Lyon - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

Unser Lyon - Besiktas Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Der Verein aus Istanbul will im Europapokal seinen schwachen Start dringend korrigieren. Mehr als ein Punkt ist im Wett Tipp heute gegen Lyon aber erneut nicht drin.

Die neue Liga-Phase der Europa League besteht aus 36 Mannschaften. Nach zwei Spieltagen steht Besiktas mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:7 am Ende der EL-Tabelle. Diese „Rote Laterne“ wollen die „Schwarzen Adler“ schleunigst loswerden. Doch am Donnerstag ist der amtierende türkische Pokalsieger bei Olympique Lyon zu Gast, das mit zwei Siegen und 6:1 Toren auf Platz 2 des EL-Rankings stehen. Die Lyon Besiktas Prognose rechnet auch nicht mit den ersten Punkten für den Süper-Lig-Vertreter.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,90 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Lyon vs Besiktas auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Besiktas hat 8 der letzten 9 Spiele in der Europa League verloren

Lyon hat in den vergangenen 26 Partien der EL-Gruppen- oder -Ligaphase gerade mal eine Niederlage kassiert

Die „Schwarzen Adler“ gingen in 4 der vergangenen 5 Gastspiele in Frankreich als Verlierer vom Platz

Lyon vs Besiktas Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht am Donnerstag natürlich für OL. Dann kommen noch der bessere Start in diese EL-Saison und der Marktwert hinzu. Denn der Kader der Franzosen hat mit 240 zu 139 Millionen Euro die Nase vorne.

Diese Faktoren schlagen sich bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz in den Lyon vs Besiktas Quoten nieder. Für einen Heimsieg gibt es maximal eine Quote von 1,58. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste Lyon gegen Besiktas Wettquoten zwischen 5,25 und 5,60.

Lyon vs Besiktas Prognose: Kann OL die Defensive stabilisieren?

Nach 13 Spieltagen der Saison 2023/24 wurde Coach Fabio Grosso in Lyon entlassen. Die „Gones“ standen zu diesem Zeitpunkt auf dem letzten Platz der Ligue-1-Tabelle. Nachfolger Pierre Sage führte OL schnell aus dem Tabellenkeller, am Ende noch auf den sechsten Platz und damit in die Europa League. Nun ruhen große Hoffnungen auf der ersten kompletten Saison unter Trainer Sage. Der Start missglückte aber mit zwei Niederlagen. Seit dem 3. Spieltag zeigt die Tendenz mit vier Siegen und nur einer Niederlage (1U) klar nach oben. Damit ist man auf Platz 7 der Tabelle geklettert.

Nimmt man noch den Europapokal mit dazu, hat Olympique die letzten fünf Pflichtspiele alle gewonnen. Diese Serie soll im Lyon Besiktas Tipp ausgebaut werden. Im Kalenderjahr 2024 haben nur PSG (56) und Monaco (54) mehr Punkte gesammelt als Lyon. Zudem ist der Verein in der Europa League stark und hat gerade mal eines der vergangenen 26 Spiele in der Gruppen- oder -Ligaphase verloren (18S, 7U). Zudem hat man seit 13 Heimspielen keine Niederlage mehr kassiert (10S, 3U). Ein paar Probleme macht die Abwehr. Zwölf Gegentore nach acht Liga-Partien sind der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle.

Im vergangenen Jahr musste sich Besiktas in der Liga mit dem sechsten Platz zufriedengeben. Durch den elften Pokalsieg der Vereinsgeschichte konnte sich der Verein allerdings ein wenig trösten. Trotzdem wurde im Sommer mit Giovanni van Bronckhorst ein neuer Coach verpflichtet. In der Liga läuft es für die Schwarz-Weißen unter dem neuen Mann bisher recht ordentlich. Nach acht Spieltagen sind die „Kara Kartallar“ mit sechs Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

