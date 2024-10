Magdeburg - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 23:00 Uhr Magdeburg - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kassiert Hannover die vierte Auswärtsniederlage in Serie?

Unser Magdeburg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.10.2024 lautet: Zwei Top-Teams treten am kommenden Spieltag gegeneinander an. Im Wett Tipp heute wird Hannover die Auswärtsschwäche zum Verhängnis.

Für eine Magdeburg Hannover Prognose gibt es viele verschiedene Themen zu berücksichtigen. Das Offensichtliche vorweg: Beide Mannschaften haben 16 Punkte aus den ersten neun Liga-Spielen gesammelt und haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (HSV: 18).

Bevor wir im Laufe der nächsten Zeilen auf die genauen Einzelheiten eingehen, nennen wir den Magdeburg Hannover Wett Tipp heute vorneweg. Wir nutzen die Match-Kombi „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ für eine Quote von 2,15 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Hannover hat bisher die wenigsten Gegentore zugelassen (6).

Hannover lag auswärts in dieser Saison noch nie in Führung.

Magdeburg ist seit 7 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen.

Magdeburg vs Hannover Quoten Analyse:

Die richtige Mischung für die Magdeburg Hannover Quoten zusammenzustellen, fällt keinem Buchmacher leicht. Beide Mannschaften stehen aktuell bei 16 Zählern, haben aber ihre individuellen Herausforderungen zu meistern.

Bei relativ ausgeglichenen Magdeburg Hannover Wettquoten solltet ihr über eine Gratiswette nachdenken. Beiden Mannschaften werden Siegquoten von über 2,40 ausgesprochen, wobei die Niedersachsen in der Spitze leicht höher angesiedelt werden (2,80).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Hannover Prognose: Eine kuriose Heimbilanz

Christian Titz hat seine Vorstellung vom Fußball zur DNA der Magdeburger gemacht und erntet in dieser Spielzeit, was er bereits seit Jahren sät. Bis auf Hertha (58 Prozent) sammelte kein Zweitligist mehr Ballbesitz pro Liga-Spiel als der FCM (57,6 Prozent).

Diese Art von ballbesitzorientiertem Fußball ist bei den Gastgebern schon seit Jahren zu beobachten und wird es auch im Magdeburg Hannover Tipp sein. Der derzeitige Erfolg kann der Titz-Elf durch die erste Saisonniederlage am vergangenen Spieltag (1:3 vs. HSV) nicht genommen werden. Weiterhin halten die Gastgeber mit 16 Punkten nach neun Partien einen neuen Vereinsrekord.

Das Risiko im Spiel der Gastgeber spiegelt sich in der hohen Anzahl erwartbarer Gegentore wider (16,8 xGA), die ligaweit nur von zwei Mannschaften überboten werden. Zu Hause kassierte der FCM allerdings erst sechs Gegentreffer (4 Spiele) und hielt sich damit recht gut.

Der Mehrwert der fußballerischen Philosophie ergibt sich für das Team von Titz in der Torgefahr. Magdeburg erarbeitete sich bislang 17,2 erwartbare Tore und liegt damit unter den drei stärksten Zweitliga-Teams.

Magdeburg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:3 HSV (A), 2:2 Fürth (H), 2:1 Darmstadt (A), 2:2 Karlsruhe (H), 2:1 Köln (A).

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:0 Schalke (H), 3:2 St. Pauli (H), 0:2 Braunschweig (A), 2:0 Nürnberg (H), 1:2 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Hannover: 0:3 (H), 1:2 (A), 2:1 (A), 0:4 (H), 4:2 (A).

Kurios wird es, wenn die Heimbilanz des Tabellenvierten genannt wird. Bis jetzt teilten sich die Magdeburger in jedem Heimspiel der Saison die Punkte (6:6 Tore). Inklusive der vorangegangenen Spielzeit hat sich eine Serie von sieben Remis in Folge aufgebaut.

Ein achtes Unentschieden gegen H96 würde in der Magdeburg gegen Hannover Prognose einen neuen Rekord bedeuten, für den ihr auch bei den deutschen Wettanbietern mit Quoten von circa 3,50 rechnen könnt.

Sieben Punkteteilungen in Folge bedeuten ebenso sieben ungeschlagene Zweitliga-Heimspiele in Serie. Von einem solchen Selbstvertrauen kann Hannover in der Ferne nicht zehren.

Die Niedersachsen verspielten fernab der heimischen Arena eine bessere Positionierung im Zweitliga-Tableau. Nur sechs Prozent (1/16) der erbeuteten Zähler holte H96 auswärts.

Als eines von nur zwei Teams lag die Mannschaft von Stefan Leitl noch keine Sekunde in einem Auswärtsspiel vorne. Das zweite Team, Regensburg, steckt aktuell im tiefsten Sumpf der 2. Bundesliga.

So seht ihr Magdeburg - Hannover im TV oder Stream:

27. Oktober 2024, 13.30 UHr, MDCC-Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Stärken der Gäste liegen definitiv in ihrer Organisation und Staffelung gegen den Ball. Hannover nahm die wenigsten Gegentore aller Zweitligisten hin (6) und kassierte in der Ferne nur fünf Gegentreffer (4 Spiele).

Tragisch an der ganzen Geschichte ist die dürftige Torausbeute. Den Niedersachsen bot sich auswärts erst eine Gelegenheit zum Torjubel. Gleich drei ihrer vier Gastauftritte beendete die Leitl-Elf ohne eigenen Torerfolg, was sich auf den Magdeburg vs. Hannover Tipp auswirkt.

Magdeburg vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann, Hugonet, Mathisen, Müller, Heber, Gnaka, Krempicki, El Hankouri, Amaechi, Kaars, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Loric, Hercher, El-Zein, Burcu, Ito, Michel, Nollenberger, Teixeira

Startelf Hannover: Zieler, Dehm, Neumann, Halstenberg, Wdowik, Momuluh, Leopold, Kunze, Lee, Tresoldi, Vogelsammer

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Knight, Ezeh, Muroya, Christiansen, Gindorf, Rochelt, Ngankam, Nielsen

Erst 12,2 erwartbare Tore befinden sich auf der Habenseite der Gäste (15.), womit sie unter den vier schwächsten Mannschaften der 2. Bundesliga auftauchen.

Durch diese Konstellation fallen in den Begegnungen mit Beteiligung der Hannoveraner kaum Tore. Sieben von neun Liga-Spielen endeten mit „Unter 2,5 Toren“ in der Partie, auch in der Magdeburg Hannover Prognose ist nicht mit viel mehr zu rechnen.

Unser Magdeburg - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Sieben der bisherigen neun Begegnungen der Niedersachsen endeten ohne Treffer auf beiden Seiten. In drei von vier Auswärtsspielen gelang Hannover kein Auswärtstreffer, was zuletzt zu drei Auswärtsniederlagen in Serie geführt hat.