Magdeburg - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 22.09.2024

Magdeburg - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht der Höhenflug des KSC weiter?

Unser Magdeburg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: Das Spitzenspiel steigt beim FCM. Im Wett Tipp heute gegen einen noch formstärkeren KSC können die Hausherren aber maximal einen Punkt holen.

Wer hätte das gedacht: Das Top-Spiel am 6. Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 steigt am Sonntag in der Avnet Arena, wenn der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC die Klingen kreuzen. Denn hier empfängt der Tabellendritte den Tabellenzweiten. Beim Blick auf die Magdeburg Karlsruhe Prognose sehen die Bookies die Gäste in einem engen Spiel knapp vorne.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Magdeburg wartet seit 7 Heimspielen auf einen Sieg

Der KSC verlor saisonübergreifend nur eines seiner letzten 15 Pflichtspiele

Die Badener sind seit 3 Duellen mit dem FCM ungeschlagen

Magdeburg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher gehen bei diesem Spitzenspiel von einer engen Partie aus und werfen somit recht ausgeglichene Magdeburg Karlsruhe Quoten auf den Markt. Die Gäste sind nur minimal im Vorteil.

Ihr bekommt somit für einen Sieg der Badener Quoten zwischen 2,35 und 2,40. Doch auch für einen Heimsieg klettern die Magdeburg Karlsruhe Wettquoten nur auf einen Höchstwert von 2,82.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Karlsruhe Prognose: Der FCM setzt weiter aufs Spielglück

Mit elf Punkten und einer Tordifferenz von +7 nach fünf Partien spielt Magdeburg seine zum Vergleichszeitpunkt beste BL2-Saison. Auch in der Vorsaison stand der FCM nach dem 5. Spieltag mit elf Punkten auf Tabellenrang 3. Danach folgte aber mit sechs Niederlagen und zwei Remis der Absturz auf Rang 14. Die Bördestädter mussten lange um den Klassenerhalt zittern. Das soll sich in dieser Saison nicht wiederholen. In dieser Spielzeit ist der Kader breiter und qualitativ besser. Auch die Neuzugänge haben eingeschlagen. Zudem ist der Mannschaft von Coach Christian Titz das Spielglück hold. Bleibt das auch im Magdeburg Karlsruhe Tipp so?

Am vergangenen Spieltag gab Köln 33 Torschüsse ab. Das war seit Beginn der Datenerfassung (2017/18) der zweithöchste Wert. Trotzdem gingen die Magdeburger bei den Geißböcken nach neun eigenen Abschlüssen mit einem 2:1-Sieg vom Feld. Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der FCM das beste Auswärtsteam und kann auch die drittbeste Chancenverwertung (20 Prozent) vorweisen. Zu Hause ist die Truppe jedoch seit Ende Februar und sieben Spielen sieglos (5U, 2N). Zuletzt gab es fünf Remis in Folge. Die Abwehr kommt auf einen Wert von 8,7 xGA, hat aber nur vier Gegentreffer kassiert.

Mit 13 Punkten (4S, 1U) aus den ersten fünf Spielen dieser Saison hat der KSC einen neuen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga aufgestellt. Ein Grund für diesen Höhenflug ist sicher die Offensive. Stürmer Budu Zivzivadze führt die Torjägerliste mit sechs Treffern an. Gegen den FCM kommt der georgische Nationalspieler übrigens aus der Vorsaison in 70 Minuten Spielzeit auf zwei Treffer. Zudem steht bei den Badenern die viertbeste Chancenverwertung (19,2 Prozent) in der Statistik.

Die Mannschaft von Coach Christian Eichner, die im Sommer eigentlich einen recht großen Umbruch hinnehmen musste, verlor saisonübergreifend nur eines ihrer letzten 15 Pflichtspiele (11S, 3U). Die letzten vier Partien wurden allesamt gewonnen. Am vergangenen Freitag feierte man einen souveränen und hochverdienten 2:0-Heimsieg gegen Schalke. Die Hausherren präsentierten sich abgezockt, variabel und diszipliniert. Selbst als am Anfang die Durchschlagskraft fehlte, blieb der KSC dran, ackerte weiter und suchte den Weg nach vorne, was positiv in die Magdeburg Karlsruhe Prognose einfließt.

