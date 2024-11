Magdeburg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 29.11.2024

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 09:00 Uhr Magdeburg - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Holt der FCM endlich mal wieder einen Heimsieg?

Unser Magdeburg - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.11.2024 lautet: Nach einem Aufschwung im Oktober tat sich der BSC im November wieder deutlich schwerer. Im Wett Tipp heute dürfen die Berliner aber auf einen Auswärtsdreier hoffen.

Aus den letzten drei Partien holte die Hertha nur einen Punkt. Damit ist die „Alte Dame“ in der Tabelle auf Platz 12 abgerutscht. Da es im Unterhaus aber so eng zugeht, findet sich der BSC trotzdem nur sechs Punkte hinter dem Ersten und vier Punkte hinter dem Relegationsplatz wieder. Zu Gast beim so heimschwachen FCM wollen die Männer von Coach Cristian Fiel am Freitag endlich wieder einen Dreier einfahren. Die Quoten der Magdeburg Hertha Prognose rechnen mit einem Duell auf Augenhöhe.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,85 bei Admiralbet für den Wett Tipp heute „Sieg Hertha (DNB)“.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Hertha auf „Sieg Hertha (DNB)“:

Magdeburg ist saisonübergreifend seit 11 Zweitliga-Heimspielen sieglos

Die Hertha steht in der Auswärtstabelle auf Platz 4

Der BSC hat gerade mal eines der vergangenen 6 BL2-Gastspiele verloren

Magdeburg vs Hertha Quoten Analyse:

Der FCM darf am Freitagabend vor den eigenen Fans ran und hat in der Tabelle drei Punkte und sechs Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Trotzdem können sich die Magdeburg vs Hertha Wettquoten auf keinen Favoriten festlegen.

Bei den neuen Wettanbietern bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,45. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Dreier der Berliner auch nur über Magdeburg gegen Hertha Quoten zwischen 2,50 und 2,62 freuen.

Magdeburg vs Hertha Prognose: Knackt der FCM endlich den Heimfluch?

Der 1. FC Magdeburg spielt eigentlich eine tolle Saison. 21 Punkte bedeuten bereits jetzt einen neuen Rekord in einer BL2-Hinrunde. Wie der KSC kassierte der FCM erst zwei Saisonniederlagen, nur Tabellenführer Paderborn noch weniger (1). Der Rückstand auf Rang 1 beträgt gerade mal drei Zähler. Auf den Relegationsrang 3 ist es auch nur ein Punkt. Doch die Elbstädter könnten noch besser dastehen. Denn zuletzt musste die Mannschaft von Christian Titz vier Partien ohne Sieg hinnehmen (2U, 2N). Diese Serie ging zwar am vergangenen Spieltag mit dem 1:0 in Regensburg zu Ende.

Hier lagen die Gäste aber bei den Gesamtschüssen (9:13) und den Expected Goals (0,67 zu 1,40) hinten. Der Mannschaft ist in den letzten Wochen die Zielstrebigkeit abhandengekommen. Dafür leistet man sich immer mehr Ungenauigkeiten. Seit Ende Februar und einem 3-0 gegen Schalke, also 11 Zweitliga-Heimspielen, ist der FCM sieglos (8U 3N). Als einziges Team im Unterhaus sind die Blau-Weißen ohne Heimsieg. Magdeburg ließ 14.9 Schüsse pro Spiel zu. Nur Fürth (16.1) mehr. Dafür kann die Mannschaft die drittbeste „Shooting Accuracy“ der Liga vorweisen. 53,3 % der Schüsse kommen aufs Tor.

Ende Oktober war die Hertha mit einem 2:1 über Heidenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Zudem stand der BSC nach dem 10. Spieltag auf Rang 6, nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang 3. Doch mit dem 0:1 daheim gegen Köln und dem 1:3 in Darmstadt sowie dem 2:2 daheim gegen Ulm ist die Alte Dame erstmals unter Christian Fiél in drei Zweitliga-Spielen in Serie sieglos. Der Coach kämpft dabei gegen alte Muster an. Bei eigener Führung verfällt die Mannschaft zu oft in Passivität. Auch fehlen die Konsequenz in Zweikämpfen sowie die Balance. Auf der einen Seite ließ die Berliner in dieser Zweitliga-Saison nur 12.2 gegnerische Schüsse pro Spiel zu.

