Mainz - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2025

Unser Mainz - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga-Spiel am 11.01.2025 lautet: Die 05er waren eine der größten Überraschungen der Hinrunde. Auch wenn Bochum zuletzt anschrieb, sollten sich die Hausherren durchsetzen.

Bochum holte in den ersten 15 Partien der Saison 2024/25 nur magere sechs Punkte. Mit dieser dürftigen Ausbeute ging der Ruhrverein als Schlusslicht in die kurze Winterpause. Im letzten Spiel vor den Feiertagen konnte der VfL sein Punktekonto immerhin mit dem ersten Saisonsieg noch verdoppeln.

So haben die Blau-Weißen von der Castroper Straße den Anschluss nicht komplett verloren. Im Schneckenrennen gegen den Abstieg hat die Truppe von Coach Dieter Hecking nur vier Punkte Rückstand auf Relegationsrang 16. In die Mainz Bochum Prognose gehen die Gäste am Samstag aber trotzdem als klare Außenseiter.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei LeoVegas den Mainz Bochum Wett Tipp heute “Sieg Mainz & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Bochum auf “Sieg Mainz & Über 1,5 Tore”:

Gegen keinen anderen Verein hat Bochum in seiner BL-Geschichte eine so schlechte Bilanz wie gegen Mainz

Die 05er haben nur eines der letzten 8 Spiele verloren

Bochum kommt in der kompletten Saison 2024/25 gerade mal auf 6 Punkte

Mainz vs Bochum Quoten Analyse:

Das Matchup ist klar und sorgt für deutliche Mainz vs Bochum Quoten. Die Rheinhessen stehen auf Rang 5 und empfangen vor den eigenen Fans das Tabellen-Schlusslicht. So vergeben die Buchmacher für einen Heimsieg im besten Fall eine Quote von 1,60.

Wer es mit den Gästen hält, darf sich bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit Paysafecard befinden, für einen Dreier des VfL über Mainz gegen Bochum Wettquoten zwischen 5,25 und 5,75 freuen.

Mainz vs Bochum Prognose: Das Momentum spricht für den FSV

Im Sommer hatte Mainz einige Leistungsträger ziehen lassen müssen. Es dauerte eine Weile, bis sich das Team gefunden hat, doch vor allem ab dem 8. Spieltag, als sich Paul Nebel auf der Achterposition etabliert hat, ging es bei den Nullfünfern steil bergauf. Auf Platz 5 sind die Rheinhessen die große Überraschung der ersten Saisonhälfte. Das ist für den Verein die beste Platzierung seit über zwei Jahren. Der FSV hat nur eines der letzten acht Bundesliga-Spiele verloren. Auch diese Niederlage war nach dreifacher Führung mit 3:4 in Wolfsburg eher unglücklich.

Mit 25 Punkten nach 15 Partien spielt Mainz die zweitbeste BL-Saison der Vereinsgeschichte. 28 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen bisher. Noch nie hatten die 05er zu diesem Zeitpunkt so viele Treffer auf dem Konto. Im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause profitierte der Verein aus der Karnevalsstadt im Derby von der fehlenden Effektivität der Frankfurter Eintracht und gewann bei der SGE eher glücklich mit 3:1. Bo Henriksen kommt somit auf den besten Punkteschnitt aller Mainzer Trainer (1,7 pro Spiel) und eine Siegquote von fast 50 Prozent (13S, 9U, 6N).

Das 2:0 daheim gegen Heidenheim am vierten Advent sorgte in Bochum für einen Hoffnungsschimmer. Davor hatte der VfL in der kompletten Saison nur drei Remis geholt. Mit dem ersten Saisonsieg blieb Bochum erstmals nach 30 BL-Partien auch wieder ohne Gegentor. Trotzdem sind 35 Gegentreffer der zweitschwächste Wert in der Liga hinter Kiel (38). Auch 13 erzielte Tore werden im Oberhaus nur von St. Pauli (12) unterboten. Mit so wenigen Treffern hat man den Vereins-Negativrekord nach 15 Spielen eingestellt.

Gegen den FCH stand die Mannschaft, gegen allerdings sehr harmlose Gäste, wieder deutlich kompakter. Zudem stimmt unter Coach Dieter Hecking auch das Engagement. Nun will der VfL die Serie von zwei Spielen in Folge ohne Niederlage ausbauen. Auf die letzten zehn Siege im Oberhaus folgte aber nur in einem Fall ein zweiter Dreier. Immerhin blieb Bochum zuletzt sechsmal in Folge im ersten Spiel nach der Winterpause unbesiegt (5S, 1U). Sonst konnten wir aber nicht viele Argumente gegen unseren Mainz Bochum Tipp sammeln.

Mainz - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:1 Frankfurt (A), 2:1 Bayern München (H), 3:4 Wolfsburg (A), 2:0 Hoffenheim (H), 3:0 Holstein Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:0 Heracles Almelo (H), 6:2 Wuppertaler SV (H), 2:0 Heidenheim (H), 1:1 Union Berlin (A), 0:1 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Bochum: 2:0 (H), 2:2 (A), 5:2 (H), 2:1 (A), 1:3 (A)

Mainz gewann neun seiner zwölf BL-Duelle gegen Bochum (2U, 1N). Gegen keinen anderen Klub hat der FSV (bei mindestens fünf Duellen) so eine hohe Siegquote im Oberhaus (75 Prozent). Der einzige Sieg in zwölf Duellen gelang den Blau-Weißen im August 2021 mit einem 2:0 daheim.

Gegen kein anderes Team bestritten die Nullfünfer so viele BL-Heimspiele ohne eine Niederlage (5S, 1U). Seit fünf Vergleichen sind die Rheinhessen in Liga 1 gegen den VfL ungeschlagen (4S, 1U).

Eine Hoffnung für die Gäste, die wir bei unserer Mainz Bochum Prognose aber eher vernachlässigen, lautet: Dieter Hecking ist als Coach gegen den FSV seit sieben BL-Spielen ungeschlagen (3S, 4U).

Mainz vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Jenz - Caci, Sano, Kohr, Mwene - Nebel, Lee - Sieb

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Hanche-Olsen, Leitsch, Weiper, Veratschnig, Hong, Widmer

Startelf Bochum: Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Bero, Losilla, Sissoko, Wittek - Broschinski, Hofmann

Ersatzbank Bochum: T. Horn (Tor), Loosli, Kwarteng, Pannewig, Boadu, Medic, de Wit, Daschner, Bamba

FSV-Coach Henriksen muss auf den gesperrten Amiri und den verletzten Vidovic verzichten. Vor allem der Ausfall von Leistungsträger Amiri könnte bei der Mainz vs. Bochum Prognose eine Rolle spielen.

Burkardt steht dagegen wieder im Kader. Bei den Gästen fehlt dagegen lediglich Miyoshi, der seine Rot-Sperre absitzen muss.

Unser Mainz - Bochum Tipp: Sieg Mainz & Über 1,5 Tore

Die Bochumer hoffen noch auf den Klassenerhalt und wollen gleich zum Start des neuen Jahres Punkte sammeln. Allerdings treffen die Männer von Coach Hecking auf eines der formstärksten Teams der Liga.

Zudem sind die 05er auch noch ein Angstgegner des VfL. So können wir dem Schlusslicht in einem Spiel, in dem wir auch von ein paar Toren ausgehen, am Ende keine Punkte zutrauen.