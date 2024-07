Maccabi Tel Aviv - FCSB Bukarest Tipp, Prognose & Quoten - 31.07.2024

von SPORT1 Betting 30.07.2024 • 15:00 Uhr Maccabi Tel Aviv - FCSB Bukarest Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer zieht auf neutralem Boden in die nächste Runde ein?

Unser Maccabi Tel Aviv - FCSB Bukarest Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 31.07.2024 lautet: Im Hinspiel gab es keinen SIeger, aber Tore auf beiden Seiten - ein Szenario, das wir uns in unserem Wett Tipp heute auch nach regulärer Spielzeit im Rückspiel vorstellen können.

Das Rückspiel in der zweiten Runde der Qualifikation für die Champions League zwischen Maccabi Tel Aviv und dem FCSB findet auf neutralem Boden in der Bozsik Arena im ungarischen Budapest statt. Nach dem 1:1 im Hinspiel haben beide Teams noch alle Chancen auf die nächste Runde. Wir erwarten eine Partie auf Augenhöhe und der Ausgang dieser Begegnung ist für uns völlig offen. Fakt ist, dass beide Teams gewinnen müssen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Wir erwarten daher von beiden, dass sie den Weg nach vorne suchen werden und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Maccabi Tel Aviv vs FCSB Bukarest auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend hat Tel Aviv keines der letzten 9 Pflichtspiele verloren.

In 7 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte der FCSB nur einmal kein Tor.

Das Hinspiel endete 1:1.

Maccabi Tel Aviv vs FCSB Bukarest Quoten Analyse:

Einen echten Favoriten in dieser Begegnung können auch die Wettanbieter nicht ausmachen. Die Maccabi Tel Aviv FCSB Wettquoten bei den Siegwetten liegen dicht beieinander. Erhält man für einen Tipp auf die Israelis Quoten bis 2,50, werfen Wetten auf das Team aus Bukarest Quoten um 2,85 ab.

Das Weiterkommen trauen die Bookies Tel Aviv insgesamt eher zu als den Rumänen. Wir haben da leichte Zweifel und da es für die Maccabi Tel Aviv FCSB Wette „FCSB qualifiziert sich“ Quoten über 2,00 gibt, haben diese für uns Value. Von daher können wir diesen Tipp empfehlen und erst recht, wenn man sie im Rahmen einer der Sportwetten ohne Einzahlung platziert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Maccabi Tel Aviv vs FCSB Bukarest Prognose: Ausgeglichene Partie

Den ersten Titel der neuen Saison hat sich Maccabi Tel Aviv bereits geholt. Im Supercup Mitte Juli setzte sich der israelische Meister mit 2:0 gegen Pokalsieger Maccabi Petach Tikwa durch und revanchierte sich damit für das Aus im Viertelfinale des nationalen Pokals in der letzten Saison.

Am Mittwoch soll es mit dem Erreichen der dritten Runde der CL-Quali das nächste Erfolgserlebnis geben. Aufgrund der derzeitigen Situation im Land findet das Rückspiel gegen Bukarest allerdings in Ungarn statt. Einen Heimvorteil gibt es für die Israelis damit nicht, was bei der Maccabi Tel Aviv FCSB Prognose berücksichtigt werden muss.

Saisonübergreifend hat die Mannschaft aus Tel Aviv keines ihrer letzten neun Pflichtspiele verloren. Sieben dieser neun Partien wurden gewonnen (2U). Hinzu kommen zwei Siege und ein Remis in den drei Vorbereitungsspielen auf die neue Saison.

Zieht man all diese letzten zwölf Partien zur Bewertung heran, dann stellt man fest, dass Maccabi Tel Aviv nur einmal in diesen letzten zwölf Spielen ohne eigenes Tor geblieben ist. Auf der anderen Seite gab es gegen den FCSB mal wieder einen Gegentreffer, nachdem der Klub zuvor in acht Begegnungen (Pflicht- und Testspiele) zu null gespielt hatte.

Maccabi Tel Aviv - FCSB Bukarest Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Maccabi Tel Aviv: 1:1 FCSB (A), 2:0 Maccabi Petach Tikwa (H), 2:0 Omonia Nikosia (N), 0:0 Rakow (N), 5:0 Ruch Chorzow (N)



Letzte 5 Spiele FCSB Bukarest: 0:2 Otelul (A), 1:1 Maccabi Tel Aviv (H), 2:2 Unirea Slobozia (A), 4:0 Virtus (H), 1:1 Cluj (H)



Letztes Spiel Maccabi Tel Aviv vs FCSB Bukarest: 1:1 (A)



Auch der FCSB Bukarest konnte Anfang Juli den rumänischen Supercup gegen Pokalsieger Corvinul Hunedoara klar mit 3:0 gewinnen. Doch das war dann auch schon der so ziemlich einzige echte Erfolg in der noch jungen Saison. Die erste Runde der CL-Quali wurde gegen den Klub Virtus aus San Marino noch standesgemäß gemeistert (7:1 und 4:0).

Doch in der heimischen Liga 1 lief bislang noch nichts zusammen. Nach zwei Remis an den ersten beiden Spieltagen wurde das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Otelul mit 0:2 verloren. Damit steht der amtierende Meister nach drei Spieltagen nur auf Platz 13 von 16. Der Begriff „Fehlstart“ ist hier sicherlich nicht unpassend.

Nachdem der FSCB in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison immer treffen konnte, blieb man gegen Otelul mal wieder ohne eigenen Treffer. Und dennoch sehen wir die Rumänen im Rückspiel nicht chancenlos, zumal die Partie, wie erwähnt, auf neutralem Boden ausgetragen wird.

Im Hinspiel war Bukarest bei einem Chancenverhältnis von 16:7 und 6:2 Schüssen aufs Tor jedenfalls das gefährlichere Team. Ein Tipp auf ein Weiterkommen des FCSB bringt zum Beispiel bei Happybet eine Quote von 2,05. Wer für diese Wette den Happybet Bonus nutzt, kann hier jedenfalls nichts falsch machen.

Unser Maccabi Tel Aviv - FCSB Bukarest Tipp: „Beide Teams treffen“

Es gibt für uns in diesem Spiel keinen Favoriten. Wenn wir uns aber auf das Team festlegen müssten, das die nächste Runde erreicht, dann wäre das der FCSB, was mitunter daran liegt, dass Maccabi Tel Aviv hier keinen Heimvorteil genießt. Die letzte Form spricht aber für die Israelis, sodass wir uns letztlich für eine Torwette entscheiden. Nachdem sich die nominellen Gastgeber zuletzt äußerst treffsicher zeigten, die Gäste aber das Hinspiel über weite Strecken bestimmten, gehen wir auch im zweiten Aufeinandertreffen von Toren auf beiden Seiten aus.