Damit ist man erster Verfolger von Tabellenführer Galatasaray, der ein Spiel mehr absolviert hat und bei acht Erfolgen und einem Unentschieden steht. Nur in der Europa League lief es für die „Schwarzen Adler“ bisher noch überhaupt nicht. Hier setzte es zum Auftakt eine 0:4-Pleite bei Ajax Amsterdam. Im darauffolgenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sprachen 27:11 Torschüsse und 65 Prozent Ballbesitz eigentlich für die Hausherren. Gegen abgeklärte und effiziente Hessen setzte es am Ende aber trotzdem eine 1:3-Pleite. So hat Besiktas acht der letzten neun Spiele in der Europa League verloren (1S) und geht nicht gerade als Favorit aus der Lyon Besiktas Prognose hervor.

Lyon - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 4:0 Le Havre (A), 2:0 Nantes (H), 4:1 Glasgow Rangers (A), 2:1 Toulouse (A), 2:0 Olympiakos Piräus (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Konyaspor (H), 1:1 Gaziantep (A), 1:3 Eintracht Frankfurt (H), 3:0 Kayserispor (A), 0:4 Ajax Amsterdam (A)

Letzte Spiele Lyon vs Besiktas: 1:2 (A), 2:1 (H)

Die Wege beider Vereine kreuzten sich bisher nur im Viertelfinale der Europa-League-Saison 2016/17. Nachdem sowohl Lyon als auch Besiktas damals ihr Heimspiel mit 2:1 gewonnen hatten, musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Damals setzte sich OL mit 7:6 durch. Besiktas hat vier der vergangenen fünf Gastspiele auf französischem Boden verloren (1S).

In der Geschichte der Europa League kommen seit 2009 nur vier Spieler auf mehr Tore im Wettbewerb als Lyon-Angreifer Alexandre Lacazette (24). Auch im letzten EL-Spiel von OL gegen die Rangers erzielte der Stürmer einen Doppelpack. Kommt nun am Donnerstag ein weiteres Tor dazu?

In der Geschichte der Europa League kommen seit 2009 nur vier Spieler auf mehr Tore im Wettbewerb als Lyon-Angreifer Alexandre Lacazette (24). Auch im letzten EL-Spiel von OL gegen die Rangers erzielte der Stürmer einen Doppelpack.

Lyon vs Besiktas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lyon: Lucas Perri - Maitland-Niles, Clinton, Niakhaté, Abner - Veretout, Caqueret, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Ersatzbank Lyon: Descamps (Tor) Diawara, Tessmann, Orban, Mikautadze, Benrahma, Nuamah, Omari, Kumbedi

Startelf Besiktas: Günok - Svensson, Uduokhai, Topcu, Masuaku - Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Kilicsoy - Immobile

Ersatzbank Besiktas: Yasar (Tor), Sanuc, Ucan, Zaynutdinov, Hekimoglu, Keles, Kilic, Al Musrati, Joao Mario, Bulut

Die Hausherren müssen in der Lyon gegen Besiktas Prognose nur auf Matic verzichten.

Bei den Gästen fallen dagegen aktuell Spieler wie Günok, Gabriel Paulista, Rashica, Destanoglu und Uysal verletzungsbedingt aus.

Unser Lyon - Besiktas Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

In der Ligue 1 hat Lyon die letzten drei Spiele gegen Toulouse, Nantes und Le Havre alle gewonnen. Zudem startete Olympique mit einem 2:0 daheim gegen Olympiakos Piräus und einem 4:1 bei den Glasgow Rangers auch bestens in die Europa League.

Zusammen mit der Qualität und der guten Heimbilanz sind „Les Gones“ am Donnerstag somit zurecht die Favoriten. Doch Besiktas wurde im Wettbewerb bisher etwas unter Wert geschlagen. Die Schwarz-Weißen werden am 3. Spieltag alles in die Waagschale werfen.

Gegen die schwache Abwehr der Hausherren ist durchaus ein Treffer drin. Somit sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.