Malmö - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2024

Unser Malmö - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Unter Berücksichtigung der phänomenalen Form, mit der Galatasaray nach Schweden reist, erwarten wir im Wett Tipp heute mehrere Treffer der Gäste.

In der Malmö Galatasaray Prognose favorisieren wir die Gäste, denen seit 17 Pflichtspielen keine Niederlage mehr hinzugefügt wurde. Allerdings hat Cimbom die letzten beiden Auswärtsspiele gegen ein schwedisches Team verloren, sodass wir uns von einer 3-Weg-Wette fernhalten.

Den Malmö Galatasaray Wett Tipp heute “Galatasaray Über 1,5 Tore” haben wir bei Betano mit einer Quote von 1,70 rausgesucht und damit eine Option mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit gefunden.

Darum tippen wir bei Malmö vs Galatasaray auf “Galatasaray Über 1,5 Tore”:

Gala hat in 7 der letzten 9 Pflichtspiele mindestens 2 Tore erzielt.

Galatasaray sammelte die meisten erwartbaren Tore in der Europa League (13,3 xG).

Galatasaray gab bisher mit Abstand die meisten Torschüsse pro Spieltag ab (8,4).

Malmö vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die nationale Meisterschaft haben die Gastgeber fest in ihren Händen. Vier der fünf vorangegangenen Trophäen im schwedischen Fußball gingen an die Himmbelblauen. Die Malmö Galatasaray Quoten zeigen jedoch, dass der amtierende schwedische Meister mit Siegquoten bis 3,60 international noch kein Powerhaus geworden ist.

In den Malmö Galatasaray Wettquoten auf einen Sieg der Gäste taucht bei Siegquoten von circa 2,10 ein echter Value auf, vor allem in Verbindung mit einer Gratiswette .

Malmö vs Galatasaray Prognose: Unaufhaltsames Gala

Galatasaray ist nicht nur der amtierende türkische Meister, sondern führt auch in dieser Spielzeit wieder die Süper Lig mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Zählern an. Meistertrainer Okan Buruk kann ebenso über die jüngsten Erfolge in der Europa League strahlen und will dies auch im Malmö Galatasaray Tipp können.

Insgesamt führte der 51-Jährige Cimbom bereits durch 117 Pflichtspiele, aus denen er mit durchschnittlich 2,38 Punkten pro Partie gekommen ist. Eine bemerkenswerte Leistung, die in den vergangenen Wochen auch auf dem Rasen zu erkennen war.

Seit 17 Pflichtspielen wurden die Gäste nicht mehr bezwungen. Die Basis für den eigenen Erfolg legt die Offensive rund um Victor Osimhen, der in der Süper Lig bereits sieben Mal genetzt hat und damit bester Torschütze seiner Farben ist.

Auf internationalem Parkett ist sein kongenialer Partner Yunus Akgün bisher herausragend unterwegs und erzielte vier Treffer. Nur Barnabas Varga jubelte in dieser EL-Saison häufiger (5 Tore).

Malmö - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malmö: 5:2 n.V. Torslanda (H), 1:4 Ferencvaros (A), 2:1 Brommapojkarna (H), 1:2 Besiktas (A), 2:2 Hammarby (A).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:2 Sivasspor (A), 2:2 Eyüpspor (H), 1:1 Alkmaar (A), 1:0 Bodrumspor (A), 3:2 Samsunspor (H).

Letzte 5 Spiele Malmö vs. Galatasaray: -

Der türkische Meister ist in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen und zeigte schon mehrfach große Auftritte. Unter anderem wurde Tottenham mit 3:2 geschlagen und auch der 4:3-Sieg gegen Elfsborg glich einem Schaulaufen der Offensivspieler.

Allerdings gab es in der Ferne bislang noch keinen Sieg. Zu Gast beim AZ Alkmaar (1:1) und beim lettischen Teilnehmer RFS (2:2) begnügten sich die Aslanlar jeweils mit einer Punkteteilung und wollen diese Scharte in der Malmö Galatasaray Prognose auf jeden Fall auswetzen.

Trotz dieser beiden Aussetzer ist Galatasaray zu Gast in Schweden unser klarer Favorit auf den Sieg. Malmö verlor bisher vier der fünf Begegnungen in der Ligaphase und gab sich zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Paarungen geschlagen.

Drei der bisher fünf absolvierten Begegnungen in der Europa League beendeten die Himmelblauen mit mindestens zwei Gegentoren. Erst am vergangenen Spieltag hagelte es vier Gegentreffer im Aufeinandertreffen mit Ferencvaros (1:4).

Zumindest erzielte der frisch gekürte schwedische Meister in drei der vier vorangegangenen Europa-League-Partien mindestens einen eigenen Treffer, sodass diese drei Vergleiche insgesamt mit “Über 2,5 Toren” abgepfiffen wurden.

Auf der Suche nach einer passenden Alternative zu unserem Malmö Galatasaray Tipp sind wir in der Interwetten App auf eine Quote von 2,20 für “Über 3,5 Tore” im Spiel getroffen.

Eine torreiche Begegnung wäre für das türkische Team nichts Ungewöhnliches. Fünf der letzten sieben Pflichtspiele mit Beteiligung von Gala enthielten insgesamt mindestens vier Tore.

Malmö vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Malmö: Friedrich - Stryger Larsen, Rösler, Zätterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengren, Christiansen, Bolin, Botheim

Ersatzbank Malmö: Persson, Lundgren, Makolli, Olsson, Skogmar, Lewicki, Berg, Loukili, Rieks, Jörgensen, Gudjohnsen, Kiese Thelin

Startelf Galatasaray: Muslera - Sanchez, Nelsson, Kutlu, Sara, Torreira, Akgün, Mertens, Yilmaz, Osimhen, Batshuayi

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc, Baltaci, Yesilyurt, Sallai, Jelert, Akman, Aydin, Demirbay, Gürpüz, Ziyech, Dilek

Unter allen Teilnehmern der Europa League sammelte Galatasaray durchschnittlich den meisten Ballbesitz (62,3 Prozent), gab die meisten Torschüsse pro Partie ab (8,4) und erspielte sich damit die meisten erwartbaren Tore (13,3 xG).

Malmö konnte bislang erst vier Treffer erzielen, war aber in der Lage, sich die Torchancen im Wert von 6,3 erwartbaren Treffern zu erspielen. Vielleicht gelingt den Gastgebern bald der Durchbruch, zumindest im Angriff, möglicherweise schon in der Malmö Galatasaray Prognose.

Unser Malmö - Galatasaray Tipp: Galatasaray Über 1,5 Tore

Torreiche Spiele mit mehreren Treffern der eigenen Mannschaft gehören für Gala-Fans zum Alltagsgeschäft. Hin und wieder lassen die Gäste bei solchen Aufeinandertreffen auch mal den Sieg liegen, weshalb wir uns eher auf die Treffer in diesem Spiel konzentrieren.