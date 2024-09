Lyon - Olympiakos Piräus Tipp, Prognose, Quoten | 26.9.24

SPORT1 Betting 25.09.2024 • 12:00 Uhr Lyon - Olympiakos Piräus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Befreiungsschlag für Lyon?

Unser Lyon - Olympiakos Piräus Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.09.2024 lautet: Dem Namen nach sind die Franzosen der Favorit. In unserem Wett Tipp heute sind wir uns da aber nicht ganz sicher und trauen den Gästen durchaus etwas zu.

Die neue Europa-League-Saison steht in den Startlöchern und in unserer Lyon Olympiakos Piräus Prognose begegnen wir unter anderem einem aktuellen Sorgenkind aus der französischen Ligue 1. Den Start in die neue Saison hat OL ziemlich verpatzt, wird aber von den Buchmachern im Duell am Donnerstag dennoch recht klar vorne gesehen.

Die Gäste aus Griechenland wittern nach den letzten schwachen Ergebnissen des Gegners jedenfalls ihre Chance, auch wenn sie selbst die Generalprobe in den Sand gesetzt haben. Was uns angeht, wir entscheiden uns für den Lyon Olympiakos Piräus Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Lyon vs Olympiakos Piräus auf „Beide Teams treffen“:

Lyon kassierte in den ersten 5 Pflichtspielen dieser Saison insgesamt 11 Gegentore.

Saisonübergreifend konnte Lyon in 7 der letzten 8 Pflichtspiele zu Hause treffen.

Piräus erzielte in den 3 Auswärts-Pflichtspielen in dieser Saison 6 Treffer.

Lyon vs Olympiakos Piräus Quoten Analyse:

Wie eingangs erwähnt, weisen die Buchmacher, von denen vermehrt auf Apple Pay Sportwetten setzen, dem Gastgeber die Favoritenrolle zu. Die Lyon Olympiakos Piräus Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen durchschnittliche Werte von 1,90. Auf der anderen Seite erhält man Quoten von bis zu 4,05 für einen Tipp auf die Gäste.

Nach den bisherigen Ergebnissen Olympiques in dieser Saison lässt sich über die „Doppelte Chance X2″ zumindest nachdenken, zumal die hierfür ausgegebenen Lyon Olympiakos Piräus Wettquoten Werte bis 1,90 erreichen.

Lyon vs Olympiakos Piräus Prognose: Europa als Krisenbewältigung?

Den Start in die Ligue-1-Saison 2024/25 hat sich Olympique Lyon sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach fünf Spieltagen steht OL mit gerade einmal vier von 15 möglichen Punkten auf Platz 14. Am vergangenen Wochenende gab es beim 2:3 im Heimspiel gegen Marseille die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel - und diese war bezeichnend.

Denn seit der fünften (!) Minute spielte Lyonnais in Überzahl, schaffte es im ersten Durchgang aber noch nicht einmal vom Elfmeterpunkt zu treffen. Zwar gelang kurz nach der Pause der Führungstreffer, allerdings drehte OM zunächst die Partie. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Lyon das 2:2, drei weitere Minuten später gab es den Gegentreffer zum 2:3-Endstand.

Drei Gegentreffer in praktisch einem ganzen Spiel in Überzahl spiegeln die aktuelle Situation bei den Franzosen gut wider. Insgesamt steht OL nach fünf Spieltagen bei bereits elf Gegentoren. An drei der fünf Spieltage gab es genau drei Gegentreffer und nur beim torlosen Remis in Lens konnte der französische Altmeister seinen Kasten sauber halten.

Wenn ihr also einen Gratiswetten Code nutzen könnt, solltet ihr ernsthaft über den Lyon Olympiakos Piräus Tipp „Doppelte Chance X2″ nachdenken. Zu Hause kassierte OL in der laufenden Ligue 1-Saison in drei Partien acht der insgesamt elf Gegentore. In jeder der drei Heimpartien klingelte es mindestens zweimal im eigenen Kasten.

Lyon - Olympiakos Piräus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 2:3 Marseille (H), 0:0 Lens (A), 4:3 Straßburg (H), 0:2 Monaco (H), 0:3 Rennes (A)

Letzte 5 Spiele Olympiakos Piräus: 1:2 Aris Saloniki (A), 0:0 Panetolikos (H), 3:0 Lamia (A), 2:1 Kallithea (H), 2:0 Volos (A)

Letzte 5 Spiele Lyon vs Olympiakos Piräus: 4:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (H), 1:2 (A), 1:2 (A)

Die Gäste aus Griechenland haben die Generalprobe ebenfalls verpatzt. Sie verloren mit 1:2 bei Aris Thessaloniki und kassierten damit die erste Pleite am fünften Spieltag der laufenden Super-League-Saison. Zuvor war man mit drei Siegen und einem Remis gestartet und war saisonübergreifend in sieben Pflichtspielen in Folge ungeschlagen geblieben.

