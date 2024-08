Lugano - Partizan Tipp, Prognose & Quoten | 15.08.2024

SPORT1 Betting 14.08.2024 • 11:00 Uhr Lugano - Partizan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Macht Lugano „zu Hause“ den Deckel drauf?

Unser Lugano - Partizan Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 15.08.2024 lautet: Das Hinspiel in Belgrad hat Lugano bereits gewonnen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass die Tessiner im Rückspiel „daheim“ zu weiteren Toren kommen.

Das Hinspiel der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League hat der FC Lugano gewonnen. Bei Partizan Belgrad gab es einen 1:0-Auswärtserfolg. Zu Hause will man in der Lugano Partizan Prognose das Ticket für die EL-Playoffs nun endgültig lösen. Dabei stimmt „zu Hause“ nicht gänzlich. Denn weil das eigene Stadion umgebaut wird, trägt Lugano seine internationalen Partien in der Stockhorn Arena des FC Thun aus.

Bisher zeigten sich die Tessiner in der noch jungen Saison durchaus in Torlaune. Wir erwarten nach dem Sieg in Serbien auch auf heimischem Boden Treffer - und zwar mehr als nur einen. Daher entscheiden wir uns für den Lugano Partizan Wett Tipp heute „Lugano Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Lugano vs Partizan auf „Lugano Über 1,5 Tore“:

Lugano hat in allen bisherigen 7 Pflichtspielen in dieser Saison getroffen.

In 5 der 7 Pflichtpartien der neuen Spielzeit trafen die Schweizer mindestens doppelt.

Die Tessiner gewannen bereits das Hinspiel auswärts mit 1:0.

Lugano vs Partizan Quoten Analyse:

Nachdem die Schweizer bereits das Hinspiel in Belgrad für sich entschieden haben, gehen die Buchmacher im Lugano Partizan Tipp davon aus, dass sie nun auch das Rückspiel gewinnen. Für einen Heimsieg gibt es Quoten um 1,60. Eine der Höchstquoten liefert aktuell Bwin mit einer 1,65. Diesen Wettanbieter haben wir in unserem Bwin Test genauer unter die Lupe genommen.

Die Lugano Partizan Quoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg nach 90 Minuten erreichen auf der anderen Seite Werte bis 5,00. Dabei trauen die Bookies auch den Gästen einen Treffer grundsätzlich zu. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ wirft Quoten um 1,70 ab, während die Gegenwette mit Quoten bis 2,10 verbunden ist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lugano vs Partizan Prognose: Schweizer auch im Rückspiel besser

Als Vizemeister der vergangenen Super-League-Saison hatte sich Lugano Hoffnungen auf die Champions League gemacht. Doch bereits in der zweiten Runde der Qualifikation war gegen Fenerbahce Endstation. Nach einer spektakulären 3:4-Heimpleite haben die Tessiner auch in der Türkei trotz einer 1:0-Führung am Ende mit 1:2 verloren.

Zumindest die Europa League soll es nun aber werden und nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel der dritten Qualifikations-Runde sind zumindest die Playoffs in greifbarer Nähe, in denen mit Besiktas ein weiteres Team aus Istanbul warten würde. Bei Partizan hatte Lugano mehr vom Spiel und gewann letztlich verdient.

Auch der Start in die heimische Super-League-Saison war erfolgreich - bis zum vergangenen Wochenende. Nach drei Siegen zum Auftakt hat es den „Stolz Tessins“ erwischt. Zu Hause gab es gegen den FC Luzern eine 2:3-Pleite und das, obwohl die Schwarz-Weißen sowohl mit 1:0 und 2:1 führten.

Damit musste die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti auch den ersten Tabellenplatz abgeben. Einziger Trost: Auch im siebten Pflichtspiel der neuen Saison konnte Lugano treffen. In fünf dieser sieben Partien erzielten die Schweizer mindestens zwei Tore. Insofern geht die Lugano Partizan Prognose nicht ohne Grund zu einigen Heim-Treffern.

Lugano - Partizan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lugano: 2:3 Luzern (H), 1:0 Partizan (A), 3:1 Servette Genf (H), 1:2 Fenerbahce (A), 2:1 FC Basel (A)

Letzte 5 Spiele Partizan: 0:0 IMT Novi Beograd (A), 0:1 Lugano (H), 2:0 Zeleznicar Pancevo (H), 0:3 Dynamo Kiew (H), 4:0 Jedinstvo (A)

Letzte Spiele Lugano vs Partizan: 1:0 (A)

Auch Partizan Belgrad konnte sein Liga-Spiel vom vergangenen Wochenende nicht gewinnen. Im Stadtduell bei Fast-Absteiger IMT Novi Beograd gab es eine müde Nullnummer, bei welcher der serbische Vizemeister auf insgesamt nur fünf Abschlüsse kam, von denen nur einer auf den gegnerischen Kasten ging.

Wie Lugano, so hatte auch Partizan die ersten drei Liga-Spiele der neuen serbischen Super-Liga-Saison gewonnen und musste nach dem Remis am vergangenen Spieltag die Tabellenführung an Stadtrivale Roter Stern Belgrad abgeben. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit mit dem kommenden Gegner.

Denn auch die Serben starteten in der Qualifikation zur Champions League, hatten in der zweiten Runde aber keine Chance und schieden gegen Dynamo Kiew nach einem 2:6 auswärts und einem 0:3 zu Hause krachend aus. Insofern gibt es einige Gründe, die gegen einen Lugano Partizan Tipp in Richtung der Gäste sprechen.

Nachdem die Serben in drei ihrer letzten vier Pflichtspiele noch nicht einmal einen Treffer erzielen konnten, würden wir eher, dann aber im besten Fall bei einem Wettanbieter mit Startguthaben, die Option „Heimsieg zu Null“ anspielen. Die diesbezüglichen Lugano Partizan Quoten erreichen Werte um 2,80.

Unser Lugano - Partizan Tipp: „Lugano Über 1,5 Tore“

Der FC Lugano spielt bislang eine sehr positive Saison. Schon in der Qualifikation zur Champions League war durchaus mehr drin. Vor allem präsentiert sich das Team als ziemlich treffsicher. In den bisherigen sieben Pflichtspielen gab es insgesamt 14 Tore und damit im Schnitt zwei Treffer pro Partie. Mindestens diese zwei Tore erwarten wir auch am Donnerstag, nachdem die Tessiner bereits in Belgrad das bessere Team gewesen sind.