Luke Littler - Ian White Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2024

Luke Littler - Ian White Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM 2025 Wette | Macht der Topfavorit kurzen Prozess?

Unser Luke Littler - Ian White Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 28.12.2024 lautet: “The Nuke” hat vor allem im letzten Satz seines Auftaktspiels Vollgas gegeben. Dieser Trend dürfte sich im Wett Tipp heute fortsetzen.

Bei der Darts WM 2025 stehen am Samstag sechs Partien der dritten Runde auf dem Programm. Mit besonderem Interesse dürfte dabei der zweite Auftritt des WM-Top-Favoriten Luke Littler verfolgt werden. Der 17-Jährige war mit einer guten Leistung ins Turnier gestartet und ist nun gegen seinen Landsmann Ian White der haushohe Favorit.

Denn von den verbliebenen Spielern im Wettbewerb ist “Diamond” laut der PDC Order of Merit einer der größten Außenseiter. Wir schließen uns in unserer Luke Littler Ian White Prognose der Meinung der Buchmacher an und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den Luke Littler Ian White Wett Tipp heute “Sieg Littler 4:0”.

Darum tippen wir bei Luke Littler vs Ian White auf “Sieg Littler 4:0”:

Littler ist die Nummer 4 der Welt und der Top-Favorit auf den WM-Titel

Ian White steht auf Platz 57 der PDC Order of Merit und hat seit 2020 keinen Titel mehr gewonnen

“The Nuke” steht 2024 bei den 180ern auf Rang 1 und bei den Averages auf Platz 2

Luke Littler vs Ian White Quoten Analyse:

“The Nuke” ist die Nummer 4 der Weltrangliste und der Topfavorit auf den Weltmeistertitel. Gegen die Nummer 57 der PDC Order of Merit sprechen die Luke Littler gegen Ian White Wettquoten somit auch eine ganz deutliche Sprache.

Für einen Sieg von Littler müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,04 begnügen. Auf der anderen Seite warten bei den besten Buchmachern für ein Weiterkommen von “Diamond” Luke Littler vs Ian White Quoten zwischen 11,0 und 13,0 auf euch.

Luke Littler vs Ian White Prognose: Welche Rekorde stellt “The Nuke” nun auf?

Mit einer tollen Saison 2024 hat Luke Littler bestätigt, dass der Einzug ins Finale der vergangenen WM keine Eintagsfliege war. In seiner ersten richtigen Profi-Saison konnte “The Nuke” gleich drei Major-Titel gewinnen. Obwohl der 17-Jährige erst eine Spielzeit absolviert hat, steht er in der Order of Merit, in der Preisgelder von zwei Jahren angesammelt werden, schon auf Rang 4. Nun würde der Mann aus Runcorn sich gern zum jüngsten Weltmeister der Darts-Geschichte küren.

Zum Auftakt der Weltmeisterschaft hatte Littler gegen Ryan Meikle (PDC Nr. 62) zwar ein paar Startschwierigkeiten und gab den zweiten Satz ab. Danach drückte der amtierende Vizeweltmeister aber den Fuß aufs Gaspedal. Beim 3:1-Sieg stellte der englische Profi mit einem Satz-Average von 140,91 einen neuen Weltrekord für einen Satz auf. Sowieso hat in dieser Saison nur ein Profi einen besseren Average gehabt als Littler (99,32). Lediglich die Saison-Doppelquote von 41,31 Prozent reichte gerade mal für Platz 13 der PDC.

Ian White kann in seiner Karriere schon zehn Titel auf der Pro Tour vorweisen. Zudem sicherte sich “Diamond” in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt drei Triumphe auf der European Tour. Seit 2020 wartet der 54-Jährige aber auf einen weiteren Turniersieg. Vor ein paar Monaten stand sogar die Tour Card des Profis aus Stoke-on-Trent auf der Kippe. Doch mit einer guten Leistung bei den Players Championship Finals in Minehead, wo White unter anderem Michael van Gerwen aus dem Turnier warf, ging es wieder bergauf. Nun steht der Engländer zum ersten Mal seit drei Jahren bei der PDC WM in der dritten Runde.

In Runde 1 der WM hatte White, da sein Gegner Sandro Eric Sosing aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, ein Freilos. Danach traf “Diamond” auf Ritchie Edhouse, der immerhin in diesem Jahr mit dem European Championship ein Major gewinnen konnte. Doch Edhouse konnte seine gute TV-Form nicht bestätigen und verlor mit 1:3. White spielte einen Average von 88,86 und nutzte mit einem 118er-Checkout gleich den ersten Matchdart. Für den Luke Littler Ian White Tipp müssen wir noch wissen, dass White in den letzten 12 Monaten auch nur einen Average von 91,12 gespielt hat.

Luke Littler - Ian White Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luke Littler: 3:1 Ryan Meikle, 7:11 Luke Humphries, 11:9 Ross Smith, 10:3 Mike De Decker, 10:3 Danny Noppert

Letzte 5 Spiele Ian White: 3:1 Ritchie Edhouse, 0:6 Mike De Decker, 6:1 Michael van Gerwen, 3:5 Richard Veenstra, 5:2 Kevin Doets

Letzte Spiele Luke Littler vs Ian White: 6:5

Der direkte Vergleich liefert uns für die Luke Littler Ian White Prognose keine so große Hilfestellung. Anfang des Jahres musste Luke Littler für einen Startplatz beim European Darts Championship beim European Tour Card Holder Qualifier mitspielen. Dort traf “The Nuke” im Februar im Finale auf Ian White und setzte sich knapp mit 6:5 durch.

Am Samstag im Ally Pally treffen die beiden Profis nun zum zweiten Mal aufeinander. Kein Spieler hat in diesem Jahr mehr 180er geworfen als Luke Littler (827). Und auch am Samstag wird der 17-Jährige sicher wieder einige Male die Höchstpunktzahl aufs Board zaubern.

Unser Luke Littler - Ian White Tipp: Sieg Littler 4:0

Luke Littler hat im Auftaktmatch etwas gebraucht, um ins Turnier zu kommen. Doch zum Ende der Partie war “The Nuke” in Topform. Wir rechnen damit, dass der 17-Jährige in Runde 3 nun gleich heiß läuft.

Sein Gegner konnte sich mit einem Freilos und einem Average von 88 in die dritte Runde spielen. Hier ist aber nun Endstation. Dabei trauen wir “Diamond” im „Best of 7 Sets“-Modus nicht mal einen Satz zu.