Lediglich Köln steht hier noch besser da (10). Auf der anderen Seite des Spielfeldes kommen 58,8 Prozent der Schüsse aufs Tor (2. Platz). Probleme hat die Mannschaft dagegen im ersten Durchgang. Hier liegt man in einer Tabelle vor dem Seitenwechsel mit nur sieben Punkten auf dem letzten Platz. Nur einmal lag der BSC zur Pause in Führung (Rang 18). Dafür belegen die Hauptstädter in einer Tabelle der zweiten Halbzeit Platz Zwei mit 24 Punkten. Hoffnung macht Ibrahim Maza, der zuletzt zum vierten Mal in dieser Saison traf und damit geteilter Top-Torschütze ist.

Magdeburg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:0 Regensburg (A), 2:2 Hannover (A), 0:0 Ulm (H), 2:2 Kaiserslautern (A), 0:3 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:2 Ulm (H), 1:3 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 2:1 Heidenheim (H), 3:1 Karlsruher SC (A)

Letzte Spiele Magdeburg vs Hertha: 2:3 (A), 6:4 (H)

In der Vorsaison trafen beide Vereine erstmals in Pflichtspielen aufeinander. Beide Spiele waren sehenswert und torreich. Besonders kurios war das Hinspiel in Magdeburg. Der FCM lag viermal zurück, ging am Ende aber nach einem 6:4 doch noch als Sieger vom Feld.

So etwas hatte es im deutschen Profi-Fußball zuvor noch nie gegeben. Im Rückspiel konnte sich die Hertha nach einem 0:1-Rückstand dann mit einem 3:2-Heimsieg revanchieren. So fielen insgesamt 15 Treffer in den beiden Partien.

Auch dieses Mal gehen die Bookies von einigen Treffern aus. In der Betano App schafft es die Quote für den Magdeburg - Hertha Tipp „Über 2,5 Tore“ gerade so auf einen Wert von 1,53.

So seht ihr Magdeburg - Hertha im TV oder Stream:

29. November 2024, 18:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky zeigt alle 306 Spiele der aktuellen Zweitliga-Saison 2024/25 live und in HD. Die Partien werden als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen. Das ist auch beim Duell zwischen Magdeburg und Hertha nicht anders.

Anpfiff in der Avnet Arena von Magdeburg ist am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr.

Magdeburg vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Tob. Müller, Hugonet, Heber - Hercher, Nollenberger, Gnaka, Loric - El Hankouri, Kaars, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Hoti, Krempicki, T. Ito, Marusic, Ceka, El-Zein, Michel, Nadjombe

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Klemens, M. Dardai, Zeefuik - Sessa, Cuisance, Maza - Winkler, Niederlechner, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Goller (Tor), Bouchalakis, Hussein, G. Christensen, Prevljak, P. Dardai, Gechter, Schuler, Thorsteinsson, Demme, Reese

Die Hausherren müssen ohne die verletzten Bockhorn und Musonda auskommen. Nach seiner Gelbsperre steht dafür Hugonet wieder zur Verfügung. Dafür fehlt nun Abwehrchef Mathisen gesperrt. Bei den Gästen fallen vermutlich Gersbeck, Brooks, Karbownik, Dudziak und Leistner aus. Demme und Reese könnten nach Verletzungen wieder im Kader stehen.

Unser Magdeburg - Hertha Tipp: Sieg Hertha (DNB)

Wir kommen bei unserer Magdeburg - Hertha Prognose zu einem anderen Ergebnis als die Buchmacher. Das hat in erster Linie mit der extrem schwachen Heimbilanz von Magdeburg zu tun.

Auf der Gegenseite fühlt sich die Alte Dame in dieser Spielzeit in der Fremde wohler als vor den eigenen Fans. Die Rückkehr von Demme und Reese dürfte den Gästen einen zusätzlichen Push geben.