Lyon - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2024

Lyon - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Erobert die Eintracht die Tabellenspitze?

Unser Lyon - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Der Bundesligist spielt bisweilen eine sehr starke Europa-League-Saison und will diese in unserem Wett Tipp heute mit einem weiteren Erfolgserlebnis krönen.

Die Franzosen müssen sich keineswegs auf internationaler Ebene verstecken und gehören zu den Top 7 in der Tabelle. Daran soll sich auch in unserer Lyon Frankfurt Prognose nichts ändern. Die Generalprobe meisterte Lyon zuletzt auf nationaler Ebene mit einem deutlichen 3:0 gegen Angers. Der Bundesligist war hingegen im deutschen Oberhaus nicht ganz so souverän und kam am Samstag zuhause gegen Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Auf einen Favoriten legen wir uns in dieser Begegnung nicht fest. Vielmehr richten wir unser Augenmerk auf Frankfurts besten Torjäger und spielen unseren Lyon Frankfurt Wett Tipp heute auf “Omar Marmoush trifft” zu einer Quote von 2,65 bei LeoVegas .

Darum tippen wir bei Lyon vs Frankfurt auf “Omar Marmoush trifft”:

Frankfurt hat in zwei EL-Auswärtsspielen satte 5 Tore erzielt.

Omar Marmoush ist mit 3 Treffern in der Europa League der beste Angreifer der Hessen.

Marmoush verpasste nur in einem der letzten 4 EL-Duelle einen Treffer.

Lyon vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Lyon Frankfurt Quoten am Wettmarkt “1x2” lassen auf keinen klaren Favoriten schließen, räumen aber den Franzosen aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile ein. Dennoch wird der Heimsieg mit mehr als dem doppelten Wetteinsatz versüßt. Wer hingegen die Gäste aus Hessen in der Pflicht sieht, erhält mehr als den dreifachen Wetteinsatz. Ein verlockendes Angebot, da Frankfurt bisher beide Auswärtsduelle in der Europa League siegreich gestaltete.

In der Bundesliga absolvierte die Eintracht beinahe 70 Prozent der Duelle mit drei oder mehr Toren. Aus diesem Grund gehen die Bookies auch diesmal von drei oder mehr Treffern aus und bewerten diesen Spielausgang mit einer Quote von durchschnittlich 1,56. Wer seine Lyon Frankfurt Wettquoten schnell und ohne Probleme spielen möchte, nutzt vorzugsweise Wettanbieter mit schneller Einzahlung .

Lyon vs Frankfurt Prognose: Zieht Lyon an Frankfurt vorbei?

Lyon startete mit zwei Siegen ins Turnier. Die ersten beiden Duelle wurden gegen Olympiakos Piräus (2:0) und die Glasgow Rangers (2:0) siegreich gestaltet. Direkt im Anschluss kamen jedoch ein Remis in Hoffenheim (2:2) sowie eine Heimniederlage gegen Besiktas (0:1) zum Vorschein.

Zuletzt fand das Team von Trainer Pierre Sage wieder zurück in die Erfolgsspur und setzte sich souverän mit 4:1 bei Qarabag durch.

Derzeit sind die Recken aus dem Südosten Frankreichs auf Platz 7 der Tabelle anzutreffen und haben nur drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Defensiv steht Lyon auf internationaler Ebene nicht immer sicher und musste sich fünf Gegentore ankreiden lassen. Nur eines der fünf EL-Duelle endete mit Weißer Weste. Somit dürfte es auch in unserem Lyon Frankfurt Tipp zu Gegentoren kommen.

Auch auf nationaler Ebene stand das Team von Trainer Pierre Sage vor allem in den eigenen vier Wänden hinten nicht sicher und kassierte in sieben Heimspielen elf Gegentore.

Lyon - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 3:0 SCO Angers (A), 4:1 OGC Nizza (H), 4:1 Qarabag (A), 1:1 Stade Reims (A), 1:0 AS St. Etienne (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:2 FC Augsburg (H), 0:3 RB Leipzig (A), 4:0 FC Heidenheim (A), 2:1 FC Midtjylland (A), 1:0 Werder Bremen (H).