Eine dieser letzten sieben Partien war das Finale in der Conference League der vergangenen Saison, als sich die Griechen mit 1:0 nach Verlängerung gegen die favorisierte Fiorentina aus der italienischen Serie A durchsetzten. Auf dem Weg ins Endspiel hatte der Underdog unter anderem auch Aston Villa im Hin- und Rückspiel geschlagen (4:2 A, 2:0 H).

Die Griechen haben also schon in der Vorsaison gezeigt, dass sie auf der europäischen Bühne nicht zu unterschätzen sind und deswegen sehen wir sie in unserer Lyon Olympiakos Piräus Prognose auch nicht chancenlos. Zumindest ein Treffer sollte ihnen gegen in der Defensive zuletzt desolate Gastgeber gelingen.

In der Vorsaison hatten die Griechen zusammen mit Leverkusen und Champions-League-Sieger Real Madrid die meisten Spiele auf internationalem Parkett gewonnen. Insgesamt ging Piräus neunmal als Sieger vom Feld. Auch dieser Aspekt ist beim Lyon Olympiakos Piräus Tipp sicherlich nicht zu vernachlässigen.

So seht ihr Lyon - Olympiakos Piräus im TV oder Stream:

26. September 2024, 21 Uhr, Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky Go Austria

Die Europa League 2024/25 wird exklusiv von RTL übertragen. Die meisten der EL-Partien sind nur beim kostenpflichtigen RTL+ zu sehen. Bei der Begegnung zwischen Olympique und Olympiakos schauen Fans aus Deutschland allerdings in die Röhre. Dieses Spiel wird noch nicht einmal bei RTL+ übertragen. Zuschauer in Österreich können diese Begegnung dagegen bei Sky im TV und Stream sehen.

Sechsmal kreuzten die beiden Kontrahenten bislang die Klingen. Mit 4:2 Siegen führt OL den direkten Vergleich an. Die letzten drei Duelle, die aber allesamt aus den Jahren 2005 und früher stammen, gingen alle an die Franzosen.

Lyon vs Olympiakos Piräus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lyon: Perri; Mata, Caleta-Car, Tagliafico; Abner, Matic, Veretout, Tolisso, Maitland-Niles; Lacazette, Orban

Ersatzbank Lyon: Descamps, Caqueret, Fofana, Cherki, Nuamah, Mikautadze, Tessmann, Omari, Zaha

Startelf Olympiakos Piräus: Tzolakis; Rodinei, Carmo, Ntoi, Ortega; García, Martins, Chiquinho, Velde, Hezze; El Kaabi

Ersatzbank Olympiakos Piräus: Paschalakis, Apostolopoulos, Costinha, Biancone, Oliveira, Pirola, Willian, Yaremchuk, Stamenic

Die Gäste aus Griechenland gewannen in europäischen Wettbewerben bislang nur eines von fünf Gastspielen bei Klubs aus der Ligue 1 (1U, 3N). Dieser Sieg liegt über 19 Jahre zurück und war ein 1:0 beim FC Sochaux.

Lyon hat bei der letzten Teilnahme an der Europa League nur eines von zehn Spielen im Rahmen des Wettbewerbs verloren (6S, 3U). Die damalige 0:3-Pleite bei West Ham führte dann aber letztlich zum Aus im Viertelfinale. Allerdings nahm OL zuletzt vor drei Jahren an der Europa League teil.

Unser Lyon - Olympiakos Piräus Tipp: „Beide Teams treffen“

Dem Namen nach ist Lyon sicherlich der Favorit. Doch die Franzosen spielen bislang eine ziemlich schwache Saison und zeigen sich vor allem in der Defensive anfällig. Sowohl gegen Rennes als auch gegen Straßburg und Marseille gab es jeweils drei Gegentore. Gegen die beiden Letztgenannten gab es die drei Gegentreffer daheim. Wir sehen es daher als sehr wahrscheinlich an, dass OL auch gegen den amtierenden Conference-League-Champion mindestens ein Gegentor kassiert und erachten daher eine Torwette als sinnvoll.