Magdeburg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:1 Köln (A), 4:0 Nürnberg (A), 2:2 Schalke (H), 1:2 Offenbacher Kickers (A), 3:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:0 Schalke (H), 2:1 Braunschweig (A), 3:2 Elversberg (H), 5:0 Sportfreunde Lotte (A), 0:0 Fortuna Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Karlsruhe: 0:7 (A), 1:1 (H), 1:1 (H), 3:2 (A), 2:0 (H)

An das letzte Spiel gegen Karlsruhe hat Magdeburg keine guten Erinnerungen: Am 26. Spieltag der vergangenen Saison kassierte der FCM eine historische 0:7-Pleite im Wildparkstadion. Das war für die Bördestädter die erste Pleite im Unterhaus gegen den KSC nach zuvor einem Sieg und zwei Remis.

Mit drei Siegen führt der Verein aus Sachsen-Anhalt die Gesamtbilanz an (2U, 2N). Seit drei Vergleichen wartet man auf einen Sieg gegen die Badener. In den vier Gastspielen in Magdeburg konnten die Karlsruher allerdings noch nicht gewinnen (2U, 2N). Zuletzt wurden hier zweimal die Punkte geteilt.

Mit jeweils sieben Toren sind Magdeburg und Karlsruhe in der laufenden Zweiliga-Saison die besten Offensivmannschaften der zweiten Halbzeit. Dieses Wissen können wir uns natürlich für unseren Magdeburg vs. Karlsruhe Tipp zunutze machen.

So seht ihr Magdeburg - Karlsruhe im TV oder Stream:

22. September 2024, 13:30 Uhr, Avnet Arena

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go



Fans der 2. Bundesliga, die möglichst viele Partien live sehen möchten, brauchen dafür ein Abo bei Sky.

So wird auch das Duell zwischen dem FCM und dem KSC, welches am Sonntag um 13:30 Uhr in Magdeburg beginnt, beim Bezahlsender gezeigt.

Magdeburg vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Musonda, El-Zein, Gnaka, El Hankouri - Atik, Kaars, Amaechi

Ersatzbank Magdeburg: Kruth - Hercher, Ceka, Ito, Hoti, Krempicki, Michel, Nollenberger, Burcu, T. Müller

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, La. Günther - Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek - Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Kobald, Conté, Geller, Herold, Hunziker, Pfeiffer, Pedrosa, Heußer

Die Hausherren müssen verletzungsbedingt ohne Bockhorn, Loric und Marusic auskommen. Mathisen steht wieder zur Verfügung. Zudem sind in der Magdeburg Karlsruhe Prognose weitere Wechsel in der ersten Elf durchaus denkbar.

Bei der Aufstellung der Gäste dürfte es dagegen kaum Veränderungen geben. Denn der KSC ist der einzige Verein, der in allen fünf Saisonspielen mit der gleichen Startelf auflief. Bei den Badenern fehlen weiterhin die verletzten Bormuth und Sihlaroglu.

Unser Magdeburg - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Der KSC ist im Moment einfach in Topform. Die Truppe von Coach Christian Eichner agiert wie ein Spitzenteam. Selbst wenn es mal nicht so rund läuft, bleibt die Mannschaft geduldig und willensstark.

In der Offensive erarbeitet Fabian Schleusener durch kluge Tiefenläufe immer wieder Räume für seinen Partner Budu Zivzivadze, der zur Zeit in der Form seines Lebens ist und nach Belieben trifft.

Da der FCM zuletzt daheim deutlich mehr Probleme hatte als in der Fremde, dürfte das den Gästen, in einer Partie mit Treffern auf beiden Seiten, mindestens einen weiteren Zähler aufs Konto spülen.