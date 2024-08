Lugano - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 22.08.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 11:00 Uhr Lugano - Besiktas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Playoffs Wette | Hält Besiktas das Tempo der ersten drei Pflichtspiele?

Unser Lugano - Besiktas Sportwetten Tipp zum Europa League Playoffs Spiel am 22.08.2024 lautet: Die letzten Ergebnisse der beiden Mannschaften zwingen uns im Wett Tipp heute dazu, den Blick auf verschiedene Torwetten zu richten.

Besiktas scharte vor dem Saisonstart bereits mit den Hufen und war in den ersten drei Pflichtspielen überhaupt nicht zu bremsen. Unter dem neuen Trainer Giovanni van Bronckhorst ist die Energie im Angriffsspiel der Schwarzen Adler ansteckend und für die gegnerischen Defensiven angsteinflößend, auch in der Lugano Besiktas Prognose.

Lugano hat bereits neun Pflichtspiele hinter sich gebracht, davon aber nur eine Partie ohne Gegentor abgeschlossen. Für unseren Lugano Besiktas Wett Tipp heute wählen wir nicht nur deswegen bei Winamax die Quote von 1,98 für „Besiktas Über 1,5 Tore“ aus.

Darum tippen wir bei Lugano vs Besiktas auf „Besiktas Über 1,5 Tore“:

Besiktas hat in allen 3 Pflichtspielen dieser Saison „Über 1,5 Tore“ erzielt.

Insgesamt jubelte Besiktas in den 3 Pflichtspielen über 11 Treffer.

Lugano hat in 8 von 9 Pflichtspielen mindestens ein Gegentor zugelassen.

Lugano vs Besiktas Quoten Analyse:

Nach zwei sieglosen Pflichtspielen in Serie glich der Auftritt im Swiss Cup für die Anhänger des FC Lugano einer Erlösung. Zu Gast beim SC Brühl schossen sich die Bianconeri den Frust von der Seele (7:1). Das wird den Hausherren im EL-Playoff-Hinspiel gegen Besiktas definitiv nicht gelingen.

Die Schweizer erhalten Lugano Besiktas Quoten bis zu 3,30 für einen Sieg. Der türkische Vertreter kann zwar ebenfalls nicht unter der Marke von 2,00 bleiben, wird aber bei den Lugano Besiktas Wettquoten auch nicht deutlich höher eingestuft. Das Gesamtpaket der Gäste würde eine Sportwette mit Startguthaben auf einen „Sieg Besiktas“ rechtfertigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lugano vs Besiktas Prognose: Aufrüsten für neuen Angriffsfußball

Besiktas-Trainer Giovanni van Bronckhorst ist nicht der einzige neue Mann bei den Schwarzen Adlern. Dem 49-Jährigen wurden die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt, um seine Offensive mit Ciro Immobile und Rafa zu verstärken.

Die getätigten Transfers der Gäste nehmen zu Beginn der neuen Spielzeit direkt wichtige Rollen ein, was bei zwei Ü-30 Spielern vermutlich auch die Hoffnung war. Ciro Immobile erzielte in zwei von drei Pflichtspielen einen Doppelpack und hatte keine Anlaufschwierigkeiten bei seinem neuen Arbeitgeber.

Hinter der neuen Spitze läuft in der Regel Rafa auf, der für die notwendigen Kreativ-Momente im Spiel von Besiktas sorgt. Eine erste Kostprobe der neu etablierten Spielkultur unter Giovanni van Bronckhorst gab es beim überraschend deutlichen 5:0-Sieg über Galatasaray im türkischen Super Cup zu sehen.

Besiktas hat in dieser Saison aber mehr vor als nur einzelne Highlight-Spiele zu liefern und knüpfte in den beiden anschließenden Pflichtspielen an die gute Leistung an. Erst schlug der aktuelle Tabellenführer der Süper Lig Samsunspor (2:0), dann bekam Antalyaspor eine Abreibung (4:2).

Lugano - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lugano: 7:1 SC Brühl (A), 2:2 Partizan n.V. (H), 2:3 Luzern (H), 1:0 Partizan (A), 3:1 Servette (H).

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Samsunspor (A), 5:0 Galatasaray (A), 5:1 GAK (A), 0:1 Shakhtar Donetsk (H), 1:2 Kasimpasa (A).

Letzte Spiele Lugano vs. Besiktas: 0:2 (H), 3:2 (A).

Elf Tore in nur drei Begegnungen zu erzielen, ist eine Hausmarke. Lugano muss diese Warnung ernst nehmen, denn die Defensive der Gastgeber hat in dieser Saison durchaus schon Probleme offenbart.

Lugano ließ in acht von neun Pflichtspielen mindestens ein Gegentor zu. Von einer positiven Entwicklung fehlt weiterhin jegliche Spur. Stattdessen gestattete Lugano vor dem 7:1-Pokalsieg gegen den SC Brühl in zwei aufeinanderfolgenden Partien „Über 1,5 Gegentore“.

Hilfreich für unsere Lugano Besiktas Prognose ist unter anderem ein Blick auf die vergangene Saison. In dieser befanden sich die beiden Kontrahenten in derselben Conference-League-Gruppe. Die relevante Information aus beiden Begegnungen ist folgende: Besiktas erzielte in beiden Vergleichen „Über 1,5 Tore“.

Zuletzt hielt es die Zuschauer der Hausherren nur selten auf den Sitzen - zu oft flog der Ball in den Partien des FC Lugano zwischen die Pfosten ins Tor. In den letzten drei Partien der Bianconeri fielen insgesamt 17 (!) Tore. Bwin bietet euch dennoch eine Quote von 1,73 für „Über 2,5 Tore“ im Lugano Besiktas Tipp an.

Unser Lugano - Besiktas Tipp: Besiktas Über 1,5 Tore

Besiktas hat in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison brillanten Offensivfußball gespielt und seine Gegner reihenweise zur Verzweiflung getrieben. Sogar Galatasaray war der Wucht der Schwarzen Adler nicht gewachsen (0:5).