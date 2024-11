Magdeburg - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

Unser Magdeburg - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Seit vier Liga-Spielen warten beide Mannschaften auf einen Sieg. Ulm hält sich im Wett Tipp heute dank der Defensive bis zum Ende im Spiel.

Die Heimtabelle zeigt den FC Magdeburg als Tabellenschlusslicht. Zu Hause warten die Fans seit Monaten auf einen Sieg. Sicher ist ein Dreier der Hausherren in unserer Magdeburg Ulm Prognose erneut nicht. Das liegt speziell an der Verteidigungsarbeit der Gäste, die erst ein Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied verloren haben.

Obwohl Christian Titz eine der besten Angriffsreihen der 2. Bundesliga auf den Rasen schicken kann, spielen wir im Magdeburg Ulm Wett Tipp heute „Magdeburg Unter 1,5 Tore“. Für die Quote ist ODDSET zuständig, dort erhaltet ihr den 1,88-fachen Gewinn im Falle einer korrekten Wette.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Ulm auf „Magdeburg Unter 1,5 Tore“:

Magdeburg vs Ulm Quoten Analyse:

Der FCM bringt euch im Falle eines Sieges Quoten von circa 1,90 ein. Widmet ihr eure Aufmerksamkeit in den Sportwetten Apps der anderen Seite, findet ihr Magdeburg Ulm Wettquoten von 4,00.

Magdeburg vs Ulm Prognose: Hartnäckig

Der Funke will in der Avnet-Arena einfach nicht auf den Rasen überspringen und mittlerweile dürfte sich auch der Kopf bei den FCM-Spielern eingeschaltet haben. Seit zehn Zweitliga-Heimspielen (!) wartet die Mannschaft von Christian Titz auf einen Sieg (7U, 3N).

Das Pech heftet dem Tabellen-Siebten im eigenen Stadion am Schuh wie sonst nur Kaugummi. Vor allem im Angriff bringt die Titz-Elf ihre PS zu Hause nicht auf den Rasen, das muss sich im Magdeburg Ulm Tipp ändern.

Magdeburg erzielte bislang 20 Saisontore, nur 30 Prozent davon wurden in der heimischen Avnet-Arena erzielt (6). Bereits zwei Heimspiele schlossen die Hausherren in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer ab.

Magdeburg - Ulm Statistik & Bilanz:

Zuletzt erzielte der FCM in zwei von drei Liga-Spielen „Unter 1,5 Tore“. Unter dieser Marke konnte Ulm sieben seiner bisherigen elf Gegner halten. Nur 13 zugelassene Gegentore lassen den Aufsteiger im Licht der drittbesten Zweitliga-Defensive erscheinen.

Gäste-Trainer Thomas Wörle ordnet laut Magdeburg vs. Ulm Prognose seine Mannschaft in der Regel im 3-4-2-1 an und barrikadiert den Zugang zum eigenen Tor. Die Spatzen erfüllen die ihnen zugeteilten Aufgaben mit Bravour und ließen erst 40 Schüsse auf den eigenen Kasten zu - der niedrigste Wert unter allen Zweitliga-Teams.