich bis zum Saisonende nicht mehr hergeben. Doch im Endspurt warten noch einige anspruchsvolle Aufgaben. Das Heimspiel am Donnerstag gegen Aufsteiger Sheffield United gehört allerdings nicht unbedingt dazu.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Betano die Wette “Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Sheffield United auf “Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore”:

Liverpool hat nur eines der 39 PL-Heimspiele gegen Aufsteiger verloren



Die Reds sind in dieser Saison an der Anfield Road noch ungeschlagen



Sheffield ist mit 6 Punkten das schwächste Auswärtsteam der Premier League

Liverpool vs Sheffield United Quoten Analyse:

Der Tabellenführer empfängt das abgeschlagene Schlusslicht. Viel mehr müssen wir eigentlich im Vorfeld der Liverpool vs Sheffield United Prognose nicht wissen. Das schlägt sich auch in den Wettquoten der besten Buchmacher, die natürlich die besten Sportwetten Apps für ihre Kunden parat haben, nieder.

So bekommt ihr für einen Heimsieg der Reds maximal eine Quote von 1,10. Auf der Gegenseite sind die Blades mit durchschnittlichen Siegquoten von 25,6 mehr als nur die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Sheffield United Prognose: Für Aufsteiger gibt es an der Anfield Road nicht viel zu holen

Mit dem Ligapokal hat Liverpool schon einen Titel in dieser Saison gewonnen. Zwei weitere sind noch möglich. In der Europa League treffen die Reds im Viertelfinale auf Atalanta Bergamo. In der Premier League grüßen die Männer von Coach Jürgen Klopp wieder von der Tabellenspitze. Das Polster auf Arsenal (2 Punkte) und Manchester City (3 Punkte) ist aber gering. Am Wochenende daheim gegen Brighton lag der LFC zum 13. Mal in dieser Liga-Saison mit 0:1 zurück, aber nur zwei Mal verlor man die Spiele dann auch.

Sechs Mal bog Liverpool den Rückstand sogar noch in einen Sieg um. Zudem sind die Reds mit zwölf Siegen und drei Remis (40:13 Tore) aus 15 Spielen auch das beste Heimteam der Liga. Gegen Aufsteiger läuft es an der Anfield Road besonders gut. Hier gab es in 39 Heimspielen lediglich eine Niederlage (32S, 6U). Seit dieser Pleite gegen Fulham im März 2021 feierte der LFC acht Heimsiege gegen Neulinge, mit einem gesamten Torverhältnis von 28:5. Am Sonntag sind die Reds beim Erzrivalen Manchester United zu Gast.

Nach zwei Spielzeiten in der Championship kehrte Sheffield mit dieser Saison in die höchste englische Fußball-Klasse zurück und wollte das Image der Fahrstuhlmannschaft loswerden. Doch die Blades sind 2023/24 nie wirklich in der Premier League angekommen. Seit dem 14. Spieltag steht der Aufsteiger auf dem letzten Platz und verliert das rettende Ufer immer weiter aus den Augen. In 29 Liga-Partien reichte es nur zu drei Siegen. So ist Rang 17 aktuell schon elf Punkte entfernt.

Auch der Trainerwechsel von Paul Heckingbottom zu Chris Wilder im Dezember hat nicht wirklich etwas gebracht. United hat bei einem Expected-Goals-Wert von 59,1 schon 77 Gegentore kassiert - Negativwert in der Liga! 27 Treffer bedeuten auf der Gegenseite die schwächste Offensive. In den letzten beiden Spielen führte Sheffield gegen Bournemouth und Fulham jeweils schon mit zwei Toren, holte am Ende aber doch nur jeweils ein Remis (2:2, 3:3). Aus den letzten drei PL-Gastspielen gab es immerhin vier Punkte.

Liverpool - Sheffield United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Brighton (H), 3:4 Manchester United (A), 6:1 Sparta Prag (H), 1:1 Manchester City (H), 5:1 Sparta Prag (A)



Letzte 5 Spiele Sheffield United: 3:3 Fulham (H), 2:2 Bournemouth (A), 0:6 Arsenal (H), 0:1 Wolverhampton (A), 0:5 Brighton (H)



Letzte 5 Spiele Liverpool vs Sheffield United: 2:0 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 1:0 (A)



Liverpool ist seit acht Vergleichen (7S, 1U) und einem Duell aus dem Januar 2003 gegen Sheffield United ohne Niederlage. Die letzten sechs PL-Spiele gegen die Blades haben die Reds alle gewonnen (Torverhältnis: 13:1). Der SUFC hat zehn der jüngsten zwölf Gastspiele beim LFC verloren (1U, 1S). Liverpool hat in dieser Saison 44 von 67 Toren im zweiten Durchgang erzielt. Sheffield hat 45 von 77 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel kassiert.

Diese Statistiken sprechen durchaus für die Wette “Mehr Tore HZ2″. Dafür bekommt ihr bei NEObet eine Quote von 1,82. Zuvor sollten sich Neukunden des Anbieters den NEObet Sportwetten Bonus sichern. Hier bekommt ihr entweder einen 200-Prozent-Starter-Bonus bis zu 50 Euro oder einen 100-Prozent-Profi-Bonus bis zu 100 Euro.

Unser Liverpool - Sheffield United Tipp: Sieg Liverpool & Über 3,5 Tore

Die Ausgangslage ist mehr als deutlich. Alles andere als ein Sieg der Reds wäre eine große Überraschung. Liverpool hat einerseits mit 40 Treffern die beste Heim-Offensive der Premier League, andererseits haben die Männer von Jürgen Klopp seit sieben Liga-Heimspielen aber nicht mehr zu Null gespielt. Zudem kommt Sheffield in den jüngsten beiden PL-Partien auf insgesamt fünf Treffer.