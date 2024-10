Magdeburg - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2024

Unser Magdeburg - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Die Magdeburger spielen eine starke Saison und wollen sich in unserem Wett Tipp heute weiterhin vorne festbeißen.

Hinter Düsseldorf rangiert der FC Magdeburg in der 2. Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz und spielt sogar um den erstmaligen Aufstieg ins deutsche Oberhaus. Sollte in unserer Magdeburg Fürth Prognose ein Dreier resultieren, wäre vielleicht sogar der Platz an der Sonne fix. Fürth, das nur einen Sieg aus den letzten sechs Liga-Duellen holte, steht in der Avnet Arena gehörig unter Druck.