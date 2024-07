Ludogorez Rasgrad - Dinamo Minsk Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2024

von SPORT1 Betting 23.07.2024 • 14:00 Uhr Ludogorez Rasgrad - Dinamo Minsk Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Setzen die Adler ihren Weg fort?

Unser Ludogorez Rasgrad - Dinamo Minsk Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 24.07.2024 lautet: In den frühen Runden der CL-Quali ist der bulgarische Serienmeister meistens der klare Favorit. Auch im Wett Tipp heute spricht vieles für einen deutlichen Sieg der Hausherren.

Kaum ein Verein dominierte in den letzten Jahren die heimische Liga so sehr wie Ludogorez Rasgrad die bulgarische Parva Liga. Auch in den UEFA-Gruppenphasen sind die Adler Stammgast. In diesem Jahr hat der PFC aber einen langen Weg zu gehen. Zudem tat sich der Serienmeister aus Bulgarien schon in Runde 1 der Champions-League-Qualifikation gegen den georgischen Vertreter Dinamo Batumi überraschend schwer. In Runde 2 steht nun erneut ein Duell gegen “Dinamo” auf dem Programm. Dieses Mal kommt der Gegner aber aus Minsk. Die Wettquoten schlagen sich im Hinspiel klar auf die Seite der Hausherren.

Wir spielen bei unserem Ludogorez Rasgrad Dinamo Minsk Tipp mit einer Quote von 2.07 bei Betano die Wette “Sieg Rasgrad HC-1″.

Darum tippen wir bei Ludogorez Rasgrad vs Dinamo Minsk auf “Sieg Rasgrad HC-1″:

Minsk scheiterte seit der Saison 2019/20 immer spätestens in der zweiten Europapokal-Quali-Runde

Rasgrad hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Ludogorez hat in der Parva Liga lediglich 1 der letzten 26 Heimspiele verloren



Ludogorez Rasgrad vs Dinamo Minsk Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher haben sich zur Ludogorez Rasgrad Dinamo Minsk Prognose eine klare Meinung gebildet. Mit Siegquoten im Schnitt von 1.36 sind die Hausherren in der Huvepharma Arena die haushohen Favoriten.

Auf der Gegenseite gibt es den bis zu achtfachen Wetteinsatz für einen Erfolg der Gäste. Diese Einschätzung lässt sich unter anderem durch den Marktwert begründen. Während die Adler hier mit 53 Mio. Euro bewertet werden, ist der Kader der Weißrussen gerade mal 6,8 Mio. Euro wert.

Ludogorez Rasgrad vs Dinamo Minsk Prognose: Macht der Favorit schon im Hinspiel alles klar?

Ludogorez Rasgrad war mit der Saison 2011/12 erstmals in die höchste bulgarische Spielklasse aufgestiegen und hatte mit dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte sofort die Kräfteverhältnisse in der Parva Liga auf den Kopf gestellt. In der abgelaufenen Spielzeit sicherten sich die Adler nun schon den 13. Titel in Folge. Zudem holte sich der PFC zum dritten Mal das nationale Double. Auch in dieser Spielzeit ist der Serienmeister in der Heimat das Maß aller Dinge. Am vergangenen Wochenende startete der Titelverteidiger mit einem 1:0 daheim gegen ZSKA Sofia in die neue Spielzeit.

Den Treffer des Tages erzielten die Gäste durch ein Eigentor. In den vergangenen 26 Ligaheimspielen musste Rasgrad gerade mal eine Niederlage hinnehmen. Der Verein erreichte auch schon zehnmal eine UEFA-Gruppenphase (2 x CL, 7 x EL und 1 x ECL). In Runde 1 der laufenden CL-Quali tat sich Ludogorez gegen Dinamo Batumi aber etwas schwer. Im Hinspiel daheim kassierte man einen Gegentreffer (3:1) und verlor das Rückspiel auswärts sogar knapp mit 0:1. Da die Georgier beim Ballbesitz und den Gesamtschüssen die Nase vorne hatten, hätte die Partie auch deutlicher ausgehen können.

Lange Jahre war Dinamo Minsk in Weißrussland der Rekordmeister. Doch ab 2006 startete Bate Borisov eine Serie von 13 Titeln in Folge und krönte sich damit zum neuen Rekordgewinner. Für Minsk selbst ging in der vergangenen Spielzeit eine Wartezeit von 20 Jahren ohne Meisterschaft zu Ende. Am Ende hatte der FC Dinamo ein Polster von sieben Punkten auf den ersten Verfolger. Und auch in der laufenden Saison, bei der schon 15 von 30 Spieltagen absolviert sind, steht der Titelverteidiger wieder ganz oben. Nach 15 Partien ist die Elf von Coach Vadim Skripchenko mit 10 Siegen und fünf Remis noch ungeschlagen.

Allerdings hat man mit Torpedo Schodsina einen punktgleichen Verfolger. Und auch Njoman Hrodna liegt nur zwei Zähler zurück. Die größten internationalen Erfolge erreichte Minsk in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 als man in die Gruppenphase der Europa League einzog. Seit der Saison 2019/20 war aber immer spätestens in der zweiten Quali-Runde Endstation. In dieser Spielzeit hat sich Dinamo zum Auftakt der Champions-League-Qualifikation immerhin knapp gegen den FC Pyunik aus Armenien (0:0, 1:0) durchgesetzt.

Ludogorez Rasgrad - Dinamo Minsk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ludogorez Rasgrad: 1:0 ZSKA Sofia (H), 0:1 Dinamo Batumi (A), 3:1 Dinamo Batumi (H), 4:1 CS U Craiova (H), 2:0 St. Gallen (A)

Letzte 5 Spiele Dinamo Minsk: 1:0 Pyunik (A), 0:0 Pyunik (H), 1:0 Dinamo Brest (H), 2:0 Bate Borisov (A), 2:1 Neman Grodno (H)

Letzte Spiele Ludogorez Rasgrad vs Dinamo Minsk:



Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Ludogorez kommt in seiner Europapokal-Geschichte auf drei Vergleiche mit Mannschaften aus Weißrussland. Alle drei Spiele konnte Rasgrad ohne Gegentor gewinnen.

Gewinnen die Adler auch dieses Mal mit einer “Weißen Weste”, wird das von Bet365 mit einer Quote von 2.10 belohnt. Bevor ihr diesen Tipp spielt, solltet ihr euch noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

Minsk bekam es in seiner Historie schon sechsmal mit bulgarischen Teams zu tun. Hier ist die Bilanz mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen komplett ausgeglichen.

Unser Ludogorez Rasgrad - Dinamo Minsk Tipp: Sieg Rasgrad HC-1

Ludogorez gehört in den frühen Stadien der CL-Quali zu den stärksten und erfahrensten Teams. Seit der Saison 2015/16 hat man keine Gruppenphase mehr verpasst. Die Tatsache, dass man sich dieses Mal in Runde 1 mit Batumi etwas schwer getan hat, lässt sich mit der fehlenden Spielpraxis erklären.

In Runde 2 sollte der Ball bei den Adlern nun langsam etwas flüssiger laufen. Zudem gehört der Gegner aus Weißrussland in Europa erneut eher zu den großen Außenseitern. Da Dinge wie die Qualität, die Heimstärke und der Heimvorteil am Mittwoch für den PFC sprechen, rechnen wir sogar mit einem deutlichen Sieg.