Letzte Spiele Lyon vs. Frankfurt: -

Nach der 0:3-Pleite im DFB-Pokal gegen RB Leipzig gelang Eintracht Frankfurt kürzlich auch im deutschen Oberhaus zu Hause gegen Augsburg kein Sieg. Dabei gingen die Hausherren sogar in Front, mussten aber am Ende dennoch mit einer Punkteteilung leben. Trotzdem waren die bisherigen Leistungen sowohl national als auch international nicht zu verachten. Trainer Dino Toppmöller macht einen erstklassigen Job und hat sein Team auf Platz 2 in der Bundesliga-Tabelle geführt.

Ähnlich erfolgreich spielten die Adlerträger auch in der Europa League. In dieser brachte nur der erste Spieltag ein überraschendes Remis gegen Viktoria Pilsen zum Vorschein. Im Anschluss konnten satte vier Siege in Serie verbucht werden. Diese lassen die Hessen in der Tabelle auf Rang 3 landen. Mit einem Triumph hat der Bundesligist die Möglichkeit, in der Lyon gegen Frankfurt Prognose die Tabellenspitze zu übernehmen.

Maßgeblich am Erfolg beteiligt ist Omar Marmoush. Der Mittelstürmer wechselte im Juli 2023 ablösefrei aus Wolfsburg zu den Hessen und verbuchte bereits in seiner ersten Saison für die Adlerträger zwölf Tore in 29 Spielen. In der aktuellen Spielzeit konnte er sich deutlich steigern und erzielte im deutschen Oberhaus in 13 Begegnungen schon 13 Tore. Nur in vier der 13 BL-Duelle ging er leer aus. Ähnlich stark gestaltet sich seine Bilanz auf internationaler Ebene. In drei der vergangenen vier EL-Spiele verbuchte der Mittelstürmer einen Treffer.

Um das Maximum aus dem Lyon Frankfurt Tipp herauszuholen, könnte sich die Nutzung des LeoVegas Wettbonus anbieten.

So seht ihr Lyon - Frankfurt im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Groupama Stadium, Lyon

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL

Fans des deutschen Fußballs haben allen Grund zur Freude. Die Begegnung zwischen Lyon und Frankfurt wird nämlich im Free-TV auf RTL zu sehen sein.

Die Vorberichte beginnen bereits ab 20:15 Uhr.

Lyon vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lyon: Lucas Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Ersatzbank Lyon: Descamps , Niakhaté, Omari, Caqueret, Abner, Tessmann, Zaha, Nuamah, Mikautadze

Startelf Frankfurt: Trapp - Kristensen, R. Koch, Theate, Nkounkou - Tuta, Dahoud, Knauff, Chaibi - Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Collins, M. Götze, Skhiri, Brown, Hojlund, Uzun, Bahoya, Matanovic

Lyon kann im Spitzenspiel auf sämtliche Stammspieler zurückgreifen und hat somit keine verletzten oder gesperrten Spieler zu beklagen. In der Offensive sollen es Malick Fofana und Kapitän Alexandre Lacazette richten. Beide erzielten im bisherigen Turnierverlauf drei Tore.

Die Hessen müssen auf Innenverteidiger Aurle Amenda verzichten. Der 21-Jährige wäre aber ohnehin keine Option für die Startformation. Darüber hinaus steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Hugo Larsson. Der Mittelfeldakteur klagt über muskuläre Probleme. Im Angriff ruhen bei der Eintracht sämtliche Hoffnungen auf Torjäger Omar Marmoush. In unserer Lyon Frankfurt Prognose ist durchaus mit einem Treffer des Superstars zu rechnen.

Unser Lyon - Frankfurt Tipp: Omar Marmoush trifft

Beide Mannschaften sind in Bezug auf ihre Kader-Marktwerte als ebenbürtig zu betiteln. Zuletzt haben die Hessen auf nationaler Ebene Federn gelassen, wollen aber nun in der Europa League die Tabellenspitze erobern. Dennoch halten wir eine reine Siegwette für zu gewagt.

Omar Marmoush hat bereits drei Tore im Turnierverlauf erzielt und seine Expected-Goals-Rate (xG) liegt sogar bei vier Treffern. An drei der vergangenen vier EL-Spieltage schenkte er der Konkurrenz ein Tor ein. Bisher traf er in jedem Auswärtsspiel der Europa League.